ISIN: GB00BLDRH360
22 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 21 January 2026 it had purchased a total of 107,430 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased100,0007,430-
Highest price paid (per ordinary share)628.50p626.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)619.50p625.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)624.82p625.97p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,234,496 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,234,496.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
21-01-202616:28:09GBp1,451626.00XLONxeaMUY8qKA7
21-01-202616:28:09GBp508626.00XLONxeaMUY8qKA9
21-01-202616:28:09GBp141626.00XLONxeaMUY8qKAB
21-01-202616:28:09GBp166626.00XLONxeaMUY8qKAD
21-01-202616:28:09GBp500626.00XLONxeaMUY8qKAF
21-01-202616:28:09GBp61626.00XLONxeaMUY8qKAH
21-01-202616:28:09GBp485626.00XLONxeaMUY8qKAL
21-01-202616:24:29GBp100625.50XLONxeaMUY8qVcq
21-01-202616:24:28GBp246626.00XLONxeaMUY8qVXF
21-01-202616:24:28GBp85626.00XLONxeaMUY8qVXH
21-01-202616:24:28GBp85626.00XLONxeaMUY8qVXJ
21-01-202616:24:28GBp494626.00XLONxeaMUY8qVXL
21-01-202616:24:28GBp191626.00XLONxeaMUY8qVXS
21-01-202616:24:28GBp250626.00XLONxeaMUY8qVXU
21-01-202616:24:28GBp503626.00XLONxeaMUY8qVWW
21-01-202616:24:15GBp324625.50XLONxeaMUY8qVsx
21-01-202616:24:15GBp90625.50XLONxeaMUY8qVsz
21-01-202616:22:41GBp163626.00XLONxeaMUY8qToj
21-01-202616:21:47GBp181626.00XLONxeaMUY8qQ7a
21-01-202616:21:47GBp536626.00XLONxeaMUY8qQ7c
21-01-202616:21:47GBp159626.00XLONxeaMUY8qQ7g
21-01-202616:21:47GBp1,467626.00XLONxeaMUY8qQ7W
21-01-202616:21:47GBp63626.00XLONxeaMUY8qQ7Y
21-01-202616:18:37GBp1,267626.00XLONxeaMUY8q7ii
21-01-202616:18:37GBp244626.00XLONxeaMUY8q7ik
21-01-202616:18:37GBp278626.00XLONxeaMUY8q7im
21-01-202616:18:37GBp149626.00XLONxeaMUY8q7io
21-01-202616:18:37GBp56626.00XLONxeaMUY8q7iq
21-01-202616:18:37GBp34626.00XLONxeaMUY8q7is
21-01-202616:18:37GBp500626.00XLONxeaMUY8q7iu
21-01-202616:18:37GBp203626.00XLONxeaMUY8q7iw
21-01-202616:18:37GBp308626.00XLONxeaMUY8q7i3
21-01-202616:18:37GBp600626.00XLONxeaMUY8q7i5
21-01-202616:18:37GBp346625.50BATExeaMUY8q7iC
21-01-202616:18:37GBp964625.50XLONxeaMUY8q7iA
21-01-202616:14:59GBp13626.00BATExeaMUY8q0Uf
21-01-202616:14:59GBp212626.00BATExeaMUY8q0Uh
21-01-202616:14:49GBp908626.00XLONxeaMUY8q1i3
21-01-202616:14:49GBp545626.00BATExeaMUY8q1i5
21-01-202616:12:56GBp37626.00BATExeaMUY8qFTU
21-01-202616:12:56GBp2626.00XLONxeaMUY8qFSd
21-01-202616:09:41GBp1,508625.50XLONxeaMUY8q8kE
21-01-202616:09:41GBp622625.50BATExeaMUY8q8kG
