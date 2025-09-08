Harvia Oyj, Pörssitiedote, 8.9.2025 klo 14.30

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano



Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Seuraavat jäsenet on nimitetty Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

Josefin Degerholm, Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap / Nordea Funds Oy, Nordea Funds Oy:n toimitusjohtaja

Janne Kujala, Evli-Rahastoyhtiö Oy, Head of Nordic Equities

Juho Lipsanen, Onvest Oy, hallituksen jäsen

Timo Harvia, Tiipeti Oy, osakkeenomistaja

Lisäksi Heiner Olbrich, Harvian hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2026 mennessä.

Lisätietoja antaa:

Heiner Olbrich, hallituksen puheenjohtaja, puh. +49 17 1339 1191

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

