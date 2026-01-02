OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

ISIN: GB00BLDRH360
02 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 31 December 2025 it had purchased a total of 97,788 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased48,38049,408-
Highest price paid (per ordinary share)644.50p644.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)641.00p640.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)642.87p643.24p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,624,110 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,624,110 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules..

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
31-12-202512:17:35GBp232642.00XLONxeaMRmMD4kj
31-12-202512:17:35GBp232642.00XLONxeaMRmMD4ku
31-12-202512:17:35GBp232642.00BATExeaMRmMD4k2
31-12-202512:17:14GBp65642.00XLONxeaMRmMD4gB
31-12-202512:17:14GBp65642.00BATExeaMRmMD4gD
31-12-202512:17:14GBp709643.00BATExeaMRmMD4gE
31-12-202512:17:14GBp364643.00BATExeaMRmMD4gN
31-12-202512:17:00GBp57643.00BATExeaMRmMD4mi
31-12-202512:17:00GBp174643.00BATExeaMRmMD4mk
31-12-202512:16:59GBp940643.00XLONxeaMRmMD4mO
31-12-202512:16:59GBp244643.00XLONeaMRmMD4mQ
31-12-202512:16:59GBp126643.00XLONxeaMRmMD4mS
31-12-202512:16:59GBp533643.00XLONeaMRmMD4mU
31-12-202512:16:59GBp24643.00BATExeaMRmMD4pb
31-12-202512:16:59GBp482643.00BATExeaMRmMD4pd
31-12-202512:16:59GBp151643.00BATExeaMRmMD4pf
31-12-202512:16:59GBp158643.00BATExeaMRmMD4ph
31-12-202512:16:59GBp153643.00BATExeaMRmMD4pj
31-12-202512:16:59GBp878643.00BATExeaMRmMD4pZ
31-12-202512:16:59GBp1,483643.00XLONxeaMRmMD4p@
31-12-202512:16:59GBp298643.00XLONxeaMRmMD4p0
31-12-202512:16:59GBp520643.00XLONxeaMRmMD4p4
31-12-202512:16:59GBp80643.00BATExeaMRmMD4pN
31-12-202512:16:59GBp38643.00BATExeaMRmMD4pP
31-12-202512:16:59GBp120643.00BATExeaMRmMD4pR
31-12-202512:16:59GBp167643.00BATExeaMRmMD4pT
31-12-202512:16:59GBp298643.00BATExeaMRmMD4pV
31-12-202512:16:59GBp1,613643.00BATExeaMRmMD4pJ
31-12-202512:16:32GBp89643.00BATExeaMRmMD4vo
31-12-202512:16:32GBp100643.00BATExeaMRmMD4v0
31-12-202512:02:48GBp748643.00XLONxeaMRmMD3K@
31-12-202512:02:48GBp687643.00BATExeaMRmMD3K0
31-12-202512:02:39GBp61643.00BATExeaMRmMD3ND
31-12-202512:02:39GBp229643.00XLONxeaMRmMD3NF
31-12-202512:00:11GBp409643.00BATExeaMRmMD0xx
31-12-202511:59:47GBp459642.50XLONxeaMRmMD00@
31-12-202511:50:00GBp310642.50XLONxeaMRmMDENA
31-12-202511:50:00GBp1,713643.00XLONxeaMRmMDENF