21-01-202616:09:29GBp171626.00XLONxeaMUY8q85D
21-01-202616:09:29GBp2626.00XLONxeaMUY8q85F
21-01-202616:09:11GBp179626.00XLONxeaMUY8q8MF
21-01-202616:09:11GBp1626.00XLONxeaMUY8q8MH
21-01-202616:08:53GBp161626.00XLONxeaMUY8q9tB
21-01-202616:08:17GBp254626.00XLONxeaMUY8q9J2
21-01-202616:08:17GBp170626.00XLONxeaMUY8q9J4
21-01-202616:08:17GBp473626.00XLONxeaMUY8q9J6
21-01-202616:08:17GBp1,115626.00XLONxeaMUY8q9JG
21-01-202616:03:39GBp1,319625.00XLONxeaMUY8rpjx
21-01-202616:02:23GBp397625.50XLONxeaMUY8rmGC
21-01-202616:02:23GBp122625.50BATExeaMUY8rmGG
21-01-202616:02:08GBp271626.00XLONxeaMUY8rnYb
21-01-202616:02:08GBp199626.00XLONxeaMUY8rnYd
21-01-202616:02:08GBp165626.00XLONxeaMUY8rnYf
21-01-202616:02:08GBp171626.00XLONxeaMUY8rnYo
21-01-202616:02:08GBp782626.00XLONxeaMUY8rnYu
21-01-202616:02:08GBp126626.00XLONxeaMUY8rnYw
21-01-202616:02:08GBp225626.00BATExeaMUY8rnYy
21-01-202616:01:00GBp908626.50XLONxeaMUY8r@0z
21-01-202616:01:00GBp673626.50BATExeaMUY8r@01
21-01-202616:01:00GBp387626.00XLONxeaMUY8r@06
21-01-202616:01:00GBp270626.00XLONxeaMUY8r@08
21-01-202615:52:41GBp2,803626.00XLONxeaMUY8rbnH
21-01-202615:52:41GBp108626.00XLONxeaMUY8rbnJ
21-01-202615:52:41GBp7,035626.50XLONxeaMUY8rbnM
21-01-202615:52:41GBp50626.50XLONxeaMUY8rbmv
21-01-202615:52:41GBp142626.50XLONxeaMUY8rbmx
21-01-202615:52:41GBp397626.00XLONxeaMUY8rbmB
21-01-202615:52:41GBp513626.00BATExeaMUY8rbmD
21-01-202615:52:41GBp908626.50XLONxeaMUY8rbmF
21-01-202615:52:41GBp1,257626.50BATExeaMUY8rbmJ
21-01-202615:51:05GBp59626.50XLONxeaMUY8rZB7
21-01-202615:51:05GBp6626.50XLONxeaMUY8rZBM
21-01-202615:51:05GBp424626.50XLONxeaMUY8rZAX
21-01-202615:51:05GBp330626.50XLONxeaMUY8rZAd
21-01-202615:40:37GBp34626.00XLONxeaMUY8rJ8s
21-01-202615:37:18GBp276625.50BATExeaMUY8rSUR
21-01-202615:31:21GBp330624.50XLONxeaMUY8r2$G
21-01-202615:30:55GBp183625.50XLONxeaMUY8r3gp
21-01-202615:30:55GBp41625.50XLONxeaMUY8r3gr
21-01-202615:30:55GBp600625.00XLONxeaMUY8r3gs
21-01-202615:30:55GBp728625.00XLONxeaMUY8r3g@
21-01-202615:30:55GBp457625.00XLONxeaMUY8r3g0
21-01-202615:30:38GBp266625.50BATExeaMUY8r33v
21-01-202615:30:38GBp92626.00XLONxeaMUY8r330
21-01-202615:30:38GBp240626.00XLONxeaMUY8r332
21-01-202615:30:38GBp45626.00XLONxeaMUY8r337
21-01-202615:30:38GBp542626.00XLONxeaMUY8r338
21-01-202615:30:38GBp840625.50XLONxeaMUY8r33H
21-01-202615:30:38GBp357625.50BATExeaMUY8r33J
21-01-202615:24:50GBp3,450626.00XLONxeaMUY8r9hA
21-01-202615:24:50GBp21626.00XLONxeaMUY8r9hC
21-01-202615:24:50GBp184626.00XLONxeaMUY8r9hE
21-01-202615:24:50GBp512626.00XLONxeaMUY8r9hG
21-01-202615:24:50GBp85625.50XLONxeaMUY8r9hP
21-01-202615:24:50GBp312625.50XLONxeaMUY8r9hT
21-01-202615:24:50GBp361625.50BATExeaMUY8r9hV
21-01-202615:24:48GBp831626.00BATExeaMUY8r9t@
21-01-202615:24:48GBp908626.00XLONxeaMUY8r9tw
21-01-202615:24:48GBp411626.00XLONxeaMUY8r9t7
21-01-202615:24:48GBp497626.00XLONxeaMUY8r9t9
21-01-202615:24:48GBp774626.00BATExeaMUY8r9tB
21-01-202614:54:25GBp180625.50XLONxeaMUY8sCyW
21-01-202614:54:25GBp99625.50XLONxeaMUY8sCzU
21-01-202614:54:25GBp86625.50XLONxeaMUY8sCyw
21-01-202614:54:25GBp600625.50XLONxeaMUY8sCyy
21-01-202614:54:25GBp182625.50XLONxeaMUY8sCyu
21-01-202614:54:25GBp908625.00XLONxeaMUY8sCy7
21-01-202614:44:24GBp1,121624.50XLONxeaMUY8tcvt
21-01-202614:44:20GBp908625.00XLONxeaMUY8tc1q
21-01-202614:39:56GBp197625.50XLONxeaMUY8tjt6
21-01-202614:39:56GBp19625.50XLONxeaMUY8tjt8
21-01-202614:39:56GBp31625.50XLONxeaMUY8tjtA
21-01-202614:32:43GBp12624.00XLONxeaMUY8tSsU
21-01-202614:32:34GBp610624.50XLONxeaMUY8tSBw
21-01-202614:32:30GBp1,394625.00XLONxeaMUY8tSJ1
21-01-202614:30:04GBp638625.50XLONxeaMUY8t6pI
21-01-202614:26:17GBp693625.50XLONxeaMUY8t0wW
21-01-202614:26:17GBp761625.50XLONxeaMUY8t0xU
21-01-202614:24:35GBp327626.00XLONxeaMUY8tFy$
21-01-202614:24:03GBp396626.00XLONxeaMUY8tCtH
21-01-202614:24:03GBp250626.00XLONxeaMUY8tCtJ
21-01-202614:24:03GBp254626.00XLONxeaMUY8tCtL
21-01-202614:14:30GBp253623.50XLONxeaMUY8m@Qd
21-01-202614:10:46GBp291622.50XLONxeaMUY8mvEt
21-01-202614:05:25GBp883621.50XLONxeaMUY8mkeD
21-01-202614:05:25GBp213621.50XLONxeaMUY8mkeF
21-01-202614:05:25GBp213621.50XLONxeaMUY8mkeH
21-01-202614:03:31GBp210621.50XLONxeaMUY8mhKh
21-01-202614:03:31GBp908621.50XLONxeaMUY8mhK5
21-01-202614:03:31GBp854621.50XLONxeaMUY8mhN5
21-01-202614:03:31GBp54621.50XLONxeaMUY8mhN7
21-01-202613:54:07GBp237621.50XLONxeaMUY8mTco
21-01-202613:43:40GBp230621.00XLONxeaMUY8mCBS
21-01-202613:30:44GBp343619.50XLONxeaMUY8nzpk
21-01-202613:30:32GBp495620.00XLONxeaMUY8nz9s
21-01-202613:28:17GBp395620.50XLONxeaMUY8nur@
21-01-202613:28:17GBp170620.50XLONxeaMUY8nur0
21-01-202613:24:43GBp228620.50XLONxeaMUY8naDr
21-01-202613:20:28GBp45620.50XLONxeaMUY8nXN4
21-01-202613:19:54GBp296621.00XLONxeaMUY8nkuX
21-01-202613:19:54GBp292621.00XLONxeaMUY8nkvV
21-01-202613:19:45GBp89621.50XLONxeaMUY8nk4v
21-01-202613:19:45GBp1,218621.50XLONxeaMUY8nk4x
21-01-202613:15:23GBp437621.00XLONxeaMUY8nhG1
21-01-202613:15:23GBp690621.50XLONxeaMUY8nhG5
21-01-202613:15:23GBp309621.50XLONxeaMUY8nhG7
21-01-202612:56:19GBp628621.50XLONxeaMUY8n5C0
21-01-202612:56:18GBp870622.00XLONxeaMUY8n5FC
