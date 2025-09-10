Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
10 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 09 September 2025 it had purchased a total of 160,551 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased160,551--
Highest price paid (per ordinary share)542.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)538.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)541.02p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 361,046,485 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 361,046,485.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
09-09-202516:26:05GBp839542.00XLONxeaNfPWZig$
09-09-202516:26:00GBp15542.00XLONxeaNfPWZiop
09-09-202516:26:00GBp258542.00XLONxeaNfPWZior
09-09-202516:26:00GBp96542.00XLONxeaNfPWZios
09-09-202516:25:35GBp989542.00XLONxeaNfPWZjX3
09-09-202516:25:35GBp107542.00XLONxeaNfPWZjX5
09-09-202516:25:30GBp243542.00XLONxeaNfPWZjlT
09-09-202516:25:20GBp43542.00XLONxeaNfPWZjze
09-09-202516:25:20GBp17542.00XLONxeaNfPWZjzg
09-09-202516:25:20GBp176542.00XLONxeaNfPWZjzi
09-09-202516:25:20GBp146542.00XLONxeaNfPWZjzk
09-09-202516:25:05GBp339542.00XLONxeaNfPWZjKL
09-09-202516:24:45GBp575542.00XLONxeaNfPWZgpc
09-09-202516:24:40GBp96542.00XLONxeaNfPWZg@X
09-09-202516:24:40GBp147542.00XLONxeaNfPWZg@Z
09-09-202516:24:30GBp34542.00XLONxeaNfPWZgL@
09-09-202516:24:30GBp197542.00XLONxeaNfPWZgL0
09-09-202516:24:20GBp225542.00XLONxeaNfPWZgRt
09-09-202516:23:29GBp608542.00XLONxeaNfPWZes5
09-09-202516:23:29GBp250542.00XLONxeaNfPWZes7
09-09-202516:23:29GBp844542.00XLONxeaNfPWZes9
09-09-202516:23:29GBp159542.00XLONxeaNfPWZesB
09-09-202516:23:29GBp440542.00XLONxeaNfPWZesD
09-09-202516:22:37GBp693542.00XLONxeaNfPWZfxa
09-09-202516:22:37GBp704542.00XLONxeaNfPWZfx7
09-09-202516:22:37GBp706542.00XLONxeaNfPWZfxI
09-09-202516:22:37GBp708542.00XLONxeaNfPWZfww
09-09-202516:22:36GBp704542.00XLONxeaNfPWZf5M
09-09-202516:22:34GBp440542.00XLONxeaNfPWZfEi
09-09-202516:22:33GBp349542.00XLONxeaNfPWZfAP
09-09-202516:22:33GBp689542.00XLONxeaNfPWZfLr
09-09-202516:22:31GBp5,538541.50XLONxeaNfPWZfNy
09-09-202516:21:23GBp102541.00XLONxeaNfPWZNnQ
09-09-202516:21:23GBp169541.00XLONxeaNfPWZNnV
09-09-202516:21:23GBp896541.00XLONxeaNfPWZNmX
09-09-202516:21:23GBp1,433541.00XLONxeaNfPWZNmZ
09-09-202516:08:34GBp54541.00XLONxeaNfPWZ5mb
09-09-202516:08:31GBp216541.00XLONxeaNfPWZ5pw
09-09-202516:08:30GBp216541.00XLONxeaNfPWZ5$1
09-09-202516:08:30GBp600541.00XLONxeaNfPWZ5$G
09-09-202516:08:30GBp666541.00XLONxeaNfPWZ5$R
09-09-202516:08:30GBp3,004541.00XLONxeaNfPWZ5@b
09-09-202516:08:30GBp1,821541.00XLONxeaNfPWZ5@i
09-09-202516:08:30GBp1,511541.00XLONxeaNfPWZ5@k
