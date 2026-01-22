OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
22 January 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 21 January 2026 it had purchased a total of 107,430 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|100,000
|7,430
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|628.50p
|626.50p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|619.50p
|625.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|624.82p
|625.97p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,234,496 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,234,496.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|1,451
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKA7
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|508
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKA9
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|141
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKAB
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|166
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKAD
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|500
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKAF
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|61
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKAH
|21-01-2026
|16:28:09
|GBp
|485
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qKAL
|21-01-2026
|16:24:29
|GBp
|100
|625.50
|XLON
|xeaMUY8qVcq
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|246
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVXF
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|85
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVXH
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|85
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVXJ
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|494
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVXL
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|191
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVXS
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|250
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVXU
|21-01-2026
|16:24:28
|GBp
|503
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qVWW
|21-01-2026
|16:24:15
|GBp
|324
|625.50
|XLON
|xeaMUY8qVsx
|21-01-2026
|16:24:15
|GBp
|90
|625.50
|XLON
|xeaMUY8qVsz
|21-01-2026
|16:22:41
|GBp
|163
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qToj
|21-01-2026
|16:21:47
|GBp
|181
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qQ7a
|21-01-2026
|16:21:47
|GBp
|536
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qQ7c
|21-01-2026
|16:21:47
|GBp
|159
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qQ7g
|21-01-2026
|16:21:47
|GBp
|1,467
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qQ7W
|21-01-2026
|16:21:47
|GBp
|63
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qQ7Y
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|1,267
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7ii
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|244
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7ik
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|278
