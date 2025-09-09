DEME lanceert liquiditeitsprogramma

DEME Group NV maakt vandaag bekend dat het een liquiditeitsprogramma lanceert om de verhandelbaarheid van zijn aandelen te verbeteren, en zo de volatiliteit te verminderen en de drempel naar een meer toegankelijke markt te verlagen. Het programma zal worden beheerd door KBC Securities, die optreedt als onafhankelijke tussenpersoon, en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke regels en voorschriften.

Het liquiditeitsprogramma gaat van start op 15 september 2025.

“We zijn verheugd dit programma te lanceren met het oog op een meer efficiënte trading en ondersteuning van onze aandeelhoudersbasis,” zei Stijn Gaytant, Chief Financial Officer van DEME. “Door liquiditeit te faciliteren, willen we onze aandelen meer toegankelijk maken voor een breder scala aan investeerders.”

