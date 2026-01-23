OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
23 January 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 22 January 2026 it had purchased a total of 91,299 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|81,877
|9,422
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|635.50p
|634.50p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|619.00p
|620.00p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|628.58p
|627.70p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,143,197 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,143,197.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|22-01-2026
|16:28:19
|GBp
|1,469
|626.00
|XLON
|xeaMUeSSteT
|22-01-2026
|16:28:15
|GBp
|125
|626.50
|BATE
|xeaMUeSStvF
|22-01-2026
|16:28:15
|GBp
|2,060
|626.50
|XLON
|xeaMUeSStvS
|22-01-2026
|16:26:33
|GBp
|191
|626.50
|XLON
|xeaMUeSSp3p
|22-01-2026
|16:24:14
|GBp
|137
|626.00
|XLON
|xeaMUeSSyMz
|22-01-2026
|16:17:17
|GBp
|149
|625.50
|XLON
|xeaMUeSSkd6
|22-01-2026
|16:17:17
|GBp
|12
|625.50
|BATE
|xeaMUeSSkd8
|22-01-2026
|16:17:15
|GBp
|223
|626.00
|BATE
|xeaMUeSSkjW
|22-01-2026
|16:17:15
|GBp
|1,341
|626.00
|XLON
|xeaMUeSSkYU
|22-01-2026
|16:16:22
|GBp
|244
|626.50
|XLON
|xeaMUeSSlPL
|22-01-2026
|16:13:59
|GBp
|309
|626.00
|XLON
|xeaMUeSSfjS
|22-01-2026
|16:12:27
|GBp
|1,313
|626.50
|XLON
|xeaMUeSSKXR
|22-01-2026
|16:05:32
|GBp
|315
|627.00
|BATE
|xeaMUeSSQLL
|22-01-2026
|16:05:32
|GBp
|237
|627.00
|XLON
|xeaMUeSSQLN
|22-01-2026
|16:05:21
|GBp
|567
|627.50
|XLON
|xeaMUeSSRdu
|22-01-2026
|16:05:21
|GBp
|1,176
|628.00
|XLON
|xeaMUeSSRdz
|22-01-2026
|16:05:21
|GBp
|117
|628.00
|XLON
|xeaMUeSSRd$
|22-01-2026
|15:59:54
|GBp
|35
|628.00
|XLON
|xeaMUeSS31E
|22-01-2026
|15:59:50
|GBp
|262
|628.00
|XLON
|xeaMUeSS3DN
|22-01-2026
|15:59:14
|GBp
|252
|628.00
|XLON
|xeaMUeSS0ov
|22-01-2026
|15:56:39
|GBp
|226
|627.00
|BATE
|xeaMUeSSFRf
|22-01-2026
|15:56:34
|GBp
|167
|626.50
|XLON
|xeaMUeSSCjd
|22-01-2026
|15:56:34
|GBp
|242
|627.00
|XLON
|xeaMUeSSCjf
|22-01-2026
|15:56:03
|GBp
|327
|626.50
|XLON
|xeaMUeSSCB3
|22-01-2026
|15:55:28
|GBp
|443
|626.00
|XLON
|xeaMUeSSD9d
|22-01-2026
|15:53:39
|GBp
|471
|626.00
|XLON
|xeaMUeSS8fE
|22-01-2026
|15:51:44
|GBp
|208
