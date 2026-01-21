OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
21 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 January 2026 it had purchased a total of 85,102 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased81,0044,098-
Highest price paid (per ordinary share)633.00p630.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)625.50p628.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)629.99p629.62p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,341,926 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,341,926.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
20-01-202616:28:13GBp500630.00XLONxeaMUypF5$b
20-01-202616:28:13GBp269630.00XLONxeaMUypF5$Z
20-01-202616:28:13GBp120630.00XLONxeaMUypF5$h
20-01-202616:28:12GBp120630.00XLONxeaMUypF5$I
20-01-202616:28:12GBp269630.00XLONxeaMUypF5@c
20-01-202616:28:12GBp500630.00XLONxeaMUypF5@e
20-01-202616:28:12GBp120630.00XLONxeaMUypF5@6
20-01-202616:28:12GBp120630.00XLONxeaMUypF5vv
20-01-202616:28:12GBp120630.00XLONxeaMUypF5v3
20-01-202616:28:12GBp97630.00XLONxeaMUypF5vG
20-01-202616:28:12GBp120630.00XLONxeaMUypF5vI
20-01-202616:28:12GBp120630.00XLONxeaMUypF5u1
20-01-202616:28:11GBp120630.00XLONxeaMUypF5w2
20-01-202616:28:10GBp460630.00XLONxeaMUypF55z
20-01-202616:28:10GBp180630.00XLONxeaMUypF55H
20-01-202616:28:10GBp8630.00XLONxeaMUypF55J
20-01-202616:28:10GBp182630.00XLONxeaMUypF55S
20-01-202616:28:10GBp170630.00XLONxeaMUypF54q
20-01-202616:28:10GBp48630.00XLONxeaMUypF54s
20-01-202616:28:10GBp23630.00XLONxeaMUypF54C
20-01-202616:28:10GBp141630.00XLONxeaMUypF54H
20-01-202616:25:42GBp140630.00XLONxeaMUypF1MH
20-01-202616:25:42GBp31630.00XLONxeaMUypF1MJ
20-01-202616:25:42GBp68630.00XLONxeaMUypF1ML
20-01-202616:25:42GBp468630.00XLONxeaMUypF1MF
20-01-202616:21:12GBp123630.00XLONxeaMUypF8GK
20-01-202616:21:11GBp97630.00XLONxeaMUypF8Jc
20-01-202616:20:53GBp866630.00XLONxeaMUypF9uW
20-01-202616:20:53GBp43630.00XLONxeaMUypF9uY
20-01-202616:18:45GBp782630.50XLONxeaMUyp8qa@
20-01-202616:18:45GBp127630.50XLONxeaMUyp8qa0
20-01-202616:14:40GBp376630.50XLONxeaMUyp8nyj
20-01-202616:10:00GBp846631.00XLONxeaMUyp8ubb
20-01-202616:10:00GBp63631.00XLONxeaMUyp8ubd
20-01-202615:56:29GBp794631.50XLONxeaMUyp8hAo
20-01-202615:56:29GBp218631.50XLONxeaMUyp8hAq
20-01-202615:56:29GBp456631.50XLONxeaMUyp8hAs
20-01-202615:56:29GBp182631.50XLONxeaMUyp8hAu
20-01-202615:42:59GBp779630.50XLONxeaMUyp8PSQ
20-01-202615:42:59GBp13630.50XLONxeaMUyp8PSS
20-01-202615:42:59GBp39630.50XLONxeaMUyp8PSU
20-01-202615:42:59GBp39630.50XLONxeaMUyp8PVW
20-01-202615:42:59GBp26630.50XLONxeaMUyp8PVY
20-01-202615:42:59GBp13630.50XLONxeaMUyp8PVa
20-01-202615:26:27GBp484630.00XLONxeaMUyp9y@s
20-01-202615:25:17GBp661630.00XLONxeaMUyp9wn$
20-01-202615:25:17GBp562630.50XLONxeaMUyp9wn3
20-01-202615:25:17GBp145630.50XLONxeaMUyp9wnD
20-01-202615:25:17GBp528630.50XLONxeaMUyp9wnE
