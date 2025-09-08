Stingray révolutionne le divertissement en voiture avec une expérience de karaoké innovante dans les véhicules BYD

MONTRÉAL, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec BYD pour offrir une expérience de karaoké révolutionnaire, qui évalue la performance vocale avec une précision inégalée. Déployée initialement sur les séries Ocean et Dynasty puis sur les modèles Denza, cette avancée est le fruit de l'intégration du nouveau mode de pointage de Stingray Karaoke avec les micros de Singing Machine, dotés de la technologie Perfect Pitch.

Grâce à l'acquisition de Singing Machine, Stingray lance le premier système de karaoké intégré pour les véhicules BYD. Alimenté par un chipset personnalisé, il comprend deux micros haute performance à connectivité instantanée qui permettent un pointage vocal en temps réel, une correction de justesse automatique et une expérience interactive. Cette technologie de pointe transforme chaque trajet en un moment de pur divertissement.



Le système se distingue par sa palette d'effets vocaux professionnels, conçus pour rehausser chaque performance. Les utilisateurs peuvent explorer des ambiances variées, de la salle de concert au studio d'enregistrement, en passant par le mode KTV ou acoustique, pour trouver le son parfait qui correspond à leur voix et à leur humeur.



« Notre mission est de repousser les limites du divertissement en voiture, et l'intégration de la technologie de Singing Machine est une avancée majeure », a expliqué Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « Nous avons créé une expérience fluide et captivante pour tous les amateurs de musique. Grâce à notre nouveau mode de pointage et à la correction de tonalité en temps réel, chaque performance devient immersive et amusante, créant ainsi une nouvelle façon de profiter de la musique sur la route. »



Issus d'une collaboration étroite avec BYD, les nouveaux micros de Stingray s'intègrent de manière transparente au système multimédia du véhicule. Au cœur de cette technologie se trouve une puce DSP personnalisée qui alimente la fonction Perfect Pitch, une correction de justesse en temps réel qui aide chaque chanteur à atteindre la note parfaite. Les utilisateurs peuvent explorer un catalogue de plus de 100 000 chansons et perfectionner leur art avec des outils comme le coaching vocal, les effets d'harmonisation et un système de pointage précis, transformant chaque trajet en une performance mémorable.



« BYD se consacre à offrir des expériences innovantes et joyeuses à nos clients », a déclaré Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD et PDG de BYD Americas. « En intégrant la solution de karaoké tout-en-un de Stingray, qui inclut les derniers micros Singing Machine et des fonctionnalités avancées de pointage et de correction de tonalité, nous redéfinissons ce que le divertissement en voiture peut être. Chaque voyage devient une occasion de chanter, de rivaliser et de se connecter. »



Caractéristiques clés :

Des micros de karaoké sans fil professionnels, dotés de la technologie propriétaire Pitch Lab(TM) qui assure une correction de la justesse en temps réel (Perfect Pitch) ;

Parfaitement intégré au système multimédia de BYD et à l'application Stingray Karaoke ;

Un nouveau mode de pointage qui transforme chaque chanson en un défi amusant et interactif

La possibilité de créer une performance unique grâce à une sélection d'effets vocaux immersifs (KTV, salle de concert, studio d'enregistrement et mode acoustique);

Un accès à un catalogue complet de plus de 100 000 chansons sous licence dans plusieurs langues et genres, incluant des centaines de succès populaires compatibles avec le mode de pointage ;

Une connexion ultra-rapide et stable, spécialement conçue pour une utilisation en voiture.

Cette nouvelle expérience de karaoké sera bientôt déployée dans les véhicules BYD, offrant aux passagers une façon excitante de profiter de leur voyage.