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTtv7
|22-01-2026
|15:51:08
|GBp
|249
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTq1q
|22-01-2026
|15:49:25
|GBp
|123
|625.50
|BATE
|xeaMUeSTpTs
|22-01-2026
|15:49:00
|GBp
|203
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTmEZ
|22-01-2026
|15:49:00
|GBp
|266
|625.00
|XLON
|xeaMUeSTmEn
|22-01-2026
|15:49:00
|GBp
|384
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTmEp
|22-01-2026
|15:47:27
|GBp
|371
|625.50
|XLON
|xeaMUeST$rR
|22-01-2026
|15:45:45
|GBp
|393
|625.00
|XLON
|xeaMUeSTwe$
|22-01-2026
|15:45:40
|GBp
|185
|625.50
|BATE
|xeaMUeSTwnm
|22-01-2026
|15:45:40
|GBp
|898
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTwno
|22-01-2026
|15:44:35
|GBp
|231
|625.00
|XLON
|xeaMUeSTuuo
|22-01-2026
|15:38:29
|GBp
|159
|625.00
|BATE
|xeaMUeSTlpn
|22-01-2026
|15:38:07
|GBp
|312
|625.00
|XLON
|xeaMUeSTlKX
|22-01-2026
|15:38:01
|GBp
|446
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTlQH
|22-01-2026
|15:35:26
|GBp
|312
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTedL
|22-01-2026
|15:35:26
|GBp
|448
|626.00
|XLON
|xeaMUeSTedN
|22-01-2026
|15:32:32
|GBp
|165
|626.50
|BATE
|xeaMUeSTLnV
|22-01-2026
|15:32:32
|GBp
|190
|626.50
|XLON
|xeaMUeSTLnT
|22-01-2026
|15:31:28
|GBp
|191
|626.00
|XLON
|xeaMUeSTJ5T
|22-01-2026
|15:30:59
|GBp
|346
|625.00
|XLON
|xeaMUeSTG7n
|22-01-2026
|15:30:45
|GBp
|497
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTGUr
|22-01-2026
|15:29:55
|GBp
|334
|625.50
|XLON
|xeaMUeSTUKu
|22-01-2026
|15:29:52
|GBp
|348
|626.00
|XLON
|xeaMUeSTUHM
|22-01-2026
|15:29:52
|GBp
|49
|626.00
|BATE
|xeaMUeSTUHO
|22-01-2026
|15:29:49
|GBp
|197
|626.00
|BATE
|xeaMUeSTUVl
|22-01-2026
|15:29:49
|GBp
|318
|626.00
|XLON
|xeaMUeSTUV4
|22-01-2026
|15:29:49
|GBp
|1,040
|626.00
|XLON
|xeaMUeSTUV6
|22-01-2026
|15:29:49
|GBp
|312
|626.00
|BATE
|xeaMUeSTUV8
|22-01-2026
|15:26:56
|GBp
|940
|626.50
|XLON
|xeaMUeSTRJL
|22-01-2026
|15:26:56
|GBp
|234
|626.50
|XLON
|xeaMUeSTRJN
|22-01-2026
|15:26:56
|GBp
|455
|626.50
|XLON
|xeaMUeSTRJP
|22-01-2026
|15:25:43
|GBp
|37
|626.00
|XLON
|xeaMUeSTPPS
|22-01-2026
|15:24:16
|GBp
|71
|626.00
|BATE
|xeaMUeST4Sa
|22-01-2026
|15:24:15
|GBp
|222
|626.00
|BATE
|xeaMUeST4Sn
|22-01-2026
|15:24:15
|GBp
|909
|626.00
|XLON
|xeaMUeST4St
|22-01-2026
|15:24:15
|GBp
|356
|626.00
|BATE
|xeaMUeST4Sv
|22-01-2026
|15:14:04
