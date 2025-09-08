Le CN élargit son parc de véhicules de lutte contre les incendies grâce à de nouveaux actifs et à des améliorations apportées aux trains existants

MONTRÉAL, 08 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il a élargi ses capacités de lutte contre les incendies grâce à de nouveaux actifs et à des améliorations de son parc spécialisé de véhicules de lutte contre les incendies. S’appuyant sur sa réponse aux incendies de forêt de 2024, le CN a renforcé sa capacité à protéger son infrastructure réseau et à soutenir les pompiers locaux pendant une autre saison de feux de forêt importants.

En 2025, le CN a introduit Oceanus et Amphitrite, deux wagons autonomes de lutte contre les incendies. Chacun transporte 25 000 gallons d’eau et est équipé de canons, de pompes et de supports de tuyaux. Ces unités peuvent être déployées rapidement et fonctionner soit de manière indépendante, soit avec des trains plus grands.

« Au CN, notre priorité est de protéger l’infrastructure ferroviaire essentielle et les chaînes d’approvisionnement sur lesquelles les collectivités et les entreprises comptent chaque jour. Ces nouveaux actifs renforcent notre capacité à défendre notre réseau, en protégeant les couloirs de la chaîne d’approvisionnement contre la menace des incendies de forêt tout en soutenant les intervenants d’urgence. Ensemble, nous assurons la résilience là où elle compte le plus. »

— Mark Grubbs, vice-président Sécurité et Environnement

Le CN a également lancé un programme pilote visant à tester des remorques de lutte contre les incendies de moindre envergure le long de l’emprise. Chaque remorque contient 350 gallons d’eau et dispose d’un canon à eau fixe pour la réponse aux incendies de forêt hors voie.

Afin de renforcer davantage ses efforts en Colombie-Britannique, le CN a stationné huit wagons-citernes supplémentaires de 30 000 gallons à des endroits stratégiques. Ces wagons ont contribué à garantir la disponibilité d’un approvisionnement en eau supplémentaire dans les régions où l’eau est rare.

Améliorations du parc de véhicules de lutte contre les incendies

Le CN a également amélioré ses trains existants, notamment Neptune, Trident et Poséidon, déployés pour la première fois lors des incendies de forêt de Jasper en 2024. Ces actifs sont en cours de modernisation afin d’augmenter leur capacité en eau de plus du double, améliorant ainsi la capacité du CN à contribuer aux efforts d’urgence à proximité des infrastructures ferroviaires et dans les zones d’incendie difficiles d’accès.

