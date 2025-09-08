AKWEL : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Champfromier, l undi 08 septembre 2025

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2024. Pour rappel, la société restait dans l’attente de finalisation des travaux d’audit sur ses comptes 2024, portant notamment sur les procédures de contrôles mises en place sur le site mexicain d’Ixtaczoquitlan. Les comptes 2024 sont désormais certifiés sans réserve par les Commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté, aux formats ESEF (European Single Electronic Format) et pdf, sur le site Internet de la société à l’adresse akwel-automotive.com dans la rubrique :

« Finance/Informations réglementées/Rapport financier annuel ».



Le rapport financier annuel 2024 contient des balises XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pour ses états financiers, conformément au format électronique unique européen ESEF.

La société publiera le 12 septembre l’avis de convocation de son assemblée générale annuelle, dont la date est fixée le 30 septembre 2025.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

ACTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@actus.fr – Tél. : +33 1 53 65 68 68