21-01-202612:55:01GBp188622.00XLONxeaMUY8n3i2
21-01-202612:55:01GBp31622.00XLONxeaMUY8n3i6
21-01-202612:53:03GBp56622.00XLONxeaMUY8n1hJ
21-01-202612:53:03GBp104622.00XLONxeaMUY8n1hN
21-01-202612:49:49GBp393622.00XLONxeaMUY8nDZJ
21-01-202612:49:49GBp250622.00XLONxeaMUY8nDZL
21-01-202612:49:49GBp12622.00XLONxeaMUY8nDZN
21-01-202612:38:46GBp720621.50XLONxeaMUY8o@df
21-01-202612:38:31GBp181622.00XLONxeaMUY8o@yj
21-01-202612:38:31GBp92622.00XLONxeaMUY8o@yl
21-01-202612:15:51GBp256621.00XLONxeaMUY8oM$v
21-01-202612:15:51GBp306621.00XLONxeaMUY8oM$7
21-01-202612:11:35GBp446622.00XLONxeaMUY8oI9d
21-01-202612:11:35GBp158622.00XLONxeaMUY8oI9f
21-01-202612:11:35GBp77622.00XLONxeaMUY8oI9h
21-01-202612:11:35GBp234622.00XLONxeaMUY8oI9j
21-01-202612:11:35GBp23622.00XLONxeaMUY8oI9l
21-01-202612:11:35GBp183621.50XLONxeaMUY8oI9t
21-01-202612:11:35GBp1,426621.50XLONxeaMUY8oI9v
21-01-202612:10:36GBp153622.00XLONxeaMUY8oJGk
21-01-202612:10:35GBp549622.00XLONxeaMUY8oJJq
21-01-202611:45:17GBp678621.00XLONxeaMUY8o8KI
21-01-202611:38:03GBp437621.50XLONxeaMUY8pp10
21-01-202611:33:59GBp76622.00XLONxeaMUY8p$u5
21-01-202611:33:59GBp371622.00XLONxeaMUY8p$u7
21-01-202611:32:41GBp163622.00XLONxeaMUY8py1S
21-01-202611:32:41GBp189622.00XLONxeaMUY8py1U
21-01-202611:30:02GBp828622.00XLONxeaMUY8pwVq
21-01-202611:28:18GBp216622.00XLONxeaMUY8puyv
21-01-202611:28:18GBp647622.00XLONxeaMUY8puyx
21-01-202611:26:01GBp690622.00XLONxeaMUY8pc0W
21-01-202611:05:50GBp203621.50XLONxeaMUY8pL1r
21-01-202611:05:50GBp278621.50XLONxeaMUY8pL1t
21-01-202611:00:28GBp266622.00XLONxeaMUY8pVH@
21-01-202611:00:28GBp609622.50XLONxeaMUY8pVHE
21-01-202610:51:59GBp373623.00XLONxeaMUY8p5vc
21-01-202610:51:56GBp640623.50XLONxeaMUY8p5x4
21-01-202610:49:19GBp254624.00XLONxeaMUY8p3NA
21-01-202610:49:19GBp511624.00XLONxeaMUY8p3NC
21-01-202610:49:19GBp148624.00XLONxeaMUY8p3NE
21-01-202610:49:19GBp254624.00XLONxeaMUY8p3NG
21-01-202610:49:19GBp224624.00XLONxeaMUY8p3NI
21-01-202610:48:07GBp607623.50XLONxeaMUY8p1$U
21-01-202610:40:25GBp114623.50XLONxeaMUY8p9Gm
21-01-202610:40:25GBp326623.50XLONxeaMUY8p9Go
21-01-202610:36:33GBp317624.00XLONxeaMUY8irme
21-01-202610:36:33GBp591624.00XLONxeaMUY8irmr
21-01-202610:14:03GBp831623.50XLONxeaMUY8iiqR
21-01-202610:05:29GBp324623.50XLONxeaMUY8iKAE
21-01-202610:02:00GBp351623.00XLONxeaMUY8iGRH
21-01-202610:00:59GBp378623.50XLONxeaMUY8iUgU
21-01-202610:00:59GBp315623.50XLONxeaMUY8iUrW
21-01-202610:00:11GBp99623.50XLONxeaMUY8iVse
21-01-202609:59:21GBp472624.50XLONxeaMUY8iS$x
21-01-202609:59:21GBp301624.00XLONxeaMUY8iS$9
21-01-202609:59:21GBp405624.50XLONxeaMUY8iS$B
