FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 1er au 5 septembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 01/09/2025 au 05/09/2025
Publication du 08/09/2025
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|02/09/2025
|FR0000074759
|143
|25,00
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|03/09/2025
|FR0000074759
|27
|25,00
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|04/09/2025
|FR0000074759
|213
|25,00
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/09/2025 14:51:23
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-1793b245
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/09/2025 14:51:23
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|38
|XPAR
|1110447-2049b245
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/09/2025 15:56:26
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-2305b245
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|03/09/2025 16:48:21
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|27
|XPAR
|1110447-1537b246
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/09/2025 17:12:41
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|185
|XPAR
|1110447-3329b247
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|04/09/2025 17:13:54
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-4097b247
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe