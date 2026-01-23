OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
23 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 22 January 2026 it had purchased a total of 91,299 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased81,8779,422-
Highest price paid (per ordinary share)635.50p634.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)619.00p620.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)628.58p627.70p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,143,197 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,143,197.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
22-01-202616:28:19GBp1,469626.00XLONxeaMUeSSteT
22-01-202616:28:15GBp125626.50BATExeaMUeSStvF
22-01-202616:28:15GBp2,060626.50XLONxeaMUeSStvS
22-01-202616:26:33GBp191626.50XLONxeaMUeSSp3p
22-01-202616:24:14GBp137626.00XLONxeaMUeSSyMz
22-01-202616:17:17GBp149625.50XLONxeaMUeSSkd6
22-01-202616:17:17GBp12625.50BATExeaMUeSSkd8
22-01-202616:17:15GBp223626.00BATExeaMUeSSkjW
22-01-202616:17:15GBp1,341626.00XLONxeaMUeSSkYU
22-01-202616:16:22GBp244626.50XLONxeaMUeSSlPL
22-01-202616:13:59GBp309626.00XLONxeaMUeSSfjS
22-01-202616:12:27GBp1,313626.50XLONxeaMUeSSKXR
22-01-202616:05:32GBp315627.00BATExeaMUeSSQLL
22-01-202616:05:32GBp237627.00XLONxeaMUeSSQLN
22-01-202616:05:21GBp567627.50XLONxeaMUeSSRdu
22-01-202616:05:21GBp1,176628.00XLONxeaMUeSSRdz
22-01-202616:05:21GBp117628.00XLONxeaMUeSSRd$
22-01-202615:59:54GBp35628.00XLONxeaMUeSS31E
22-01-202615:59:50GBp262628.00XLONxeaMUeSS3DN
22-01-202615:59:14GBp252628.00XLONxeaMUeSS0ov
22-01-202615:56:39GBp226627.00BATExeaMUeSSFRf
22-01-202615:56:34GBp167626.50XLONxeaMUeSSCjd
22-01-202615:56:34GBp242627.00XLONxeaMUeSSCjf
22-01-202615:56:03GBp327626.50XLONxeaMUeSSCB3
22-01-202615:55:28GBp443626.00XLONxeaMUeSSD9d
22-01-202615:53:39GBp471626.00XLONxeaMUeSS8fE
22-01-202615:51:44GBp208625.50XLONxeaMUeSTtv7
22-01-202615:51:08GBp249625.50XLONxeaMUeSTq1q
22-01-202615:49:25GBp123625.50BATExeaMUeSTpTs
22-01-202615:49:00GBp203625.50XLONxeaMUeSTmEZ
22-01-202615:49:00GBp266625.00XLONxeaMUeSTmEn
22-01-202615:49:00GBp384625.50XLONxeaMUeSTmEp
22-01-202615:47:27GBp371625.50XLONxeaMUeST$rR
22-01-202615:45:45GBp393625.00XLONxeaMUeSTwe$
22-01-202615:45:40GBp185625.50BATExeaMUeSTwnm
22-01-202615:45:40GBp898625.50XLONxeaMUeSTwno
22-01-202615:44:35GBp231625.00XLONxeaMUeSTuuo
22-01-202615:38:29GBp159625.00BATExeaMUeSTlpn
22-01-202615:38:07GBp312625.00XLONxeaMUeSTlKX