21-01-202609:59:21GBp35624.50XLONxeaMUY8iS$D
21-01-202609:53:22GBp434625.00XLONxeaMUY8i6Mq
21-01-202609:45:33GBp198625.50XLONxeaMUY8iEQY
21-01-202609:45:33GBp31625.50XLONxeaMUY8iEQc
21-01-202609:45:33GBp251625.50XLONxeaMUY8iEQe
21-01-202609:44:47GBp3625.50XLONxeaMUY8iFJn
21-01-202609:32:04GBp174623.00XLONxeaMUY8jmmY
21-01-202609:30:36GBp320623.50XLONxeaMUY8jnG0
21-01-202609:30:36GBp731624.00XLONxeaMUY8jnG2
21-01-202609:29:42GBp607625.00XLONxeaMUY8j$WP
21-01-202609:29:42GBp72625.00XLONxeaMUY8j$WT
21-01-202609:29:42GBp387625.00XLONxeaMUY8j$WV
21-01-202609:29:42GBp83625.00XLONxeaMUY8j$Zb
21-01-202609:29:42GBp3625.00XLONxeaMUY8j$ZX
21-01-202609:25:24GBp257624.00XLONxeaMUY8juwv
21-01-202609:24:50GBp115624.50XLONxeaMUY8jvki
21-01-202609:24:50GBp253624.50XLONxeaMUY8jvkk
21-01-202609:23:55GBp363625.00XLONxeaMUY8jc@W
21-01-202609:23:49GBp12625.50XLONxeaMUY8jc6@
21-01-202609:23:49GBp354625.50XLONxeaMUY8jc6w
21-01-202609:23:49GBp20625.50XLONxeaMUY8jc6y
21-01-202609:00:31GBp195625.50XLONxeaMUY8j4h0
21-01-202609:00:24GBp220626.00XLONxeaMUY8j4yy
21-01-202609:00:24GBp393626.00XLONxeaMUY8j4y6
21-01-202609:00:24GBp176626.00XLONxeaMUY8j4y8
21-01-202608:55:35GBp134626.00XLONxeaMUY8j17f
21-01-202608:55:35GBp276626.00XLONxeaMUY8j17h
21-01-202608:54:36GBp368627.00XLONxeaMUY8jExr
21-01-202608:54:36GBp290627.00XLONxeaMUY8jExt
21-01-202608:54:36GBp29627.00XLONxeaMUY8jExv
21-01-202608:54:36GBp232627.00XLONxeaMUY8jExz
21-01-202608:48:13GBp2626.50XLONxeaMUY8ktf5
21-01-202608:48:13GBp250626.50XLONxeaMUY8ktf6
21-01-202608:48:13GBp81626.50XLONxeaMUY8ktf8
21-01-202608:48:13GBp147626.00XLONxeaMUY8ktfG
21-01-202608:44:28GBp347626.50XLONxeaMUY8kmvt
21-01-202608:43:35GBp246627.00XLONxeaMUY8knn3
21-01-202608:43:35GBp363627.00XLONxeaMUY8knnJ
21-01-202608:33:27GBp531627.50XLONxeaMUY8kZpu
21-01-202608:33:27GBp51628.00XLONxeaMUY8kZpV
21-01-202608:33:27GBp10628.00XLONxeaMUY8kZoZ
21-01-202608:33:27GBp287628.00XLONxeaMUY8kZpR
21-01-202608:28:55GBp163627.50XLONxeaMUY8kjCF
21-01-202608:28:55GBp153627.50XLONxeaMUY8kjCH
21-01-202608:28:52GBp2,624628.50XLONxeaMUY8kjAf
21-01-202608:28:52GBp250628.50XLONxeaMUY8kjAh
21-01-202608:28:52GBp203628.50XLONxeaMUY8kjAj
21-01-202608:28:52GBp30628.50XLONxeaMUY8kjAl
21-01-202608:28:52GBp363628.00XLONxeaMUY8kjAv
21-01-202608:23:56GBp35627.00XLONxeaMUY8kLZH
21-01-202608:20:19GBp363627.00XLONxeaMUY8kUwQ
21-01-202608:12:04GBp363626.00XLONxeaMUY8k4uc
21-01-202608:01:35GBp177627.00XLONxeaMUY8kA5C
21-01-202608:01:34GBp294627.50XLONxeaMUY8kA4m
21-01-202608:01:34GBp245628.00XLONxeaMUY8kA4o