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7im
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|149
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7io
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|56
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7iq
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|34
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7is
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|500
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7iu
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|203
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7iw
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|308
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7i3
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|600
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q7i5
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|346
|625.50
|BATE
|xeaMUY8q7iC
|21-01-2026
|16:18:37
|GBp
|964
|625.50
|XLON
|xeaMUY8q7iA
|21-01-2026
|16:14:59
|GBp
|13
|626.00
|BATE
|xeaMUY8q0Uf
|21-01-2026
|16:14:59
|GBp
|212
|626.00
|BATE
|xeaMUY8q0Uh
|21-01-2026
|16:14:49
|GBp
|908
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q1i3
|21-01-2026
|16:14:49
|GBp
|545
|626.00
|BATE
|xeaMUY8q1i5
|21-01-2026
|16:12:56
|GBp
|37
|626.00
|BATE
|xeaMUY8qFTU
|21-01-2026
|16:12:56
|GBp
|2
|626.00
|XLON
|xeaMUY8qFSd
|21-01-2026
|16:09:41
|GBp
|1,508
|625.50
|XLON
|xeaMUY8q8kE
|21-01-2026
|16:09:41
|GBp
|622
|625.50
|BATE
|xeaMUY8q8kG
|21-01-2026
|16:09:29
|GBp
|171
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q85D
|21-01-2026
|16:09:29
|GBp
|2
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q85F
|21-01-2026
|16:09:11
|GBp
|179
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q8MF
|21-01-2026
|16:09:11
|GBp
|1
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q8MH
|21-01-2026
|16:08:53
|GBp
|161
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q9tB
|21-01-2026
|16:08:17
|GBp
|254
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q9J2
|21-01-2026
|16:08:17
|GBp
|170
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q9J4
|21-01-2026
|16:08:17
|GBp
|473
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q9J6
|21-01-2026
|16:08:17
|GBp
|1,115
|626.00
|XLON
|xeaMUY8q9JG
|21-01-2026
|16:03:39
|GBp
|1,319
|625.00
|XLON
|xeaMUY8rpjx
|21-01-2026
|16:02:23
|GBp
|397
|625.50
|XLON
|xeaMUY8rmGC
|21-01-2026
|16:02:23
|GBp
|122
|625.50
|BATE
|xeaMUY8rmGG
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|271
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rnYb
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|199
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rnYd
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|165
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rnYf
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|171
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rnYo
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|782
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rnYu
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|126
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rnYw
|21-01-2026
|16:02:08
|GBp
|225
|626.00
|BATE
|xeaMUY8rnYy
