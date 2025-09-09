VAISALA OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.9.2025 Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 9.9.2025 Helsingin Pörssi Päivämäärä 9.9.2025 Pörssikauppa Osto Osakelaji VAIAS Osakemäärä 3 502 osaketta Keskihinta/ osake 45,6755 EUR Kokonaishinta 159 955,60 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.9.2025 tehtyjen kauppojen jälkeen: 180 290 kpl. Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. Vaisala Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Sami Huttunen Ilari Isomäki

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. www.vaisala.fi





