FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 1er au 5 septembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 01/09/2025 au 05/09/2025

Publication du 08/09/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2702/09/2025FR0000074759 143 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/09/2025FR0000074759 27 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2704/09/2025FR0000074759 213 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/09/2025 14:51:23FR0000074759 25,00EUR 100XPAR1110447-1793b245FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/09/2025 14:51:23FR0000074759 25,00EUR 38XPAR1110447-2049b245FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/09/2025 15:56:26FR0000074759 25,00EUR 5XPAR1110447-2305b245FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/09/2025 16:48:21FR0000074759 25,00EUR 27XPAR1110447-1537b246FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/09/2025 17:12:41FR0000074759 25,00EUR 185XPAR1110447-3329b247FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/09/2025 17:13:54FR0000074759 25,00EUR 28XPAR1110447-4097b247FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Déclaration hebdo Transactions du 1er au 05 septembre 2025