|21-01-2026
|16:01:00
|GBp
|908
|626.50
|XLON
|xeaMUY8r@0z
|21-01-2026
|16:01:00
|GBp
|673
|626.50
|BATE
|xeaMUY8r@01
|21-01-2026
|16:01:00
|GBp
|387
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r@06
|21-01-2026
|16:01:00
|GBp
|270
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r@08
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|2,803
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rbnH
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|108
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rbnJ
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|7,035
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rbnM
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|50
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rbmv
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|142
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rbmx
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|397
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rbmB
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|513
|626.00
|BATE
|xeaMUY8rbmD
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|908
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rbmF
|21-01-2026
|15:52:41
|GBp
|1,257
|626.50
|BATE
|xeaMUY8rbmJ
|21-01-2026
|15:51:05
|GBp
|59
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rZB7
|21-01-2026
|15:51:05
|GBp
|6
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rZBM
|21-01-2026
|15:51:05
|GBp
|424
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rZAX
|21-01-2026
|15:51:05
|GBp
|330
|626.50
|XLON
|xeaMUY8rZAd
|21-01-2026
|15:40:37
|GBp
|34
|626.00
|XLON
|xeaMUY8rJ8s
|21-01-2026
|15:37:18
|GBp
|276
|625.50
|BATE
|xeaMUY8rSUR
|21-01-2026
|15:31:21
|GBp
|330
|624.50
|XLON
|xeaMUY8r2$G
|21-01-2026
|15:30:55
|GBp
|183
|625.50
|XLON
|xeaMUY8r3gp
|21-01-2026
|15:30:55
|GBp
|41
|625.50
|XLON
|xeaMUY8r3gr
|21-01-2026
|15:30:55
|GBp
|600
|625.00
|XLON
|xeaMUY8r3gs
|21-01-2026
|15:30:55
|GBp
|728
|625.00
|XLON
|xeaMUY8r3g@
|21-01-2026
|15:30:55
|GBp
|457
|625.00
|XLON
|xeaMUY8r3g0
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|266
|625.50
|BATE
|xeaMUY8r33v
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|92
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r330
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|240
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r332
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|45
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r337
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|542
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r338
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|840
|625.50
|XLON
|xeaMUY8r33H
|21-01-2026
|15:30:38
|GBp
|357
|625.50
|BATE
|xeaMUY8r33J
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|3,450
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9hA
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|21
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9hC
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|184
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9hE
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|512
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9hG