|GBp
|390
|626.00
|BATE
|xeaMUeSUne7
|22-01-2026
|15:10:47
|GBp
|515
|626.00
|XLON
|xeaMUeSUumd
|22-01-2026
|15:10:47
|GBp
|70
|626.00
|XLON
|xeaMUeSUumf
|22-01-2026
|15:10:22
|GBp
|1,335
|626.50
|XLON
|xeaMUeSUvqO
|22-01-2026
|15:10:22
|GBp
|326
|626.50
|BATE
|xeaMUeSUvqQ
|22-01-2026
|15:05:49
|GBp
|467
|627.00
|BATE
|xeaMUeSUlvO
|22-01-2026
|15:05:49
|GBp
|535
|627.00
|XLON
|xeaMUeSUlvV
|22-01-2026
|15:05:49
|GBp
|424
|627.00
|BATE
|xeaMUeSUluX
|22-01-2026
|15:05:46
|GBp
|1,222
|627.50
|XLON
|xeaMUeSUl3A
|22-01-2026
|15:05:46
|GBp
|864
|627.50
|XLON
|xeaMUeSUl3N
|22-01-2026
|15:05:46
|GBp
|45
|627.50
|XLON
|xeaMUeSUl3P
|22-01-2026
|14:55:57
|GBp
|418
|628.00
|XLON
|xeaMUeSUP9x
|22-01-2026
|14:55:57
|GBp
|106
|628.00
|XLON
|xeaMUeSUP8Y
|22-01-2026
|14:49:48
|GBp
|206
|627.50
|XLON
|xeaMUeSU97U
|22-01-2026
|14:49:48
|GBp
|389
|627.50
|XLON
|xeaMUeSU96a
|22-01-2026
|14:47:56
|GBp
|288
|627.50
|XLON
|xeaMUeSVo81
|22-01-2026
|14:47:56
|GBp
|239
|628.00
|XLON
|xeaMUeSVo83
|22-01-2026
|14:47:50
|GBp
|833
|628.00
|XLON
|xeaMUeSVpXJ
|22-01-2026
|14:43:33
|GBp
|232
|628.00
|XLON
|xeaMUeSVugw
|22-01-2026
|14:43:30
|GBp
|367
|628.50
|XLON
|xeaMUeSVuot
|22-01-2026
|14:41:57
|GBp
|357
|628.50
|XLON
|xeaMUeSVdNJ
|22-01-2026
|14:41:52
|GBp
|349
|628.50
|XLON
|xeaMUeSVdPX
|22-01-2026
|14:39:10
|GBp
|177
|628.50
|XLON
|xeaMUeSVXWi
|22-01-2026
|14:39:09
|GBp
|18
|629.00
|XLON
|xeaMUeSVXZy
|22-01-2026
|14:39:09
|GBp
|278
|629.00
|XLON
|xeaMUeSVXZ@
|22-01-2026
|14:39:06
|GBp
|677
|629.50
|XLON
|xeaMUeSVXgj
|22-01-2026
|14:35:00
|GBp
|274
|629.50
|XLON
|xeaMUeSVfXI
|22-01-2026
|14:34:55
|GBp
|395
|630.00
|XLON
|xeaMUeSVfeU
|22-01-2026
|14:32:39
|GBp
|319
|630.50
|XLON
|xeaMUeSVLe1
|22-01-2026
|14:31:40
|GBp
|894
|630.00
|XLON
|xeaMUeSVJkL
|22-01-2026
|14:31:40
|GBp
|392
|629.50
|XLON
|xeaMUeSVJkN
|22-01-2026
|14:31:35
|GBp
|241
|631.00
|XLON
|xeaMUeSVJvk
|22-01-2026
|14:31:35
|GBp
|340
|631.00
|XLON
|xeaMUeSVJvm
|22-01-2026
|14:31:35
|GBp
|1,217
|631.00
|XLON
|xeaMUeSVJvo
|22-01-2026
|14:31:35
|GBp
|110
|631.00
|XLON
|xeaMUeSVJvy
|22-01-2026
|14:31:35
|GBp
|154
|631.00
|XLON
|xeaMUeSVJv@
|22-01-2026
|14:19:45
|GBp
|348
|628.00
|XLON
|xeaMUeSVCch
|22-01-2026
|14:19:42
|GBp
|579
|628.50
|XLON
|xeaMUeSVCil
|22-01-2026
|14:19:33
|GBp
|253
|629.00
|XLON
|xeaMUeSVCuf
|22-01-2026
|14:19:33
|GBp
|76
|629.00
|XLON