09-09-202516:08:30GBp72541.00XLONxeaNfPWZ5@D
09-09-202516:08:30GBp654541.00XLONxeaNfPWZ5@F
09-09-202516:08:30GBp1,148541.00XLONxeaNfPWZ5@H
09-09-202516:08:26GBp1,270540.50XLONxeaNfPWZ5wI
09-09-202516:02:50GBp776540.50XLONxeaNfPWZC0P
09-09-202516:02:24GBp45541.00XLONxeaNfPWZDYR
09-09-202516:02:24GBp1,225541.00XLONxeaNfPWZDYT
09-09-202515:56:37GBp364541.50XLONxeaNfP$Sqtb
09-09-202515:55:49GBp200541.50XLONxeaNfP$Sr@k
09-09-202515:55:49GBp24541.50XLONxeaNfP$Sr@r
09-09-202515:55:49GBp37541.50XLONxeaNfP$Sr@v
09-09-202515:55:49GBp665541.50XLONxeaNfP$Sr@x
09-09-202515:55:49GBp1,270541.50XLONxeaNfP$Sr@@
09-09-202515:46:05GBp341542.00XLONxeaNfP$Sd6v
09-09-202515:42:29GBp1,270540.50XLONxeaNfP$SXBQ
09-09-202515:38:15GBp327541.00XLONxeaNfP$ShMS
09-09-202515:38:15GBp143541.00XLONxeaNfP$ShMU
09-09-202515:37:16GBp508541.00XLONxeaNfP$Sfhv
09-09-202515:37:16GBp14541.00XLONxeaNfP$Sfhx
09-09-202515:37:16GBp237541.00XLONxeaNfP$Sfhz
09-09-202515:33:51GBp419541.00XLONxeaNfP$SIJP
09-09-202515:33:50GBp956541.50XLONxeaNfP$SIT4
09-09-202515:33:50GBp2,015541.50XLONxeaNfP$SITB
09-09-202515:29:11GBp149542.00XLONxeaNfP$STSk
09-09-202515:29:11GBp639542.00XLONxeaNfP$STSm
09-09-202515:29:11GBp602542.00XLONxeaNfP$STSo
09-09-202515:29:11GBp935542.00XLONxeaNfP$STSt
09-09-202515:29:11GBp53542.00XLONxeaNfP$STSv
09-09-202515:29:11GBp1,454542.00XLONxeaNfP$STSE
09-09-202515:29:11GBp78542.00XLONxeaNfP$STSG
09-09-202515:28:25GBp1,270541.00XLONxeaNfP$SRix
09-09-202515:22:08GBp1,090541.50XLONxeaNfP$S3On
09-09-202515:22:08GBp221541.50XLONxeaNfP$S3O2
09-09-202515:22:08GBp962541.50XLONxeaNfP$S3O4
09-09-202515:21:00GBp127540.50XLONxeaNfP$S16e
09-09-202515:21:00GBp269540.50XLONxeaNfP$S16g
09-09-202515:20:17GBp1,270540.50XLONxeaNfP$SEwh
09-09-202515:20:00GBp1,196540.50XLONxeaNfP$SERH
09-09-202515:19:32GBp74540.50XLONxeaNfP$SFBT
09-09-202515:15:38GBp387541.50XLONxeaNfP$S9z5
09-09-202515:15:38GBp459541.50XLONxeaNfP$S9z7
09-09-202515:15:24GBp507541.50XLONxeaNfP$S98$
09-09-202515:15:24GBp1,199541.50XLONxeaNfP$S98x
09-09-202515:15:24GBp227541.50XLONxeaNfP$S98z
09-09-202515:15:24GBp223541.50XLONxeaNfP$S987
09-09-202515:15:23GBp438542.00XLONxeaNfP$S98T
09-09-202515:15:23GBp599542.00XLONxeaNfP$S98V
09-09-202515:15:23GBp1,426541.50XLONxeaNfP$S9BX
09-09-202515:15:23GBp497541.50XLONxeaNfP$S9BZ
09-09-202515:15:23GBp227541.50XLONxeaNfP$S9Bb
09-09-202515:15:23GBp180541.50XLONxeaNfP$S9Bd
09-09-202515:15:23GBp51541.50XLONxeaNfP$S9Bf
09-09-202515:15:23GBp3,569542.00XLONxeaNfP$S9Bl
09-09-202515:15:23GBp441542.00XLONxeaNfP$S9Bn
09-09-202515:15:23GBp30542.00XLONxeaNfP$S9Bp
09-09-202515:15:23GBp440542.00XLONxeaNfP$S9Bv
09-09-202515:15:23GBp137542.00XLONxeaNfP$S9Bx
09-09-202515:15:23GBp25542.00XLONxeaNfP$S9Br
09-09-202515:15:23GBp71542.00XLONxeaNfP$S9Bt