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|85
|625.50
|XLON
|xeaMUY8r9hP
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|312
|625.50
|XLON
|xeaMUY8r9hT
|21-01-2026
|15:24:50
|GBp
|361
|625.50
|BATE
|xeaMUY8r9hV
|21-01-2026
|15:24:48
|GBp
|831
|626.00
|BATE
|xeaMUY8r9t@
|21-01-2026
|15:24:48
|GBp
|908
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9tw
|21-01-2026
|15:24:48
|GBp
|411
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9t7
|21-01-2026
|15:24:48
|GBp
|497
|626.00
|XLON
|xeaMUY8r9t9
|21-01-2026
|15:24:48
|GBp
|774
|626.00
|BATE
|xeaMUY8r9tB
|21-01-2026
|14:54:25
|GBp
|180
|625.50
|XLON
|xeaMUY8sCyW
|21-01-2026
|14:54:25
|GBp
|99
|625.50
|XLON
|xeaMUY8sCzU
|21-01-2026
|14:54:25
|GBp
|86
|625.50
|XLON
|xeaMUY8sCyw
|21-01-2026
|14:54:25
|GBp
|600
|625.50
|XLON
|xeaMUY8sCyy
|21-01-2026
|14:54:25
|GBp
|182
|625.50
|XLON
|xeaMUY8sCyu
|21-01-2026
|14:54:25
|GBp
|908
|625.00
|XLON
|xeaMUY8sCy7
|21-01-2026
|14:44:24
|GBp
|1,121
|624.50
|XLON
|xeaMUY8tcvt
|21-01-2026
|14:44:20
|GBp
|908
|625.00
|XLON
|xeaMUY8tc1q
|21-01-2026
|14:39:56
|GBp
|197
|625.50
|XLON
|xeaMUY8tjt6
|21-01-2026
|14:39:56
|GBp
|19
|625.50
|XLON
|xeaMUY8tjt8
|21-01-2026
|14:39:56
|GBp
|31
|625.50
|XLON
|xeaMUY8tjtA
|21-01-2026
|14:32:43
|GBp
|12
|624.00
|XLON
|xeaMUY8tSsU
|21-01-2026
|14:32:34
|GBp
|610
|624.50
|XLON
|xeaMUY8tSBw
|21-01-2026
|14:32:30
|GBp
|1,394
|625.00
|XLON
|xeaMUY8tSJ1
|21-01-2026
|14:30:04
|GBp
|638
|625.50
|XLON
|xeaMUY8t6pI
|21-01-2026
|14:26:17
|GBp
|693
|625.50
|XLON
|xeaMUY8t0wW
|21-01-2026
|14:26:17
|GBp
|761
|625.50
|XLON
|xeaMUY8t0xU
|21-01-2026
|14:24:35
|GBp
|327
|626.00
|XLON
|xeaMUY8tFy$
|21-01-2026
|14:24:03
|GBp
|396
|626.00
|XLON
|xeaMUY8tCtH
|21-01-2026
|14:24:03
|GBp
|250
|626.00
|XLON
|xeaMUY8tCtJ
|21-01-2026
|14:24:03
|GBp
|254
|626.00
|XLON
|xeaMUY8tCtL
|21-01-2026
|14:14:30
|GBp
|253
|623.50
|XLON
|xeaMUY8m@Qd
|21-01-2026
|14:10:46
|GBp
|291
|622.50
|XLON
|xeaMUY8mvEt
|21-01-2026
|14:05:25
|GBp
|883
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mkeD
|21-01-2026
|14:05:25
|GBp
|213
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mkeF
|21-01-2026
|14:05:25
|GBp
|213
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mkeH
|21-01-2026
|14:03:31
|GBp
|210
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mhKh
|21-01-2026
|14:03:31
|GBp
|908
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mhK5
|21-01-2026
|14:03:31
|GBp
|854
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mhN5
|21-01-2026
|14:03:31
|GBp
|54
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mhN7
|21-01-2026
|13:54:07
|GBp
|237
|621.50
|XLON
|xeaMUY8mTco
|21-01-2026
|13:43:40
|GBp
|230
|621.00
|XLON
|xeaMUY8mCBS
|21-01-2026
|13:30:44
|GBp
|343
|619.50
|XLON
|xeaMUY8nzpk
|21-01-2026
|13:30:32
|GBp
|495
|620.00
|XLON
|xeaMUY8nz9s
|21-01-2026
|13:28:17
|GBp
|395
|620.50
|XLON
|xeaMUY8nur@
|21-01-2026
|13:28:17
|GBp
|170
|620.50
|XLON
|xeaMUY8nur0
|21-01-2026
|13:24:43
|GBp
|228
|620.50
|XLON
|xeaMUY8naDr
|21-01-2026
|13:20:28
|GBp
|45
|620.50
|XLON
|xeaMUY8nXN4
|21-01-2026
|13:19:54
|GBp
|296
|621.00
|XLON
|xeaMUY8nkuX
|21-01-2026
|13:19:54
|GBp
|292
|621.00
|XLON
|xeaMUY8nkvV
|21-01-2026
|13:19:45
|GBp
|89
|621.50
|XLON
|xeaMUY8nk4v
|21-01-2026
|13:19:45
|GBp
|1,218
|621.50