20-01-202615:25:17GBp689630.50XLONxeaMUyp9wnM
20-01-202615:25:17GBp10630.50XLONxeaMUyp9wmr
20-01-202615:25:17GBp2630.50XLONxeaMUyp9wmt
20-01-202615:25:17GBp36630.50XLONxeaMUyp9wmv
20-01-202615:25:17GBp638630.50XLONxeaMUyp9wmp
20-01-202615:25:17GBp680630.50XLONxeaMUyp9wm0
20-01-202615:25:17GBp698630.50XLONxeaMUyp9wm6
20-01-202615:25:17GBp581630.50XLONxeaMUyp9wmN
20-01-202615:25:17GBp94630.50XLONxeaMUyp9wmO
20-01-202615:25:17GBp184630.50XLONxeaMUyp9wmQ
20-01-202615:20:44GBp446630.00XLONxeaMUyp9Y5W
20-01-202615:20:44GBp52630.00XLONxeaMUyp9YwS
20-01-202615:20:44GBp276630.00XLONxeaMUyp9YwU
20-01-202615:20:44GBp46629.50BATExeaMUyp9Y5f
20-01-202615:20:44GBp316629.50BATExeaMUyp9Y5h
20-01-202615:20:44GBp909629.50XLONxeaMUyp9Y5d
20-01-202615:20:15GBp85629.50BATExeaMUyp9ZoT
20-01-202615:20:00GBp884630.00XLONxeaMUyp9ZT@
20-01-202615:20:00GBp25630.00XLONxeaMUyp9ZT0
20-01-202615:20:00GBp456630.00BATExeaMUyp9ZT2
20-01-202615:19:01GBp86630.00XLONxeaMUyp9Xn6
20-01-202615:13:27GBp444630.50XLONxeaMUyp9fs@
20-01-202615:13:24GBp276630.50XLONxeaMUyp9fy0
20-01-202615:13:02GBp107630.50XLONxeaMUyp9fP7
20-01-202615:09:03GBp247630.50XLONxeaMUyp9GcV
20-01-202614:54:26GBp814630.50XLONxeaMUypAs@N
20-01-202614:54:26GBp528630.50XLONxeaMUypAs@P
20-01-202614:54:26GBp1630.50XLONxeaMUypAs@V
20-01-202614:54:09GBp1,061631.50XLONxeaMUypAsIK
20-01-202614:54:09GBp145631.50XLONxeaMUypAsIM
20-01-202614:54:09GBp236631.50XLONxeaMUypAsIO
20-01-202614:54:09GBp201631.50XLONxeaMUypAsIQ
20-01-202614:54:09GBp35631.50XLONxeaMUypAsIS
20-01-202614:54:09GBp443631.50XLONxeaMUypAsIU
20-01-202614:54:09GBp157631.50XLONxeaMUypAsTv
20-01-202614:54:09GBp909631.00XLONxeaMUypAsT1
20-01-202614:43:21GBp432631.00XLONxeaMUypAaIW
20-01-202614:43:15GBp892632.00XLONxeaMUypAbXa
20-01-202614:43:15GBp497632.00XLONxeaMUypAbXc
20-01-202614:43:15GBp879632.00XLONxeaMUypAbXm
20-01-202614:43:15GBp1,072632.00XLONxeaMUypAbX9
20-01-202614:43:15GBp477632.00XLONxeaMUypAbXL
20-01-202614:43:15GBp2,163632.00XLONxeaMUypAbXV
20-01-202614:43:15GBp11632.00XLONxeaMUypAbWb
20-01-202614:43:15GBp250632.00XLONxeaMUypAbWX
20-01-202614:43:15GBp208632.00XLONxeaMUypAbWZ
20-01-202614:43:02GBp118631.50XLONxeaMUypAb1$
20-01-202614:43:02GBp791631.50XLONxeaMUypAb11
20-01-202614:40:49GBp909632.00XLONxeaMUypAXZm
20-01-202614:30:18GBp26630.50XLONxeaMUypAT83
20-01-202614:10:50GBp161629.50BATExeaMUypBmYp
20-01-202614:10:13GBp115629.50XLONxeaMUypBmGP
20-01-202614:10:13GBp159629.50XLONxeaMUypBmGT
20-01-202614:10:13GBp235629.50XLONxeaMUypBmGV
20-01-202614:10:13GBp237629.50XLONxeaMUypBmJX
20-01-202614:10:13GBp600629.50XLONxeaMUypBmJZ
20-01-202614:10:13GBp892629.50XLONxeaMUypBmJc
20-01-202614:09:07GBp228629.50BATExeaMUypB@d3
20-01-202614:00:40GBp135629.00XLONxeaMUypBcUn
20-01-202614:00:40GBp262629.00BATExeaMUypBcUr
20-01-202613:59:34GBp289629.00XLONxeaMUypBaiK
20-01-202613:59:34GBp284629.00BATExeaMUypBaiT
20-01-202613:59:31GBp124629.50XLONxeaMUypBak$
20-01-202613:59:31GBp118629.50XLONxeaMUypBak1