09-09-202515:15:23GBp3,579542.00XLONxeaNfP$S9B0
09-09-202515:15:23GBp440542.00XLONxeaNfP$S9B2
09-09-202515:15:23GBp878542.00XLONxeaNfP$S9B4
09-09-202515:15:23GBp61542.00XLONxeaNfP$S9B6
09-09-202515:15:23GBp26542.00XLONxeaNfP$S9B8
09-09-202515:15:23GBp22542.00XLONxeaNfP$S9BA
09-09-202515:15:23GBp62542.00XLONxeaNfP$S9BC
09-09-202515:15:23GBp272542.00XLONxeaNfP$S9BG
09-09-202515:15:23GBp185542.00XLONxeaNfP$S9BI
09-09-202515:15:23GBp462542.00XLONxeaNfP$S9BE
09-09-202515:15:23GBp1,926542.00XLONxeaNfP$S9BR
09-09-202515:15:23GBp353542.00XLONxeaNfP$S9AX
09-09-202515:15:23GBp445542.00XLONxeaNfP$S9AZ
09-09-202515:15:23GBp352542.00XLONxeaNfP$S9BV
09-09-202515:15:23GBp1,947542.00XLONxeaNfP$S9BT
09-09-202515:15:23GBp292542.00XLONxeaNfP$S9Ab
09-09-202515:15:23GBp18542.00XLONxeaNfP$S9Ah
09-09-202515:15:23GBp165542.00XLONxeaNfP$S9Aj
09-09-202515:15:23GBp493542.00XLONxeaNfP$S9Al
09-09-202515:15:23GBp385542.00XLONxeaNfP$S9An
09-09-202514:59:52GBp296539.00XLONxeaNfP$TWBq
09-09-202514:54:27GBp2,111539.50XLONxeaNfP$ThHD
09-09-202514:54:27GBp290539.50XLONxeaNfP$ThHF
09-09-202514:54:27GBp502539.50XLONxeaNfP$ThHH
09-09-202514:54:27GBp473539.50XLONxeaNfP$ThHJ
09-09-202514:54:26GBp2,433539.50XLONxeaNfP$ThGn
09-09-202514:54:26GBp1,200539.50XLONxeaNfP$ThGp
09-09-202514:54:26GBp634539.50XLONxeaNfP$ThGr
09-09-202514:54:26GBp674539.50XLONxeaNfP$ThGt
09-09-202514:54:26GBp250539.50XLONxeaNfP$ThGv
09-09-202514:54:26GBp262539.50XLONxeaNfP$ThGx
09-09-202514:51:06GBp270538.50XLONxeaNfP$TKBV
09-09-202514:51:02GBp1,270538.50XLONxeaNfP$TKS2
09-09-202514:42:00GBp179539.00XLONxeaNfP$T6P8
09-09-202514:42:00GBp1,076539.00XLONxeaNfP$T6PE
09-09-202514:40:46GBp15539.00XLONxeaNfP$T4OA
09-09-202514:30:17GBp17539.00XLONxeaNfP$UprA
09-09-202514:30:16GBp226539.00XLONxeaNfP$Upnv
09-09-202514:29:40GBp1,270539.00XLONxeaNfP$UnZl
09-09-202514:26:28GBp156539.00XLONxeaNfP$UzwR
09-09-202514:24:23GBp657539.00XLONxeaNfP$UunU
09-09-202514:24:07GBp138539.00XLONxeaNfP$Uu3I
09-09-202514:23:03GBp1,787539.50XLONxeaNfP$UvP5
09-09-202514:23:00GBp405539.50XLONxeaNfP$Ucbp
09-09-202514:23:00GBp36539.50XLONxeaNfP$Ucbr
09-09-202514:23:00GBp272539.50XLONxeaNfP$Ucbt
09-09-202514:23:00GBp36539.50XLONxeaNfP$Ucbv
09-09-202514:21:17GBp895539.50XLONxeaNfP$Uanc
09-09-202514:15:39GBp1,052539.50XLONxeaNfP$UlkH
09-09-202514:15:10GBp397540.50XLONxeaNfP$UlU@
09-09-202514:15:10GBp483540.50XLONxeaNfP$UlU0
09-09-202514:15:10GBp703540.50XLONxeaNfP$UlU2
09-09-202514:15:10GBp700540.50XLONxeaNfP$UlU4
09-09-202514:15:10GBp478540.50XLONxeaNfP$UlUs
09-09-202514:15:10GBp90540.50XLONxeaNfP$UlUu
09-09-202514:15:10GBp11540.50XLONxeaNfP$UlUy
09-09-202514:15:10GBp1,270540.00XLONxeaNfP$UlUD
09-09-202514:06:07GBp321541.00XLONxeaNfP$UID@
