Un nouveau sondage de Plan International Canada révèle que 77 % des Canadiens soutiennent le financement des programmes d’éducation pour les réfugiés à l’étranger

TORONTO, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la rentrée scolaire bat son plein au Canada, la moitié des 13 millions d’enfants réfugiés dans le monde ne sont pas scolarisés. Un nouveau sondage réalisé par Plan International Canada, l’organisme pour les droits de l’enfant et l’égalité des filles, a révélé que la plupart des Canadiens veulent changer cette réalité. Près de 4 Canadiens sur 5 (77 %) s’accordent à dire que le Canada devrait aider à financer des programmes éducatifs pour les enfants réfugiés et déplacés dans le monde entier.

À l’approche de la Journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre, l’organisme invite le public à en apprendre davantage sur la façon dont le Canada dirige des programmes mondiaux d’éducation destinés aux réfugiés et qui contribuent à bâtir un monde plus juste, stable et prospère pour tous. Ce travail, qui aide les enfants déplacés à retourner à l’école malgré les circonstances complexes et difficiles auxquelles ils font face, est particulièrement important pour les filles, qui sont touchées de manière disproportionnée pendant les crises et sont plus susceptibles d’abandonner l’école.

L’une des initiatives notables est le projet Éducation et développement des réfugiés (READ), créé par Plan International Canada en partenariat avec Affaires mondiales Canada. Ce projet offre une éducation inclusive aux enfants réfugiés et déplacés dans le bassin du lac Tchad, une région qui est le théâtre de l’une des plus grandes crises de déplacement au monde.

Là, des millions de personnes souffrent de la violence, de la sécheresse et de la faim, et de nombreux enfants n’ont pas accès à l’éducation. Le projet READ vise à changer cela, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires communautaires sur des solutions durables qui renforcent les compétences et l’infrastructure locales. En reconstruisant des salles de classe, en formant des enseignants et en soutenant des organisations dirigées par des réfugiés, le projet crée des espaces sûrs et inclusifs pour l’apprentissage, où tous les enfants sont les bienvenus. Le projet appuiera la scolarisation de 40 000 enfants et soutiendra 200 organisations partenaires.

« Malheureusement, environ la moitié de tous les enfants réfugiés et déplacés dans le monde, en particulier les filles, ont du mal à accéder à une éducation de qualité, sécuritaire et inclusive », déclare Dr Tanjina Mirza, directrice des programmes chez Plan International Canada. « Non seulement cela les empêche de réaliser leurs projets et ambitions pour l’avenir, mais c’est aussi une occasion manquée pour nous tous. Nous savons que l’éducation des filles a une forte relation positive avec la croissance économique et peut soutenir la cohésion dans les communautés touchées par des conflits. En ramenant les enfants déplacés à l’école, nous construisons activement un monde meilleur pour nous tous. »

Pour en savoir plus sur le projet READ, les défis uniques auxquels font face les enfants réfugiés et déplacés, et comment Plan International Canada aide à soutenir leurs rêves pour l’avenir, visitez PlanCanada.ca.

Ces résultats proviennent d’un sondage en ligne réalisé par Plan International Canada du 23 au 25 juillet 2025, auprès d’un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens adultes membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon aléatoire de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