22-01-202615:38:01GBp446625.50XLONxeaMUeSTlQH
22-01-202615:35:26GBp312625.50XLONxeaMUeSTedL
22-01-202615:35:26GBp448626.00XLONxeaMUeSTedN
22-01-202615:32:32GBp165626.50BATExeaMUeSTLnV
22-01-202615:32:32GBp190626.50XLONxeaMUeSTLnT
22-01-202615:31:28GBp191626.00XLONxeaMUeSTJ5T
22-01-202615:30:59GBp346625.00XLONxeaMUeSTG7n
22-01-202615:30:45GBp497625.50XLONxeaMUeSTGUr
22-01-202615:29:55GBp334625.50XLONxeaMUeSTUKu
22-01-202615:29:52GBp348626.00XLONxeaMUeSTUHM
22-01-202615:29:52GBp49626.00BATExeaMUeSTUHO
22-01-202615:29:49GBp197626.00BATExeaMUeSTUVl
22-01-202615:29:49GBp318626.00XLONxeaMUeSTUV4
22-01-202615:29:49GBp1,040626.00XLONxeaMUeSTUV6
22-01-202615:29:49GBp312626.00BATExeaMUeSTUV8
22-01-202615:26:56GBp940626.50XLONxeaMUeSTRJL
22-01-202615:26:56GBp234626.50XLONxeaMUeSTRJN
22-01-202615:26:56GBp455626.50XLONxeaMUeSTRJP
22-01-202615:25:43GBp37626.00XLONxeaMUeSTPPS
22-01-202615:24:16GBp71626.00BATExeaMUeST4Sa
22-01-202615:24:15GBp222626.00BATExeaMUeST4Sn
22-01-202615:24:15GBp909626.00XLONxeaMUeST4St
22-01-202615:24:15GBp356626.00BATExeaMUeST4Sv
22-01-202615:14:04GBp390626.00BATExeaMUeSUne7
22-01-202615:10:47GBp515626.00XLONxeaMUeSUumd
22-01-202615:10:47GBp70626.00XLONxeaMUeSUumf
22-01-202615:10:22GBp1,335626.50XLONxeaMUeSUvqO
22-01-202615:10:22GBp326626.50BATExeaMUeSUvqQ
22-01-202615:05:49GBp467627.00BATExeaMUeSUlvO
22-01-202615:05:49GBp535627.00XLONxeaMUeSUlvV
22-01-202615:05:49GBp424627.00BATExeaMUeSUluX
22-01-202615:05:46GBp1,222627.50XLONxeaMUeSUl3A
22-01-202615:05:46GBp864627.50XLONxeaMUeSUl3N
22-01-202615:05:46GBp45627.50XLONxeaMUeSUl3P
22-01-202614:55:57GBp418628.00XLONxeaMUeSUP9x
22-01-202614:55:57GBp106628.00XLONxeaMUeSUP8Y
22-01-202614:49:48GBp206627.50XLONxeaMUeSU97U
22-01-202614:49:48GBp389627.50XLONxeaMUeSU96a
22-01-202614:47:56GBp288627.50XLONxeaMUeSVo81
22-01-202614:47:56GBp239628.00XLONxeaMUeSVo83
22-01-202614:47:50GBp833628.00XLONxeaMUeSVpXJ
22-01-202614:43:33GBp232628.00XLONxeaMUeSVugw
22-01-202614:43:30GBp367628.50XLONxeaMUeSVuot
22-01-202614:41:57GBp357628.50XLONxeaMUeSVdNJ
22-01-202614:41:52GBp349628.50XLONxeaMUeSVdPX
22-01-202614:39:10GBp177628.50XLONxeaMUeSVXWi
22-01-202614:39:09GBp18629.00XLONxeaMUeSVXZy
22-01-202614:39:09GBp278629.00XLONxeaMUeSVXZ@
22-01-202614:39:06GBp677629.50XLONxeaMUeSVXgj
22-01-202614:35:00GBp274629.50XLONxeaMUeSVfXI
22-01-202614:34:55GBp395630.00XLONxeaMUeSVfeU
22-01-202614:32:39GBp319630.50XLONxeaMUeSVLe1
22-01-202614:31:40GBp894630.00XLONxeaMUeSVJkL
22-01-202614:31:40GBp392629.50XLONxeaMUeSVJkN