|xeaMUeSVCuu
|22-01-2026
|14:19:33
|GBp
|139
|629.00
|XLON
|xeaMUeSVCuw
|22-01-2026
|14:18:05
|GBp
|217
|629.00
|XLON
|xeaMUeSVADm
|22-01-2026
|14:16:37
|GBp
|60
|629.00
|XLON
|xeaMUeSV8w@
|22-01-2026
|14:16:37
|GBp
|158
|629.00
|XLON
|xeaMUeSV8wy
|22-01-2026
|14:14:36
|GBp
|469
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOtIM
|22-01-2026
|14:14:36
|GBp
|244
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOtIT
|22-01-2026
|14:14:32
|GBp
|931
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOtR8
|22-01-2026
|14:14:32
|GBp
|461
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOtRD
|22-01-2026
|13:58:17
|GBp
|308
|628.00
|XLON
|xeaMUeSOZzG
|22-01-2026
|13:52:58
|GBp
|274
|628.00
|XLON
|xeaMUeSOgyG
|22-01-2026
|13:45:22
|GBp
|81
|627.50
|XLON
|xeaMUeSOJyX
|22-01-2026
|13:45:22
|GBp
|755
|628.00
|XLON
|xeaMUeSOJyZ
|22-01-2026
|13:45:16
|GBp
|404
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOJw@
|22-01-2026
|13:45:16
|GBp
|500
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOJw0
|22-01-2026
|13:45:16
|GBp
|200
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOJw2
|22-01-2026
|13:45:16
|GBp
|171
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOJw4
|22-01-2026
|13:45:16
|GBp
|600
|629.00
|XLON
|xeaMUeSOJw6
|22-01-2026
|13:45:16
|GBp
|707
|628.50
|XLON
|xeaMUeSOJwD
|22-01-2026
|13:34:44
|GBp
|18
|629.00
|XLON
|xeaMUeSO7f@
|22-01-2026
|13:34:44
|GBp
|716
|629.00
|XLON
|xeaMUeSO7fy
|22-01-2026
|13:31:24
|GBp
|380
|627.50
|XLON
|xeaMUeSO3vb
|22-01-2026
|13:31:14
|GBp
|302
|627.00
|XLON
|xeaMUeSO3Dw
|22-01-2026
|13:18:37
|GBp
|181
|627.00
|BATE
|xeaMUeSPtwB
|22-01-2026
|13:09:35
|GBp
|903
|626.00
|XLON
|xeaMUeSPyQj
|22-01-2026
|13:06:58
|GBp
|76
|626.50
|XLON
|xeaMUeSPx@F
|22-01-2026
|13:06:58
|GBp
|252
|626.50
|BATE
|xeaMUeSPx@H
|22-01-2026
|13:06:58
|GBp
|176
|626.50
|XLON
|xeaMUeSPx@J
|22-01-2026
|12:53:46
|GBp
|235
|626.50
|XLON
|xeaMUeSPlvE
|22-01-2026
|12:53:46
|GBp
|308
|626.50
|XLON
|xeaMUeSPl6k
|22-01-2026
|12:51:37
|GBp
|293
|627.00
|XLON
|xeaMUeSPj4B
|22-01-2026
|12:48:25
|GBp
|360
|627.00
|XLON
|xeaMUeSPe2E
|22-01-2026
|12:46:04
|GBp
|233
|627.00
|XLON
|xeaMUeSPM0D
|22-01-2026
|12:43:22
|GBp
|422
|627.00
|XLON
|xeaMUeSPKPr
|22-01-2026
|12:41:59
|GBp
|289
|627.00
|XLON
|xeaMUeSPIcI
|22-01-2026
|12:41:28
|GBp
|195
|627.00
|BATE
|xeaMUeSPI70
|22-01-2026