31-12-202511:50:00GBp282643.00XLONxeaMRmMDENH
31-12-202511:50:00GBp5,381643.00XLONxeaMRmMDENN
31-12-202511:49:49GBp147642.50BATExeaMRmMDEGb
31-12-202511:42:44GBp29642.50BATExeaMRmMDCxh
31-12-202511:41:31GBp17643.00XLONxeaMRmMDCLE
31-12-202511:41:31GBp114643.00XLONxeaMRmMDCLL
31-12-202511:41:31GBp990643.00XLONxeaMRmMDCLN
31-12-202511:41:31GBp1,065643.00BATExeaMRmMDCLP
31-12-202511:41:30GBp2,134644.00BATExeaMRmMDCKz
31-12-202511:41:30GBp18644.00BATExeaMRmMDCK5
31-12-202511:41:30GBp2,051644.00BATExeaMRmMDCK$
31-12-202511:41:30GBp2,270644.00BATExeaMRmMDCK1
31-12-202511:41:30GBp73644.00BATExeaMRmMDCK3
31-12-202511:41:30GBp748643.50XLONxeaMRmMDCKC
31-12-202511:41:30GBp748643.50BATExeaMRmMDCKE
31-12-202511:16:42GBp88642.50BATExeaMRmMEsh0
31-12-202511:16:42GBp748642.50XLONxeaMRmMEsh4
31-12-202511:16:42GBp351642.50BATExeaMRmMEsh6
31-12-202511:06:48GBp308643.00BATExeaMRmMEqmf
31-12-202511:06:48GBp360643.00BATExeaMRmMEqmg
31-12-202511:06:46GBp228643.00BATExeaMRmMEqpA
31-12-202511:06:46GBp221643.00BATExeaMRmMEqpU
31-12-202511:06:46GBp29643.00BATExeaMRmMEqoW
31-12-202511:06:46GBp28643.00BATExeaMRmMEqoY
31-12-202511:00:06GBp29642.00BATExeaMRmMEobg
31-12-202510:53:54GBp430642.50XLONxeaMRmMEpNT
31-12-202510:52:00GBp939642.50BATExeaMRmMEms2
31-12-202510:52:00GBp693642.50XLONxeaMRmMEmsz
31-12-202510:47:15GBp318642.50XLONxeaMRmMEnDa
31-12-202510:47:15GBp932642.50BATExeaMRmMEnDc
31-12-202510:47:15GBp51643.00XLONxeaMRmMEnDj
31-12-202510:47:15GBp136643.00XLONxeaMRmMEnDl
31-12-202510:46:18GBp211643.00XLONxeaMRmMEnGK
31-12-202510:45:22GBp118642.50BATEeaMRmME@W5
31-12-202510:45:21GBp51643.00XLONxeaMRmME@Zb
31-12-202510:45:21GBp77643.00XLONxeaMRmME@Zd
31-12-202510:45:21GBp144643.00BATExeaMRmME@Ze
31-12-202510:44:24GBp178643.00BATEeaMRmME@wX
31-12-202510:44:24GBp201643.00XLONeaMRmME@wZ
31-12-202510:43:27GBp185643.00XLONxeaMRmME@98
31-12-202510:43:27GBp214643.00BATExeaMRmME@9D
31-12-202510:42:30GBp177643.00XLONxeaMRmME@TN
31-12-202510:40:36GBp489643.00XLONxeaMRmME$p@
31-12-202510:40:36GBp7643.00XLONxeaMRmME$p0
31-12-202510:38:42GBp289643.00XLONxeaMRmME$Nn
31-12-202510:37:22GBp289643.00XLONxeaMRmMEyX8
31-12-202510:34:47GBp1,328643.00XLONxeaMRmMEyEE
31-12-202510:34:47GBp600643.00XLONxeaMRmMEyEG
31-12-202510:34:47GBp640642.50XLONxeaMRmMEyEM
31-12-202510:34:47GBp242642.50BATExeaMRmMEyEO
31-12-202510:34:11GBp129643.00BATExeaMRmMEyJi
31-12-202510:34:11GBp67643.00BATExeaMRmMEyJk
31-12-202510:34:11GBp84643.00XLONxeaMRmMEyJz
31-12-202510:34:11GBp58643.00XLONxeaMRmMEyJ@
