Janne Larma palaa eQ Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi

8.9.2025, klo 19:45

eQ Oyj:n hallitus on yhtiön toimitusjohtajan vaihdoksen myötä tänään valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Janne Larman ja varapuheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin. Aiemmin tiedotetun mukaisesti hallituksen jäsen Janne Larma toimi eQ Oyj:n vt. toimitusjohtajana 31.8.2025 saakka ja Jouko Pölönen aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2025. Yhtiön hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan.

Lisätietoja: Janne Larma, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 9 6817 8920