22-01-202614:31:35GBp241631.00XLONxeaMUeSVJvk
22-01-202614:31:35GBp340631.00XLONxeaMUeSVJvm
22-01-202614:31:35GBp1,217631.00XLONxeaMUeSVJvo
22-01-202614:31:35GBp110631.00XLONxeaMUeSVJvy
22-01-202614:31:35GBp154631.00XLONxeaMUeSVJv@
22-01-202614:19:45GBp348628.00XLONxeaMUeSVCch
22-01-202614:19:42GBp579628.50XLONxeaMUeSVCil
22-01-202614:19:33GBp253629.00XLONxeaMUeSVCuf
22-01-202614:19:33GBp76629.00XLONxeaMUeSVCuu
22-01-202614:19:33GBp139629.00XLONxeaMUeSVCuw
22-01-202614:18:05GBp217629.00XLONxeaMUeSVADm
22-01-202614:16:37GBp60629.00XLONxeaMUeSV8w@
22-01-202614:16:37GBp158629.00XLONxeaMUeSV8wy
22-01-202614:14:36GBp469629.00XLONxeaMUeSOtIM
22-01-202614:14:36GBp244629.00XLONxeaMUeSOtIT
22-01-202614:14:32GBp931629.00XLONxeaMUeSOtR8
22-01-202614:14:32GBp461629.00XLONxeaMUeSOtRD
22-01-202613:58:17GBp308628.00XLONxeaMUeSOZzG
22-01-202613:52:58GBp274628.00XLONxeaMUeSOgyG
22-01-202613:45:22GBp81627.50XLONxeaMUeSOJyX
22-01-202613:45:22GBp755628.00XLONxeaMUeSOJyZ
22-01-202613:45:16GBp404629.00XLONxeaMUeSOJw@
22-01-202613:45:16GBp500629.00XLONxeaMUeSOJw0
22-01-202613:45:16GBp200629.00XLONxeaMUeSOJw2
22-01-202613:45:16GBp171629.00XLONxeaMUeSOJw4
22-01-202613:45:16GBp600629.00XLONxeaMUeSOJw6
22-01-202613:45:16GBp707628.50XLONxeaMUeSOJwD
22-01-202613:34:44GBp18629.00XLONxeaMUeSO7f@
22-01-202613:34:44GBp716629.00XLONxeaMUeSO7fy
22-01-202613:31:24GBp380627.50XLONxeaMUeSO3vb
22-01-202613:31:14GBp302627.00XLONxeaMUeSO3Dw
22-01-202613:18:37GBp181627.00BATExeaMUeSPtwB
22-01-202613:09:35GBp903626.00XLONxeaMUeSPyQj
22-01-202613:06:58GBp76626.50XLONxeaMUeSPx@F
22-01-202613:06:58GBp252626.50BATExeaMUeSPx@H
22-01-202613:06:58GBp176626.50XLONxeaMUeSPx@J
22-01-202612:53:46GBp235626.50XLONxeaMUeSPlvE
22-01-202612:53:46GBp308626.50XLONxeaMUeSPl6k
22-01-202612:51:37GBp293627.00XLONxeaMUeSPj4B
22-01-202612:48:25GBp360627.00XLONxeaMUeSPe2E
22-01-202612:46:04GBp233627.00XLONxeaMUeSPM0D
22-01-202612:43:22GBp422627.00XLONxeaMUeSPKPr
22-01-202612:41:59GBp289627.00XLONxeaMUeSPIcI
22-01-202612:41:28GBp195627.00BATExeaMUeSPI70
22-01-202612:33:47GBp291627.50XLONxeaMUeSPSFV
22-01-202612:33:42GBp339628.00XLONxeaMUeSPS8X
22-01-202612:32:17GBp237628.50XLONxeaMUeSPQWY
22-01-202612:32:04GBp809629.00XLONxeaMUeSPQoe
22-01-202612:32:04GBp120629.00XLONxeaMUeSPQov
22-01-202612:32:04GBp237629.00XLONxeaMUeSPQox
22-01-202612:32:04GBp168629.00XLONxeaMUeSPQoz
22-01-202612:23:57GBp89624.50XLONxeaMUeSP5@l
22-01-202612:23:57GBp150624.50XLONxeaMUeSP5@n
22-01-202612:23:29GBp154624.00XLONxeaMUeSP5Nl