31-12-202510:34:11GBp58643.00XLONxeaMRmMEyJ0
31-12-202510:34:11GBp600643.00XLONxeaMRmMEyJ4
31-12-202510:34:11GBp954643.00BATExeaMRmMEyJF
31-12-202510:34:11GBp670643.00XLONxeaMRmMEyJD
31-12-202510:33:57GBp104643.50BATExeaMRmMEyV9
31-12-202510:33:57GBp110643.50BATExeaMRmMEyVB
31-12-202510:31:54GBp30643.50BATExeaMRmMEz$f
31-12-202510:31:54GBp169643.50BATExeaMRmMEz$h
31-12-202510:31:54GBp276643.50BATExeaMRmMEz$j
31-12-202510:31:52GBp126643.50BATExeaMRmMEz$7
31-12-202510:31:52GBp1,792643.50BATExeaMRmMEz$D
31-12-202510:31:52GBp157643.50BATExeaMRmMEz$J
31-12-202510:31:52GBp145643.50BATExeaMRmMEz$P
31-12-202510:31:52GBp84643.50BATExeaMRmMEz$R
31-12-202510:31:52GBp177643.50BATExeaMRmMEz@X
31-12-202510:31:52GBp164643.50BATExeaMRmMEz@Z
31-12-202510:31:52GBp28643.50BATExeaMRmMEz@l
31-12-202510:31:52GBp28643.50BATExeaMRmMEz@n
31-12-202510:31:52GBp76643.50BATExeaMRmMEz@j
31-12-202510:31:51GBp107643.50BATExeaMRmMEz@v
31-12-202510:31:51GBp28643.50BATExeaMRmMEz@x
31-12-202510:31:51GBp152643.50BATExeaMRmMEz@1
31-12-202510:31:51GBp28643.50BATExeaMRmMEz@3
31-12-202510:31:51GBp143643.50BATExeaMRmMEz@J
31-12-202510:31:51GBp84643.50BATExeaMRmMEz@L
31-12-202510:02:19GBp253641.00XLONxeaMRmMEa0A
31-12-202510:02:19GBp449641.00BATExeaMRmMEa0C
31-12-202510:02:19GBp715641.50BATExeaMRmMEa0M
31-12-202510:02:19GBp477641.50XLONxeaMRmMEa0K
31-12-202509:57:28GBp484640.50BATExeaMRmMEbHQ
31-12-202509:56:57GBp30641.00BATExeaMRmMEbRd
31-12-202509:56:57GBp102641.00BATExeaMRmMEbRf
31-12-202509:56:53GBp208642.00BATExeaMRmMEbQ0
31-12-202509:56:53GBp264641.00XLONxeaMRmMEbQ7
31-12-202509:56:53GBp140642.00BATExeaMRmMEbQ8
31-12-202509:56:53GBp136642.00BATExeaMRmMEbQH
31-12-202509:56:52GBp531642.00BATExeaMRmMEbQV
31-12-202509:56:52GBp775642.00BATExeaMRmMEYbb
31-12-202509:56:52GBp474642.00BATExeaMRmMEYbm
31-12-202509:56:52GBp348641.50XLONxeaMRmMEYbt
31-12-202509:56:52GBp31641.50XLONxeaMRmMEYb$
31-12-202509:56:52GBp14641.50XLONxeaMRmMEYb1
31-12-202509:56:52GBp140642.00BATExeaMRmMEYb2
31-12-202509:56:52GBp146641.50XLONxeaMRmMEYbA
31-12-202509:56:52GBp220641.50BATExeaMRmMEYbN
31-12-202509:56:52GBp311642.50XLONxeaMRmMEYbC
31-12-202509:56:52GBp231642.50XLONxeaMRmMEYbE
31-12-202509:56:52GBp497642.50XLONxeaMRmMEYbG
31-12-202509:56:52GBp23642.50XLONxeaMRmMEYbI
31-12-202509:56:52GBp502642.00BATExeaMRmMEYas
31-12-202509:56:52GBp5,754642.50XLONxeaMRmMEYa1
31-12-202509:56:52GBp25642.50XLONxeaMRmMEYa3
31-12-202509:55:03GBp424642.50XLONxeaMRmMEYuO
31-12-202509:55:03GBp694642.50XLONxeaMRmMEYxk
31-12-202509:55:03GBp58642.50XLONxeaMRmMEYxm
