AKWEL : Rapport Annuel 2024
Pièces jointes
| Source: Akwel Akwel
AKWEL : Rapport Annuel 2024
Pièces jointes
Champfromier, lundi 08 septembre 2025 MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024 AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et...Read More
EFFICIENT AUTOMOTIVE SOLUTIONS Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et...Read More