|12:33:47
|GBp
|291
|627.50
|XLON
|xeaMUeSPSFV
|22-01-2026
|12:33:42
|GBp
|339
|628.00
|XLON
|xeaMUeSPS8X
|22-01-2026
|12:32:17
|GBp
|237
|628.50
|XLON
|xeaMUeSPQWY
|22-01-2026
|12:32:04
|GBp
|809
|629.00
|XLON
|xeaMUeSPQoe
|22-01-2026
|12:32:04
|GBp
|120
|629.00
|XLON
|xeaMUeSPQov
|22-01-2026
|12:32:04
|GBp
|237
|629.00
|XLON
|xeaMUeSPQox
|22-01-2026
|12:32:04
|GBp
|168
|629.00
|XLON
|xeaMUeSPQoz
|22-01-2026
|12:23:57
|GBp
|89
|624.50
|XLON
|xeaMUeSP5@l
|22-01-2026
|12:23:57
|GBp
|150
|624.50
|XLON
|xeaMUeSP5@n
|22-01-2026
|12:23:29
|GBp
|154
|624.00
|XLON
|xeaMUeSP5Nl
|22-01-2026
|12:23:27
|GBp
|646
|624.00
|XLON
|xeaMUeSP5GI
|22-01-2026
|12:23:27
|GBp
|200
|624.00
|XLON
|xeaMUeSP5GK
|22-01-2026
|12:23:27
|GBp
|55
|624.00
|XLON
|xeaMUeSP5GM
|22-01-2026
|12:22:52
|GBp
|311
|623.50
|BATE
|xeaMUeSP2ep
|22-01-2026
|12:05:25
|GBp
|303
|620.50
|XLON
|xeaMUeSQtnl
|22-01-2026
|11:58:24
|GBp
|300
|620.50
|XLON
|xeaMUeSQ@W3
|22-01-2026
|11:58:24
|GBp
|432
|621.00
|XLON
|xeaMUeSQ@W5
|22-01-2026
|11:58:24
|GBp
|155
|621.00
|BATE
|xeaMUeSQ@W7
|22-01-2026
|11:50:51
|GBp
|365
|621.00
|XLON
|xeaMUeSQx89
|22-01-2026
|11:47:34
|GBp
|212
|619.00
|XLON
|xeaMUeSQcmE
|22-01-2026
|11:44:26
|GBp
|164
|619.50
|XLON
|xeaMUeSQby3
|22-01-2026
|11:44:24
|GBp
|196
|620.00
|BATE
|xeaMUeSQb@P
|22-01-2026
|11:44:24
|GBp
|168
|620.00
|XLON
|xeaMUeSQb@L
|22-01-2026
|11:44:24
|GBp
|69
|620.00
|XLON
|xeaMUeSQb@N
|22-01-2026
|11:40:44
|GBp
|315
|621.50
|XLON
|xeaMUeSQW3U
|22-01-2026
|11:38:04
|GBp
|303
|622.00
|XLON
|xeaMUeSQk2g
|22-01-2026
|11:35:16
|GBp
|359
|623.00
|XLON
|xeaMUeSQiQJ
|22-01-2026
|11:31:25
|GBp
|178
|623.00
|XLON
|xeaMUeSQery
|22-01-2026
|11:31:22
|GBp
|260
|623.50
|XLON
|xeaMUeSQe4d
|22-01-2026
|11:28:06
|GBp
|216
|624.50
|BATE
|xeaMUeSQL7M
|22-01-2026
|11:28:06
|GBp
|272
|624.50
|XLON
|xeaMUeSQL7K
|22-01-2026
|11:25:44
|GBp
|353
|625.50
|XLON
|xeaMUeSQJSn
|22-01-2026
|11:21:58
|GBp
|217
|626.00
|XLON
|xeaMUeSQV08
|22-01-2026
|11:19:16
|GBp
|359
|627.00
|BATE
|xeaMUeSQQZ8
|22-01-2026
|11:19:16
|GBp
|373
|627.00
|XLON
|xeaMUeSQQZM
|22-01-2026
|11:19:16
|GBp
|468
|627.00
|BATE
|xeaMUeSQQZQ
|22-01-2026
|11:16:19
|GBp
|449
|627.00
|BATE
|xeaMUeSQPgc
|22-01-2026
|11:16:16
|GBp
|155
|628.00
|XLON
|xeaMUeSQPt5
|22-01-2026
|11:15:42
|GBp
|280
|628.50
|XLON
|xeaMUeSQ6iq
|22-01-2026
|11:14:58
|GBp
|402
|629.00
|XLON