31-12-202509:55:03GBp300642.50XLONxeaMRmMEYxo
31-12-202509:55:03GBp221642.50XLONxeaMRmMEYxq
31-12-202509:55:03GBp109642.50XLONxeaMRmMEYxs
31-12-202509:55:03GBp479642.50XLONxeaMRmMEYxu
31-12-202509:55:03GBp600642.50XLONxeaMRmMEYxw
31-12-202509:55:03GBp509642.00BATExeaMRmMEYxD
31-12-202509:55:03GBp102642.00XLONxeaMRmMEYx9
31-12-202509:55:03GBp464642.00XLONxeaMRmMEYxB
31-12-202509:52:25GBp498642.00BATExeaMRmMEZjB
31-12-202509:48:07GBp53642.00BATExeaMRmMEWkY
31-12-202509:35:58GBp635642.50BATExeaMRmMElbu
31-12-202509:35:58GBp31642.50XLONxeaMRmMElbr
31-12-202509:35:58GBp46642.50XLONxeaMRmMElbt
31-12-202509:26:43GBp502642.50XLONxeaMRmMEiIH
31-12-202509:26:43GBp764642.50BATExeaMRmMEiIJ
31-12-202509:26:42GBp242643.50BATExeaMRmMEiIR
31-12-202509:26:42GBp714643.50BATExeaMRmMEiTX
31-12-202509:26:41GBp692643.50BATExeaMRmMEiT4
31-12-202509:26:41GBp13643.50BATExeaMRmMEiT6
31-12-202509:26:41GBp445643.00BATExeaMRmMEiTC
31-12-202509:26:41GBp492643.00XLONxeaMRmMEiTE
31-12-202509:09:35GBp182643.00XLONxeaMRmMEeyW
31-12-202509:09:35GBp455643.00XLONxeaMRmMEeyf
31-12-202509:09:35GBp599643.00BATExeaMRmMEeyh
31-12-202509:09:27GBp336643.50BATExeaMRmMEe$8
31-12-202509:09:27GBp28643.50BATExeaMRmMEe$A
31-12-202509:09:24GBp73643.50BATExeaMRmMEe@4
31-12-202509:09:24GBp53643.50BATExeaMRmMEe@6
31-12-202509:07:44GBp247643.50BATExeaMRmMEeHk
31-12-202509:07:40GBp427643.50BATExeaMRmMEeH9
31-12-202509:07:40GBp52643.50BATExeaMRmMEeHB
31-12-202509:07:39GBp236643.50BATExeaMRmMEeHH
31-12-202509:07:36GBp524644.00BATExeaMRmMEeG4
31-12-202509:07:36GBp151644.00BATExeaMRmMEeG6
31-12-202509:07:36GBp1,181644.00BATExeaMRmMEeGF
31-12-202509:07:29GBp749644.00BATExeaMRmMEeTp
31-12-202509:07:29GBp30644.00BATExeaMRmMEeTr
31-12-202509:07:29GBp62644.00BATExeaMRmMEeTt
31-12-202509:07:29GBp12644.00BATExeaMRmMEeTv
31-12-202509:07:29GBp322643.00BATExeaMRmMEeT5
31-12-202509:07:29GBp315643.00XLONxeaMRmMEeT1
31-12-202509:07:29GBp452643.50XLONxeaMRmMEeT7
31-12-202509:07:29GBp461643.50BATExeaMRmMEeT9
31-12-202508:40:56GBp243642.00XLONxeaMRmMEIFN
31-12-202508:40:55GBp232642.50BATExeaMRmMEIEf
31-12-202508:40:55GBp6642.50BATExeaMRmMEIEh
31-12-202508:40:55GBp54642.00BATExeaMRmMEIEi
31-12-202508:40:55GBp304642.00BATExeaMRmMEIEp
31-12-202508:40:55GBp417642.00XLONxeaMRmMEIEr
31-12-202508:40:54GBp71643.00XLONxeaMRmMEIEw
31-12-202508:40:54GBp211643.00XLONxeaMRmMEIEy
31-12-202508:38:03GBp237643.00XLONxeaMRmMEJqo
31-12-202508:38:03GBp250643.00XLONxeaMRmMEJqq
31-12-202508:38:03GBp15643.00XLONxeaMRmMEJqs