09-09-202514:06:07GBp37541.00XLONxeaNfP$UID0
09-09-202514:06:07GBp157541.00XLONxeaNfP$UICc
09-09-202514:06:07GBp188541.00XLONxeaNfP$UICe
09-09-202514:04:30GBp1,278541.00XLONxeaNfP$UHsd
09-09-202514:04:15GBp478541.00XLONxeaNfP$UHFI
09-09-202514:04:15GBp800541.00XLONxeaNfP$UHFK
09-09-202513:47:30GBp395541.50XLONxeaNfP$UDLX
09-09-202513:47:30GBp339541.50XLONxeaNfP$UDL$
09-09-202513:46:11GBp1,232542.00XLONxeaNfP$UBh9
09-09-202513:46:11GBp312542.00XLONxeaNfP$UBhB
09-09-202513:04:58GBp245542.00XLONxeaNfP$VK5I
09-09-202512:59:58GBp364541.50XLONxeaNfP$VGGj
09-09-202512:59:53GBp824541.50XLONxeaNfP$VGV0
09-09-202512:40:51GBp245542.00XLONxeaNfP$V10t
09-09-202512:40:16GBp216542.00XLONxeaNfP$VEXu
09-09-202512:39:17GBp216542.00XLONxeaNfP$VENd
09-09-202512:38:18GBp216542.00XLONxeaNfP$VF7T
09-09-202512:38:18GBp216542.00XLONxeaNfP$VF6Y
09-09-202512:37:19GBp216542.00XLONxeaNfP$VCo9
09-09-202512:36:20GBp216542.00XLONxeaNfP$VDY9
09-09-202512:35:21GBp216542.00XLONxeaNfP$VDR$
09-09-202512:32:24GBp306542.00XLONxeaNfP$V8@W
09-09-202512:32:24GBp133542.00XLONxeaNfP$V8$U
09-09-202512:32:24GBp216542.00XLONxeaNfP$V8@q
09-09-202512:29:35GBp561542.00XLONxeaNfP$OsUW
09-09-202512:29:35GBp57542.00XLONxeaNfP$OsUY
09-09-202512:28:28GBp249542.00XLONxeaNfP$OtVM
09-09-202512:27:29GBp404542.00XLONxeaNfP$OqIa
09-09-202512:27:29GBp36542.00XLONxeaNfP$OqIc
09-09-202512:25:36GBp1,280542.00XLONxeaNfP$Oo$W
09-09-202512:25:36GBp868542.00XLONxeaNfP$Oo$j
09-09-202512:04:52GBp442541.50XLONxeaNfP$OZIa
09-09-202512:04:52GBp35541.50XLONxeaNfP$OZIW
09-09-202512:04:52GBp306541.50XLONxeaNfP$OZIY
09-09-202512:03:53GBp101541.50XLONxeaNfP$OWKk
09-09-202512:03:53GBp345541.50XLONxeaNfP$OWKm
09-09-202512:03:53GBp124541.50XLONxeaNfP$OWKo
09-09-202512:02:33GBp262541.50XLONxeaNfP$OXTa
09-09-202512:02:33GBp120541.50XLONxeaNfP$OXTc
09-09-202512:02:33GBp1,227541.50XLONxeaNfP$OXTY
09-09-202512:02:33GBp525541.00XLONxeaNfP$OXTm
09-09-202512:01:09GBp1,142541.00XLONxeaNfP$OlW9
09-09-202512:01:09GBp148541.00XLONxeaNfP$OlWB
09-09-202512:00:27GBp238541.00XLONxeaNfP$OlEX
09-09-202511:55:25GBp854540.50XLONxeaNfP$Oe4B
09-09-202511:55:25GBp110540.50XLONxeaNfP$Oe4M
09-09-202511:55:25GBp440540.50XLONxeaNfP$Oe4O
09-09-202511:55:25GBp100540.50XLONxeaNfP$Oe4Q
09-09-202511:55:25GBp66540.50XLONxeaNfP$Oe7g
09-09-202511:55:25GBp440540.50XLONxeaNfP$Oe7i
09-09-202511:55:25GBp494540.50XLONxeaNfP$Oe7k
09-09-202511:55:25GBp5,323540.50XLONxeaNfP$Oe7u
09-09-202511:55:25GBp440540.50XLONxeaNfP$Oe7w
09-09-202511:55:25GBp510540.50XLONxeaNfP$Oe7y
09-09-202511:55:25GBp529540.00XLONxeaNfP$Oe7I
09-09-202511:55:25GBp21540.00XLONxeaNfP$Oe7D
09-09-202511:55:25GBp290540.00XLONxeaNfP$Oe7G
09-09-202511:55:25GBp191540.50XLONxeaNfP$Oe77
09-09-202511:55:25GBp520540.50XLONxeaNfP$Oe79