|XLON
|xeaMUY8nk4x
|21-01-2026
|13:15:23
|GBp
|437
|621.00
|XLON
|xeaMUY8nhG1
|21-01-2026
|13:15:23
|GBp
|690
|621.50
|XLON
|xeaMUY8nhG5
|21-01-2026
|13:15:23
|GBp
|309
|621.50
|XLON
|xeaMUY8nhG7
|21-01-2026
|12:56:19
|GBp
|628
|621.50
|XLON
|xeaMUY8n5C0
|21-01-2026
|12:56:18
|GBp
|870
|622.00
|XLON
|xeaMUY8n5FC
|21-01-2026
|12:55:01
|GBp
|188
|622.00
|XLON
|xeaMUY8n3i2
|21-01-2026
|12:55:01
|GBp
|31
|622.00
|XLON
|xeaMUY8n3i6
|21-01-2026
|12:53:03
|GBp
|56
|622.00
|XLON
|xeaMUY8n1hJ
|21-01-2026
|12:53:03
|GBp
|104
|622.00
|XLON
|xeaMUY8n1hN
|21-01-2026
|12:49:49
|GBp
|393
|622.00
|XLON
|xeaMUY8nDZJ
|21-01-2026
|12:49:49
|GBp
|250
|622.00
|XLON
|xeaMUY8nDZL
|21-01-2026
|12:49:49
|GBp
|12
|622.00
|XLON
|xeaMUY8nDZN
|21-01-2026
|12:38:46
|GBp
|720
|621.50
|XLON
|xeaMUY8o@df
|21-01-2026
|12:38:31
|GBp
|181
|622.00
|XLON
|xeaMUY8o@yj
|21-01-2026
|12:38:31
|GBp
|92
|622.00
|XLON
|xeaMUY8o@yl
|21-01-2026
|12:15:51
|GBp
|256
|621.00
|XLON
|xeaMUY8oM$v
|21-01-2026
|12:15:51
|GBp
|306
|621.00
|XLON
|xeaMUY8oM$7
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|446
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oI9d
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|158
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oI9f
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|77
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oI9h
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|234
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oI9j
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|23
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oI9l
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|183
|621.50
|XLON
|xeaMUY8oI9t
|21-01-2026
|12:11:35
|GBp
|1,426
|621.50
|XLON
|xeaMUY8oI9v
|21-01-2026
|12:10:36
|GBp
|153
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oJGk
|21-01-2026
|12:10:35
|GBp
|549
|622.00
|XLON
|xeaMUY8oJJq
|21-01-2026
|11:45:17
|GBp
|678
|621.00
|XLON
|xeaMUY8o8KI
|21-01-2026
|11:38:03
|GBp
|437
|621.50
|XLON
|xeaMUY8pp10
|21-01-2026
|11:33:59
|GBp
|76
|622.00
|XLON
|xeaMUY8p$u5
|21-01-2026
|11:33:59
|GBp
|371
|622.00
|XLON
|xeaMUY8p$u7
|21-01-2026
|11:32:41
|GBp
|163
|622.00
|XLON
|xeaMUY8py1S
|21-01-2026
|11:32:41
|GBp
|189
|622.00
|XLON
|xeaMUY8py1U
|21-01-2026
|11:30:02
|GBp
|828
|622.00
|XLON
|xeaMUY8pwVq
|21-01-2026
|11:28:18
|GBp
|216
|622.00
|XLON
|xeaMUY8puyv
|21-01-2026
|11:28:18
|GBp
|647
|622.00
|XLON
|xeaMUY8puyx
|21-01-2026
|11:26:01
|GBp
|690
|622.00
|XLON
|xeaMUY8pc0W
|21-01-2026
|11:05:50
|GBp
|203
|621.50
|XLON
|xeaMUY8pL1r
|21-01-2026
|11:05:50
|GBp
|278
|621.50
|XLON
|xeaMUY8pL1t
|21-01-2026
|11:00:28
|GBp
|266
|622.00
|XLON
|xeaMUY8pVH@
|21-01-2026
|11:00:28
|GBp
|609
|622.50
|XLON
|xeaMUY8pVHE
|21-01-2026
|10:51:59
|GBp
|373
|623.00
|XLON
|xeaMUY8p5vc
|21-01-2026
|10:51:56
|GBp
|640
|623.50
|XLON
|xeaMUY8p5x4
|21-01-2026
|10:49:19
|GBp
|254
|624.00
|XLON
|xeaMUY8p3NA
|21-01-2026
|10:49:19
|GBp
|511
|624.00
|XLON
|xeaMUY8p3NC
|21-01-2026
|10:49:19
|GBp
|148
|624.00
|XLON
|xeaMUY8p3NE
|21-01-2026
|10:49:19
|GBp
|254
|624.00
|XLON
|xeaMUY8p3NG
|21-01-2026
|10:49:19
|GBp
|224
|624.00
|XLON
|xeaMUY8p3NI
|21-01-2026
|10:48:07
|GBp
|607
|623.50
|XLON
|xeaMUY8p1$U
|21-01-2026
|10:40:25
|GBp
|114
|623.50