20-01-202613:58:27GBp193629.50XLONxeaMUypBbio
20-01-202613:57:23GBp23629.50XLONxeaMUypBYlo
20-01-202613:57:23GBp156629.50XLONxeaMUypBYlq
20-01-202613:56:19GBp247629.50XLONxeaMUypBZZx
20-01-202613:56:19GBp11629.50XLONxeaMUypBZZz
20-01-202613:46:56GBp1,284628.50XLONxeaMUypBej1
20-01-202613:46:56GBp389628.50BATExeaMUypBej3
20-01-202613:34:01GBp169629.00XLONxeaMUypBSCO
20-01-202613:33:53GBp281629.50XLONxeaMUypBTaf
20-01-202613:33:40GBp118630.00BATExeaMUypBTwz
20-01-202613:33:40GBp644630.00XLONxeaMUypBT7n
20-01-202613:33:40GBp186630.00BATExeaMUypBT7o
20-01-202613:33:40GBp1,427630.00XLONxeaMUypBT0F
20-01-202613:33:40GBp467630.00BATExeaMUypBT0H
20-01-202613:33:23GBp229630.50XLONxeaMUypBQbx
20-01-202613:32:19GBp219630.50XLONxeaMUypBQQF
20-01-202613:31:15GBp245630.50XLONxeaMUypBObB
20-01-202613:30:11GBp169630.50XLONxeaMUypBOU@
20-01-202613:26:47GBp1630.00BATExeaMUypB7NJ
20-01-202613:21:40GBp1,741630.50XLONxeaMUypB0zp
20-01-202613:21:39GBp154630.50XLONxeaMUypB0y7
20-01-202613:19:04GBp219630.50XLONxeaMUypBELk
20-01-202613:17:52GBp275630.50XLONxeaMUypBFAD
20-01-202613:17:52GBp1630.50XLONxeaMUypBFAF
20-01-202613:17:52GBp19630.50XLONxeaMUypBFLb
20-01-202613:17:52GBp3,380630.50XLONxeaMUypBFLX
20-01-202613:17:52GBp2,386630.50XLONxeaMUypBFLZ
20-01-202613:10:59GBp800630.00XLONxeaMUypB9RB
20-01-202613:10:59GBp572630.00BATExeaMUypB9RD
20-01-202612:58:12GBp65630.50XLONxeaMUyp4wZ@
20-01-202612:58:12GBp625630.50XLONxeaMUyp4wZu
20-01-202612:58:12GBp423630.50XLONxeaMUyp4wZw
20-01-202612:58:12GBp24630.50XLONxeaMUyp4wZy
20-01-202612:57:45GBp1,499630.50XLONxeaMUyp4wvz
20-01-202612:57:45GBp190630.50XLONxeaMUyp4wv$
20-01-202612:57:45GBp24630.50XLONxeaMUyp4wv1
20-01-202612:57:45GBp65630.50XLONxeaMUyp4wv5
20-01-202612:57:45GBp600630.50XLONxeaMUyp4wv7
20-01-202612:57:45GBp375630.50XLONxeaMUyp4wv9
20-01-202612:57:45GBp275630.00XLONxeaMUyp4wvG
20-01-202612:57:45GBp387630.00BATExeaMUyp4wvK
20-01-202612:57:32GBp255630.50XLONxeaMUyp4wBW
20-01-202612:49:59GBp34629.50XLONxeaMUyp4b@C
20-01-202612:49:59GBp141629.50XLONxeaMUyp4b@E
20-01-202612:49:59GBp47629.50XLONxeaMUyp4b@G
20-01-202612:43:36GBp1630.00BATExeaMUyp4lb5
20-01-202612:43:36GBp11630.00BATExeaMUyp4lb6
20-01-202612:43:36GBp32630.00BATExeaMUyp4lb8
20-01-202612:43:36GBp96630.00BATExeaMUyp4lbA
20-01-202611:43:37GBp357625.50XLONxeaMUyp5@VN
20-01-202611:41:01GBp438626.00XLONxeaMUyp5zla
20-01-202611:37:49GBp561626.50XLONxeaMUyp5x66
20-01-202611:37:49GBp1,336627.00XLONxeaMUyp5x65
20-01-202611:31:14GBp559627.00XLONxeaMUyp5aM4
20-01-202611:31:14GBp567627.00XLONxeaMUyp5aML
20-01-202611:20:52GBp164627.00XLONxeaMUyp5ieZ
20-01-202611:16:01GBp217627.50XLONxeaMUyp5ea1
20-01-202611:03:23GBp542627.50XLONxeaMUyp5HDa
20-01-202610:56:18GBp300628.00XLONxeaMUyp5Q5I
20-01-202610:56:18GBp616628.00XLONxeaMUyp5Q5T
20-01-202610:54:04GBp247628.50XLONxeaMUyp5OY@
20-01-202610:54:04GBp65628.50XLONxeaMUyp5OY0
20-01-202610:51:07GBp236628.50XLONxeaMUyp56nf
