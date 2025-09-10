AS LHV Group emiteeris 80 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju

AS LHV Group viis 9. septembril 2025 rahvusvahelistel turgudel läbi teise taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud võlakirjade emissiooni kogumahus 80 miljonit eurot (edaspidi „võlakirjad“). Võlakirjade väärtuspäev on 16. september 2025.

Emiteeritud võlakirjad on esitajavormis. Emissiooni käigus oli minimaalne märgitav summa 100 000 eurot, pärast mida sai summat suurendada 1000 euro kaupa. Võlakirjad on lunastustähtajaga 16. september 2035 ja esimese tagasikutsumise kuupäevaga 16. september 2030. Esimese tagasikutsumise kuupäevani on võlakirjade intressimäär fikseeritud 5,5% aastas ja intress makstakse üks kord aastas. Pärast seda on intressimääraks 3 kuu Euriborile lisanduv 3,25% marginaal ja intress makstakse kord kvartalis. Võlakirjad emiteeriti hinnaga 99,817% nominaalist ja tootlusega 5,543%. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsi Global Exchange Marketil.

Võlakirjade märkimises osalesid Euroopa investeerimisfondid ja teised kvalifitseeruvad investorid. Suurima osa emissioonist märkisid varahaldurid (62%), pangad (19%) ja investeerimisettevõtted (13%). Balti ja teised Kesk- ning Ida-Euroopa investorid moodustasid 22% kogumahust.

Emissiooni netotulu on 79,85 miljonit eurot. LHV Group kavatseb esitada regulaatorile taotluse võlakirjade arvestamiseks täiendavate teise taseme omavahendite hulka.

29. augustil 2025 teatas LHV Group, et lunastab ennetähtaegselt 2020. aastal emiteeritud allutatud võlakirjad koguväärtuses 35 miljonit eurot.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