|xeaMUeSQ7sf
|22-01-2026
|11:14:09
|GBp
|6
|628.50
|XLON
|xeaMUeSQ4ZL
|22-01-2026
|11:13:56
|GBp
|277
|628.50
|XLON
|xeaMUeSQ4@W
|22-01-2026
|11:13:46
|GBp
|278
|629.50
|XLON
|xeaMUeSQ4LL
|22-01-2026
|11:13:46
|GBp
|398
|629.50
|XLON
|xeaMUeSQ4LM
|22-01-2026
|11:13:46
|GBp
|273
|629.50
|XLON
|xeaMUeSQ4KD
|22-01-2026
|11:13:46
|GBp
|391
|630.00
|XLON
|xeaMUeSQ4KF
|22-01-2026
|10:55:17
|GBp
|589
|630.50
|XLON
|xeaMUeSRoyV
|22-01-2026
|10:54:57
|GBp
|163
|631.00
|XLON
|xeaMUeSRoNY
|22-01-2026
|10:48:00
|GBp
|516
|630.50
|XLON
|xeaMUeSRzpY
|22-01-2026
|10:47:24
|GBp
|1,569
|631.00
|XLON
|xeaMUeSRwa0
|22-01-2026
|10:47:24
|GBp
|8
|631.00
|XLON
|xeaMUeSRwa2
|22-01-2026
|10:47:24
|GBp
|332
|631.00
|XLON
|xeaMUeSRwa4
|22-01-2026
|10:47:24
|GBp
|157
|631.00
|XLON
|xeaMUeSRwa6
|22-01-2026
|10:39:38
|GBp
|12
|630.50
|XLON
|xeaMUeSRbmo
|22-01-2026
|10:39:38
|GBp
|1,000
|630.50
|XLON
|xeaMUeSRbmq
|22-01-2026
|10:13:30
|GBp
|551
|630.50
|XLON
|xeaMUeSRR1U
|22-01-2026
|10:12:25
|GBp
|208
|631.00
|XLON
|xeaMUeSRO0Y
|22-01-2026
|09:57:25
|GBp
|329
|630.50
|XLON
|xeaMUeSRAKT
|22-01-2026
|09:55:00
|GBp
|307
|630.50
|XLON
|xeaMUeSR9en
|22-01-2026
|09:50:56
|GBp
|21
|631.00
|XLON
|xeaMUeSKrYo
|22-01-2026
|09:50:56
|GBp
|399
|631.00
|XLON
|xeaMUeSKrYm
|22-01-2026
|09:50:56
|GBp
|420
|630.50
|XLON
|xeaMUeSKrYu
|22-01-2026
|09:48:34
|GBp
|544
|631.00
|XLON
|xeaMUeSKpjm
|22-01-2026
|09:48:34
|GBp
|314
|631.00
|BATE
|xeaMUeSKpjo
|22-01-2026
|09:43:12
|GBp
|500
|630.50
|XLON
|xeaMUeSKyms
|22-01-2026
|09:42:17
|GBp
|336
|631.00
|XLON
|xeaMUeSKzra
|22-01-2026
|09:32:30
|GBp
|250
|630.50
|XLON
|xeaMUeSKXKE
|22-01-2026
|09:31:12
|GBp
|216
|631.00
|XLON
|xeaMUeSKlVH
|22-01-2026
|09:30:20
|GBp
|373
|631.00
|XLON
|xeaMUeSKiUR
|22-01-2026
|09:30:14
|GBp
|533
|631.50
|XLON
|xeaMUeSKjco
|22-01-2026
|09:22:38
|GBp
|362
|632.00
|XLON
|xeaMUeSKK0c
|22-01-2026
|09:22:38
|GBp
|189
|632.00
|BATE
|xeaMUeSKK0e
|22-01-2026
|09:17:46
|GBp
|189
|632.00
|XLON
|xeaMUeSKUbf
|22-01-2026
|09:16:33
|GBp
|196
|632.00
|XLON
|xeaMUeSKV5a
|22-01-2026
|09:16:24
|GBp
|282
|632.50
|XLON
|xeaMUeSKVCF
|22-01-2026
|09:16:24
|GBp
|544
|632.50
|XLON
|xeaMUeSKVCI
|22-01-2026
|09:11:24
|GBp
|48
|632.50
|XLON
|xeaMUeSKPba
|22-01-2026
|09:11:24
|GBp
|311
|632.50
|XLON
|xeaMUeSKPbz
|22-01-2026
|09:10:51
|GBp
|253
|633.00
|XLON
|xeaMUeSKP8J
|22-01-2026
|09:10:50