20-01-202610:51:07GBp45628.50XLONxeaMUyp56nh
20-01-202610:48:10GBp75628.50XLONxeaMUyp549X
20-01-202610:48:10GBp214628.50XLONxeaMUyp549Z
20-01-202610:46:12GBp145628.50XLONxeaMUyp52uB
20-01-202610:44:00GBp385628.50XLONxeaMUyp50wn
20-01-202610:44:00GBp381628.50XLONxeaMUyp50w$
20-01-202610:44:00GBp16628.50XLONxeaMUyp50wS
20-01-202610:44:00GBp369628.50XLONxeaMUyp505X
20-01-202610:44:00GBp7628.50XLONxeaMUyp505Z
20-01-202610:44:00GBp390628.50XLONxeaMUyp5058
20-01-202610:38:09GBp404628.00XLONxeaMUyp5CPH
20-01-202610:38:06GBp388628.00XLONxeaMUyp5CQw
20-01-202610:31:49GBp6628.00XLONxeaMUyp6s7M
20-01-202610:24:12GBp154628.50XLONxeaMUyp6nmf
20-01-202610:22:03GBp507628.50XLONxeaMUyp6$d8
20-01-202610:22:03GBp187628.50XLONxeaMUyp6$dA
20-01-202610:22:03GBp61628.50XLONxeaMUyp6$dC
20-01-202610:22:03GBp19628.50XLONxeaMUyp6$dE
20-01-202610:22:03GBp397628.00XLONxeaMUyp6$cf
20-01-202610:20:17GBp385628.50XLONxeaMUyp6ytg
20-01-202610:13:38GBp138629.00XLONxeaMUyp6vQV
20-01-202610:13:38GBp262629.00XLONxeaMUyp6cbX
20-01-202610:13:38GBp144629.00XLONxeaMUyp6cbZ
20-01-202610:13:38GBp606629.00XLONxeaMUyp6cbm
20-01-202609:46:30GBp446628.00XLONxeaMUyp6Ha3
20-01-202609:45:08GBp452629.00XLONxeaMUyp6UZK
20-01-202609:45:08GBp88629.00XLONxeaMUyp6UZM
20-01-202609:45:08GBp250629.00XLONxeaMUyp6UZO
20-01-202609:45:08GBp55629.00XLONxeaMUyp6UZQ
20-01-202609:45:08GBp239629.00XLONxeaMUyp6UYd
20-01-202609:45:08GBp365628.50XLONxeaMUyp6UYj
20-01-202609:44:02GBp365629.00XLONxeaMUyp6VXs
20-01-202609:33:44GBp365628.00XLONxeaMUyp67IA
20-01-202609:29:04GBp9628.50XLONxeaMUyp63Fa
20-01-202609:29:04GBp356628.50XLONxeaMUyp63FY
20-01-202609:17:40GBp498628.00XLONxeaMUyp69ge
20-01-202609:11:14GBp310628.00XLONxeaMUyp7oMl
20-01-202609:11:13GBp75628.50XLONxeaMUyp7oM$
20-01-202609:11:13GBp260628.50XLONxeaMUyp7oM1
20-01-202609:11:13GBp483629.00XLONxeaMUyp7oM5
20-01-202609:05:51GBp318628.50XLONxeaMUyp7$2@
20-01-202609:05:50GBp250629.50XLONxeaMUyp7$Cb
20-01-202609:05:50GBp207629.50XLONxeaMUyp7$Cd
20-01-202609:05:50GBp4,444629.50XLONxeaMUyp7$CZ
20-01-202609:05:50GBp365629.00XLONxeaMUyp7$Cl
20-01-202609:04:37GBp365629.50XLONxeaMUyp7y8S
20-01-202608:58:26GBp365630.00XLONxeaMUyp7cBr
20-01-202608:38:15GBp365630.50XLONxeaMUyp7LOL
20-01-202608:31:08GBp365631.00XLONxeaMUyp7Snb
20-01-202608:29:05GBp365631.50XLONxeaMUyp7QkM
20-01-202608:19:44GBp80631.00XLONxeaMUyp72bS
20-01-202608:19:37GBp173631.00XLONxeaMUyp72ZV
20-01-202608:19:16GBp365631.50XLONxeaMUyp72u5
20-01-202608:15:10GBp365632.00XLONxeaMUyp71UY
20-01-202608:05:16GBp365632.00XLONxeaMUyp791n
20-01-202608:01:05GBp288632.50XLONxeaMUyp0rRv
20-01-202608:01:00GBp240633.00XLONxeaMUyp0oZw



Recommended Reading

  • January 20, 2026 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36020 January 2026 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
  • January 19, 2026 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36019 January 2026 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares