Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Charles Héaulmé

Suominen Oyj 8.9.2025 klo 15.00

Charles Héaulmé on ilmoittanut tehneensä Suomisen osakkeilla liiketoimia, joista alla yhteenveto sekä tiedotusvelvollisuuden mukaiset yksilöintitiedot.



Hankinnat 5.9.2025:

Kokonaismäärä 397 osaketta

Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 1,8800 euroa





Suominen Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Charles Héaulmé

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Suominen Oyj

LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 122035/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009010862

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 397 Yksikköhinta: 1.88 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 397 Keskihinta: 1.88 EUR





SUOMINEN OYJ

Lisätietoja:

Janne Silonsaari, talousjohtaja, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