|GBp
|681
|634.00
|XLON
|xeaMUeSKP8P
|22-01-2026
|09:10:50
|GBp
|242
|634.00
|XLON
|xeaMUeSKP8R
|22-01-2026
|09:10:50
|GBp
|132
|634.00
|XLON
|xeaMUeSKP8T
|22-01-2026
|09:10:50
|GBp
|365
|633.50
|XLON
|xeaMUeSKPBW
|22-01-2026
|09:10:50
|GBp
|354
|633.50
|BATE
|xeaMUeSKPBY
|22-01-2026
|09:10:15
|GBp
|442
|634.00
|XLON
|xeaMUeSK6p6
|22-01-2026
|09:10:15
|GBp
|103
|634.00
|XLON
|xeaMUeSK6p8
|22-01-2026
|09:10:15
|GBp
|348
|634.00
|XLON
|xeaMUeSK6pA
|22-01-2026
|08:47:32
|GBp
|249
|634.00
|XLON
|xeaMUeSLnMv
|22-01-2026
|08:45:35
|GBp
|78
|634.00
|XLON
|xeaMUeSL$Nc
|22-01-2026
|08:45:35
|GBp
|179
|634.00
|XLON
|xeaMUeSL$Ne
|22-01-2026
|08:45:33
|GBp
|368
|634.50
|XLON
|xeaMUeSL$Gh
|22-01-2026
|08:45:33
|GBp
|386
|634.50
|XLON
|xeaMUeSL$Gs
|22-01-2026
|08:45:33
|GBp
|266
|634.50
|XLON
|xeaMUeSL$Gu
|22-01-2026
|08:45:33
|GBp
|171
|634.50
|BATE
|xeaMUeSL$Gw
|22-01-2026
|08:45:00
|GBp
|154
|635.50
|XLON
|xeaMUeSLyzU
|22-01-2026
|08:45:00
|GBp
|337
|635.50
|XLON
|xeaMUeSLyyq
|22-01-2026
|08:41:19
|GBp
|154
|635.50
|XLON
|xeaMUeSLxPq
|22-01-2026
|08:40:42
|GBp
|154
|635.50
|XLON
|xeaMUeSLuD2
|22-01-2026
|08:40:42
|GBp
|236
|635.50
|XLON
|xeaMUeSLuDF
|22-01-2026
|08:32:55
|GBp
|600
|634.50
|XLON
|xeaMUeSLW2E
|22-01-2026
|08:32:55
|GBp
|178
|634.50
|BATE
|xeaMUeSLW2G
|22-01-2026
|08:31:02
|GBp
|484
|635.00
|XLON
|xeaMUeSLkMS
|22-01-2026
|08:30:56
|GBp
|270
|635.00
|XLON
|xeaMUeSLkUY
|22-01-2026
|08:27:22
|GBp
|205
|635.00
|XLON
|xeaMUeSLg2O
|22-01-2026
|08:27:22
|GBp
|157
|635.00
|XLON
|xeaMUeSLg2Q
|22-01-2026
|08:25:34
|GBp
|75
|634.50
|XLON
|xeaMUeSLeme
|22-01-2026
|08:25:34
|GBp
|21
|634.50
|XLON
|xeaMUeSLemg
|22-01-2026
|08:25:06
|GBp
|844
|634.00
|XLON
|xeaMUeSLeKc
|22-01-2026
|08:25:06
|GBp
|55
|634.00
|XLON
|xeaMUeSLeKe
|22-01-2026
|08:25:05
|GBp
|210
|634.00
|XLON
|xeaMUeSLeK5
|22-01-2026
|08:22:27
|GBp
|58
|633.00
|BATE
|xeaMUeSLNe6
|22-01-2026
|08:22:27
|GBp
|24
|633.00
|XLON
|xeaMUeSLNe8
|22-01-2026
|08:22:27
|GBp
|187
|633.00
|BATE
|xeaMUeSLNeC
|22-01-2026
|08:22:27
|GBp
|341
|633.00
|XLON
|xeaMUeSLNeA
|22-01-2026
|08:22:27
|GBp
|350
|633.50
|BATE
|xeaMUeSLNeH
|22-01-2026
|08:15:37
|GBp
|155
|634.00
|XLON
|xeaMUeSLVaL
|22-01-2026
|08:15:37
|GBp
|2,510
|634.00
|XLON
|xeaMUeSLVdX
|22-01-2026
|08:07:44
|GBp
|365
|632.50
|XLON
|xeaMUeSLPoH
|22-01-2026
|08:07:44
|GBp
|492
|632.50
|BATE
|xeaMUeSLPoI