09-09-202511:55:25GBp440540.00XLONxeaNfP$Oe7B
09-09-202511:55:25GBp772540.00XLONxeaNfP$Oe6Y
09-09-202511:55:25GBp539539.50XLONxeaNfP$Oe7P
09-09-202511:47:17GBp772540.50XLONxeaNfP$OIIJ
09-09-202511:32:52GBp834541.00XLONxeaNfP$O6wU
09-09-202511:32:52GBp20541.00XLONxeaNfP$O65W
09-09-202511:32:51GBp718541.00XLONxeaNfP$O64v
09-09-202511:32:51GBp466541.00XLONxeaNfP$O64x
09-09-202511:32:51GBp831541.00XLONxeaNfP$O67K
09-09-202511:32:50GBp686541.00XLONxeaNfP$O67Q
09-09-202511:32:50GBp134541.00XLONxeaNfP$O67S
09-09-202511:32:50GBp826541.00XLONxeaNfP$O66Y
09-09-202511:32:50GBp830541.00XLONxeaNfP$O66p
09-09-202511:32:50GBp847541.00XLONxeaNfP$O666
09-09-202511:32:50GBp728541.00XLONxeaNfP$O66C
09-09-202511:32:50GBp574541.00XLONxeaNfP$O66E
09-09-202511:32:50GBp437541.00XLONxeaNfP$O66K
09-09-202511:32:50GBp431541.00XLONxeaNfP$O61c
09-09-202511:32:50GBp444541.00XLONxeaNfP$O61$
09-09-202511:32:50GBp440541.00XLONxeaNfP$O615
09-09-202511:32:50GBp429541.00XLONxeaNfP$O61N
09-09-202511:32:50GBp435541.00XLONxeaNfP$O60Z
09-09-202511:32:49GBp425541.00XLONxeaNfP$O60f
09-09-202511:32:49GBp444541.00XLONxeaNfP$O60t
09-09-202511:32:49GBp437541.00XLONxeaNfP$O607
09-09-202511:32:49GBp376541.00XLONxeaNfP$O60D
09-09-202511:32:49GBp382541.00XLONxeaNfP$O60F
09-09-202511:32:49GBp386541.00XLONxeaNfP$O60L
09-09-202511:32:49GBp459541.00XLONxeaNfP$O60N
09-09-202511:32:49GBp125541.00XLONxeaNfP$O60P
09-09-202511:32:49GBp1,229541.00XLONxeaNfP$O63a
09-09-202511:32:49GBp63540.50XLONxeaNfP$O63c
09-09-202511:32:49GBp655540.50XLONxeaNfP$O63u
09-09-202511:17:46GBp483541.00XLONxeaNfP$OAYA
09-09-202510:59:03GBp677540.00XLONxeaNfP$Py59
09-09-202510:59:03GBp546540.00XLONxeaNfP$Py5L
09-09-202510:27:42GBp653540.50XLONxeaNfP$PLrL
09-09-202510:26:51GBp571541.00XLONxeaNfP$PIbU
09-09-202510:26:51GBp655541.00XLONxeaNfP$PIad
09-09-202510:14:40GBp558541.00XLONxeaNfP$PRxK
09-09-202510:14:39GBp2,862541.00XLONxeaNfP$PRww
09-09-202510:03:00GBp452540.00XLONxeaNfP$PEzp
09-09-202510:03:00GBp290539.50XLONxeaNfP$PEzr
09-09-202510:03:00GBp2540.00XLONxeaNfP$PEzn
09-09-202510:03:00GBp1,180539.50XLONxeaNfP$PEz2
09-09-202509:56:11GBp433538.50XLONxeaNfP$PBBk
09-09-202509:56:09GBp622539.00XLONxeaNfP$PBAH
09-09-202509:47:48GBp368539.50XLONxeaNfP$QrIT
09-09-202509:47:19GBp412540.00XLONxeaNfP$Qoh5
09-09-202509:47:19GBp985540.50XLONxeaNfP$QohA
09-09-202509:45:08GBp590541.00XLONxeaNfP$QpTY
09-09-202509:44:14GBp965541.50XLONxeaNfP$QmCu
09-09-202509:43:16GBp212542.00XLONxeaNfP$Qn5b
09-09-202509:43:16GBp107542.00XLONxeaNfP$Qn5h
09-09-202509:37:30GBp327541.50XLONxeaNfP$Qzz5
09-09-202509:35:09GBp470542.00XLONxeaNfP$QxzZ
09-09-202509:30:41GBp806542.00XLONxeaNfP$Qc7K
09-09-202508:05:46GBp60542.00XLONxeaNfP$RZzc
09-09-202508:05:46GBp530542.00XLONxeaNfP$RZze