22-01-202612:23:27GBp646624.00XLONxeaMUeSP5GI
22-01-202612:23:27GBp200624.00XLONxeaMUeSP5GK
22-01-202612:23:27GBp55624.00XLONxeaMUeSP5GM
22-01-202612:22:52GBp311623.50BATExeaMUeSP2ep
22-01-202612:05:25GBp303620.50XLONxeaMUeSQtnl
22-01-202611:58:24GBp300620.50XLONxeaMUeSQ@W3
22-01-202611:58:24GBp432621.00XLONxeaMUeSQ@W5
22-01-202611:58:24GBp155621.00BATExeaMUeSQ@W7
22-01-202611:50:51GBp365621.00XLONxeaMUeSQx89
22-01-202611:47:34GBp212619.00XLONxeaMUeSQcmE
22-01-202611:44:26GBp164619.50XLONxeaMUeSQby3
22-01-202611:44:24GBp196620.00BATExeaMUeSQb@P
22-01-202611:44:24GBp168620.00XLONxeaMUeSQb@L
22-01-202611:44:24GBp69620.00XLONxeaMUeSQb@N
22-01-202611:40:44GBp315621.50XLONxeaMUeSQW3U
22-01-202611:38:04GBp303622.00XLONxeaMUeSQk2g
22-01-202611:35:16GBp359623.00XLONxeaMUeSQiQJ
22-01-202611:31:25GBp178623.00XLONxeaMUeSQery
22-01-202611:31:22GBp260623.50XLONxeaMUeSQe4d
22-01-202611:28:06GBp216624.50BATExeaMUeSQL7M
22-01-202611:28:06GBp272624.50XLONxeaMUeSQL7K
22-01-202611:25:44GBp353625.50XLONxeaMUeSQJSn
22-01-202611:21:58GBp217626.00XLONxeaMUeSQV08
22-01-202611:19:16GBp359627.00BATExeaMUeSQQZ8
22-01-202611:19:16GBp373627.00XLONxeaMUeSQQZM
22-01-202611:19:16GBp468627.00BATExeaMUeSQQZQ
22-01-202611:16:19GBp449627.00BATExeaMUeSQPgc
22-01-202611:16:16GBp155628.00XLONxeaMUeSQPt5
22-01-202611:15:42GBp280628.50XLONxeaMUeSQ6iq
22-01-202611:14:58GBp402629.00XLONxeaMUeSQ7sf
22-01-202611:14:09GBp6628.50XLONxeaMUeSQ4ZL
22-01-202611:13:56GBp277628.50XLONxeaMUeSQ4@W
22-01-202611:13:46GBp278629.50XLONxeaMUeSQ4LL
22-01-202611:13:46GBp398629.50XLONxeaMUeSQ4LM
22-01-202611:13:46GBp273629.50XLONxeaMUeSQ4KD
22-01-202611:13:46GBp391630.00XLONxeaMUeSQ4KF
22-01-202610:55:17GBp589630.50XLONxeaMUeSRoyV
22-01-202610:54:57GBp163631.00XLONxeaMUeSRoNY
22-01-202610:48:00GBp516630.50XLONxeaMUeSRzpY
22-01-202610:47:24GBp1,569631.00XLONxeaMUeSRwa0
22-01-202610:47:24GBp8631.00XLONxeaMUeSRwa2
22-01-202610:47:24GBp332631.00XLONxeaMUeSRwa4
22-01-202610:47:24GBp157631.00XLONxeaMUeSRwa6
22-01-202610:39:38GBp12630.50XLONxeaMUeSRbmo
22-01-202610:39:38GBp1,000630.50XLONxeaMUeSRbmq
22-01-202610:13:30GBp551630.50XLONxeaMUeSRR1U
22-01-202610:12:25GBp208631.00XLONxeaMUeSRO0Y
22-01-202609:57:25GBp329630.50XLONxeaMUeSRAKT
22-01-202609:55:00GBp307630.50XLONxeaMUeSR9en
22-01-202609:50:56GBp21631.00XLONxeaMUeSKrYo
22-01-202609:50:56GBp399631.00XLONxeaMUeSKrYm
22-01-202609:50:56GBp420630.50XLONxeaMUeSKrYu
22-01-202609:48:34GBp544631.00XLONxeaMUeSKpjm
22-01-202609:48:34GBp314631.00BATExeaMUeSKpjo
22-01-202609:43:12GBp500630.50XLONxeaMUeSKyms