31-12-202508:32:21GBp284642.50XLONxeaMRmMEG50
31-12-202508:32:21GBp282642.50BATExeaMRmMEG5C
31-12-202508:32:21GBp446643.00XLONxeaMRmMEG5E
31-12-202508:32:21GBp440643.00BATExeaMRmMEG5G
31-12-202508:32:21GBp51643.50BATExeaMRmMEG5Q
31-12-202508:32:21GBp168643.50BATExeaMRmMEG5V
31-12-202508:32:21GBp39643.50BATExeaMRmMEG4X
31-12-202508:32:21GBp129643.50XLONxeaMRmMEG4Y
31-12-202508:32:21GBp109643.50XLONxeaMRmMEG4a
31-12-202508:31:24GBp17643.50BATExeaMRmMEGAK
31-12-202508:31:24GBp58643.50BATExeaMRmMEGAM
31-12-202508:31:24GBp122643.50BATExeaMRmMEGAO
31-12-202508:30:27GBp196643.50BATExeaMRmMEGOi
31-12-202508:30:27GBp6643.50XLONxeaMRmMEGOn
31-12-202508:30:27GBp28643.50BATExeaMRmMEGOw
31-12-202508:30:27GBp46643.50BATExeaMRmMEGOy
31-12-202508:30:27GBp216643.50XLONxeaMRmMEGOp
31-12-202508:30:27GBp241643.50XLONxeaMRmMEGOr
31-12-202508:30:27GBp55643.50XLONxeaMRmMEGOt
31-12-202508:30:27GBp86643.50XLONxeaMRmMEGOv
31-12-202508:29:30GBp84643.50BATExeaMRmMEHh$
31-12-202508:29:30GBp72643.50BATExeaMRmMEHhz
31-12-202508:26:03GBp365643.00XLONxeaMRmMEHPR
31-12-202508:26:03GBp423643.00BATExeaMRmMEHPT
31-12-202508:25:36GBp438643.00XLONxeaMRmMEUaZ
31-12-202508:25:35GBp93643.50BATExeaMRmMEUaA
31-12-202508:25:35GBp186643.50XLONxeaMRmMEUaG
31-12-202508:25:35GBp3,566643.50XLONxeaMRmMEUaU
31-12-202508:25:35GBp50643.50XLONxeaMRmMEUdY
31-12-202508:21:44GBp206643.50BATExeaMRmMEUTy
31-12-202508:21:44GBp228644.00XLONxeaMRmMEUT@
31-12-202508:21:44GBp600643.50XLONxeaMRmMEUTw
31-12-202508:21:44GBp226644.00XLONxeaMRmMEUT4
31-12-202508:21:44GBp226644.00XLONxeaMRmMEUTA
31-12-202508:21:44GBp219644.00XLONxeaMRmMEUTG
31-12-202508:21:44GBp227644.00XLONxeaMRmMEUTT
31-12-202508:21:41GBp172644.00BATExeaMRmMEUSn
31-12-202508:21:41GBp122644.00BATExeaMRmMEUSv
31-12-202508:21:41GBp375644.00BATExeaMRmMEUSx
31-12-202508:19:09GBp633644.00BATExeaMRmMEVxh
31-12-202508:17:40GBp307644.00BATExeaMRmMEVT0
31-12-202508:17:30GBp9644.00BATExeaMRmMEVVn
31-12-202508:15:54GBp60644.00XLONxeaMRmMESsG
31-12-202508:15:09GBp805644.50BATExeaMRmMESw8
31-12-202508:15:08GBp617644.50BATExeaMRmMESwJ
31-12-202508:15:08GBp416644.50BATExeaMRmMESwP
31-12-202508:15:08GBp426644.50BATExeaMRmMESwV
31-12-202508:15:08GBp573644.50BATExeaMRmMES5b
31-12-202508:15:08GBp576644.50BATExeaMRmMES5h
31-12-202508:15:08GBp821644.50BATExeaMRmMES5u
31-12-202508:15:08GBp104644.50BATExeaMRmMES5w
31-12-202508:15:08GBp306644.00BATExeaMRmMES54
31-12-202508:15:08GBp305644.00XLONxeaMRmMES52
31-12-202508:09:36GBp72644.50XLONxeaMRmMET3E
31-12-202508:08:01GBp242644.00XLONxeaMRmMEQbf