22-01-202609:42:17GBp336631.00XLONxeaMUeSKzra
22-01-202609:32:30GBp250630.50XLONxeaMUeSKXKE
22-01-202609:31:12GBp216631.00XLONxeaMUeSKlVH
22-01-202609:30:20GBp373631.00XLONxeaMUeSKiUR
22-01-202609:30:14GBp533631.50XLONxeaMUeSKjco
22-01-202609:22:38GBp362632.00XLONxeaMUeSKK0c
22-01-202609:22:38GBp189632.00BATExeaMUeSKK0e
22-01-202609:17:46GBp189632.00XLONxeaMUeSKUbf
22-01-202609:16:33GBp196632.00XLONxeaMUeSKV5a
22-01-202609:16:24GBp282632.50XLONxeaMUeSKVCF
22-01-202609:16:24GBp544632.50XLONxeaMUeSKVCI
22-01-202609:11:24GBp48632.50XLONxeaMUeSKPba
22-01-202609:11:24GBp311632.50XLONxeaMUeSKPbz
22-01-202609:10:51GBp253633.00XLONxeaMUeSKP8J
22-01-202609:10:50GBp681634.00XLONxeaMUeSKP8P
22-01-202609:10:50GBp242634.00XLONxeaMUeSKP8R
22-01-202609:10:50GBp132634.00XLONxeaMUeSKP8T
22-01-202609:10:50GBp365633.50XLONxeaMUeSKPBW
22-01-202609:10:50GBp354633.50BATExeaMUeSKPBY
22-01-202609:10:15GBp442634.00XLONxeaMUeSK6p6
22-01-202609:10:15GBp103634.00XLONxeaMUeSK6p8
22-01-202609:10:15GBp348634.00XLONxeaMUeSK6pA
22-01-202608:47:32GBp249634.00XLONxeaMUeSLnMv
22-01-202608:45:35GBp78634.00XLONxeaMUeSL$Nc
22-01-202608:45:35GBp179634.00XLONxeaMUeSL$Ne
22-01-202608:45:33GBp368634.50XLONxeaMUeSL$Gh
22-01-202608:45:33GBp386634.50XLONxeaMUeSL$Gs
22-01-202608:45:33GBp266634.50XLONxeaMUeSL$Gu
22-01-202608:45:33GBp171634.50BATExeaMUeSL$Gw
22-01-202608:45:00GBp154635.50XLONxeaMUeSLyzU
22-01-202608:45:00GBp337635.50XLONxeaMUeSLyyq
22-01-202608:41:19GBp154635.50XLONxeaMUeSLxPq
22-01-202608:40:42GBp154635.50XLONxeaMUeSLuD2
22-01-202608:40:42GBp236635.50XLONxeaMUeSLuDF
22-01-202608:32:55GBp600634.50XLONxeaMUeSLW2E
22-01-202608:32:55GBp178634.50BATExeaMUeSLW2G
22-01-202608:31:02GBp484635.00XLONxeaMUeSLkMS
22-01-202608:30:56GBp270635.00XLONxeaMUeSLkUY
22-01-202608:27:22GBp205635.00XLONxeaMUeSLg2O
22-01-202608:27:22GBp157635.00XLONxeaMUeSLg2Q
22-01-202608:25:34GBp75634.50XLONxeaMUeSLeme
22-01-202608:25:34GBp21634.50XLONxeaMUeSLemg
22-01-202608:25:06GBp844634.00XLONxeaMUeSLeKc
22-01-202608:25:06GBp55634.00XLONxeaMUeSLeKe
22-01-202608:25:05GBp210634.00XLONxeaMUeSLeK5
22-01-202608:22:27GBp58633.00BATExeaMUeSLNe6
22-01-202608:22:27GBp24633.00XLONxeaMUeSLNe8
22-01-202608:22:27GBp187633.00BATExeaMUeSLNeC
22-01-202608:22:27GBp341633.00XLONxeaMUeSLNeA
22-01-202608:22:27GBp350633.50BATExeaMUeSLNeH
22-01-202608:15:37GBp155634.00XLONxeaMUeSLVaL
22-01-202608:15:37GBp2,510634.00XLONxeaMUeSLVdX
22-01-202608:07:44GBp365632.50XLONxeaMUeSLPoH
22-01-202608:07:44GBp492632.50BATExeaMUeSLPoI