|XLON
|xeaMUY8p9Gm
|21-01-2026
|10:40:25
|GBp
|326
|623.50
|XLON
|xeaMUY8p9Go
|21-01-2026
|10:36:33
|GBp
|317
|624.00
|XLON
|xeaMUY8irme
|21-01-2026
|10:36:33
|GBp
|591
|624.00
|XLON
|xeaMUY8irmr
|21-01-2026
|10:14:03
|GBp
|831
|623.50
|XLON
|xeaMUY8iiqR
|21-01-2026
|10:05:29
|GBp
|324
|623.50
|XLON
|xeaMUY8iKAE
|21-01-2026
|10:02:00
|GBp
|351
|623.00
|XLON
|xeaMUY8iGRH
|21-01-2026
|10:00:59
|GBp
|378
|623.50
|XLON
|xeaMUY8iUgU
|21-01-2026
|10:00:59
|GBp
|315
|623.50
|XLON
|xeaMUY8iUrW
|21-01-2026
|10:00:11
|GBp
|99
|623.50
|XLON
|xeaMUY8iVse
|21-01-2026
|09:59:21
|GBp
|472
|624.50
|XLON
|xeaMUY8iS$x
|21-01-2026
|09:59:21
|GBp
|301
|624.00
|XLON
|xeaMUY8iS$9
|21-01-2026
|09:59:21
|GBp
|405
|624.50
|XLON
|xeaMUY8iS$B
|21-01-2026
|09:59:21
|GBp
|35
|624.50
|XLON
|xeaMUY8iS$D
|21-01-2026
|09:53:22
|GBp
|434
|625.00
|XLON
|xeaMUY8i6Mq
|21-01-2026
|09:45:33
|GBp
|198
|625.50
|XLON
|xeaMUY8iEQY
|21-01-2026
|09:45:33
|GBp
|31
|625.50
|XLON
|xeaMUY8iEQc
|21-01-2026
|09:45:33
|GBp
|251
|625.50
|XLON
|xeaMUY8iEQe
|21-01-2026
|09:44:47
|GBp
|3
|625.50
|XLON
|xeaMUY8iFJn
|21-01-2026
|09:32:04
|GBp
|174
|623.00
|XLON
|xeaMUY8jmmY
|21-01-2026
|09:30:36
|GBp
|320
|623.50
|XLON
|xeaMUY8jnG0
|21-01-2026
|09:30:36
|GBp
|731
|624.00
|XLON
|xeaMUY8jnG2
|21-01-2026
|09:29:42
|GBp
|607
|625.00
|XLON
|xeaMUY8j$WP
|21-01-2026
|09:29:42
|GBp
|72
|625.00
|XLON
|xeaMUY8j$WT
|21-01-2026
|09:29:42
|GBp
|387
|625.00
|XLON
|xeaMUY8j$WV
|21-01-2026
|09:29:42
|GBp
|83
|625.00
|XLON
|xeaMUY8j$Zb
|21-01-2026
|09:29:42
|GBp
|3
|625.00
|XLON
|xeaMUY8j$ZX
|21-01-2026
|09:25:24
|GBp
|257
|624.00
|XLON
|xeaMUY8juwv
|21-01-2026
|09:24:50
|GBp
|115
|624.50
|XLON
|xeaMUY8jvki
|21-01-2026
|09:24:50
|GBp
|253
|624.50
|XLON
|xeaMUY8jvkk
|21-01-2026
|09:23:55
|GBp
|363
|625.00
|XLON
|xeaMUY8jc@W
|21-01-2026
|09:23:49
|GBp
|12
|625.50
|XLON
|xeaMUY8jc6@
|21-01-2026
|09:23:49
|GBp
|354
|625.50
|XLON
|xeaMUY8jc6w
|21-01-2026
|09:23:49
|GBp
|20
|625.50
|XLON
|xeaMUY8jc6y
|21-01-2026
|09:00:31
|GBp
|195
|625.50
|XLON
|xeaMUY8j4h0
|21-01-2026
|09:00:24
|GBp
|220
|626.00
|XLON
|xeaMUY8j4yy
|21-01-2026
|09:00:24
|GBp
|393
|626.00
|XLON
|xeaMUY8j4y6
|21-01-2026
|09:00:24
|GBp
|176
|626.00
|XLON
|xeaMUY8j4y8
|21-01-2026
|08:55:35
|GBp
|134
|626.00
|XLON
|xeaMUY8j17f
|21-01-2026
|08:55:35
|GBp
|276
|626.00
|XLON
|xeaMUY8j17h
|21-01-2026
|08:54:36
|GBp
|368
|627.00
|XLON
|xeaMUY8jExr
|21-01-2026
|08:54:36
|GBp
|290
|627.00
|XLON
|xeaMUY8jExt
|21-01-2026
|08:54:36
|GBp
|29
|627.00
|XLON
|xeaMUY8jExv
|21-01-2026
|08:54:36
|GBp
|232
|627.00
|XLON
|xeaMUY8jExz
|21-01-2026
|08:48:13
|GBp
|2
|626.50
|XLON
|xeaMUY8ktf5
|21-01-2026
|08:48:13
|GBp
|250
|626.50
|XLON
|xeaMUY8ktf6
|21-01-2026
|08:48:13
|GBp
|81
|626.50
|XLON
|xeaMUY8ktf8
|21-01-2026
|08:48:13
|GBp
|147
|626.00
|XLON
|xeaMUY8ktfG
|21-01-2026
|08:44:28
|GBp
|347
|626.50
|XLON
|xeaMUY8kmvt
|21-01-2026
|08:43:35
|GBp
|246
|627.00
|XLON
|xeaMUY8knn3
|21-01-2026
|08:43:35
|GBp
|363
|627.00
|XLON
|xeaMUY8knnJ
|21-01-2026
|08:33:27
|GBp
|531
|627.50
|XLON
|xeaMUY8kZpu
|21-01-2026
|08:33:27
|GBp
|51
|628.00
|XLON
|xeaMUY8kZpV
|21-01-2026
|08:33:27
|GBp
|10
|628.00
|XLON
|xeaMUY8kZoZ
|21-01-2026
|08:33:27
|GBp
|287
|628.00
|XLON
|xeaMUY8kZpR
|21-01-2026
|08:28:55
|GBp
|163
|627.50
|XLON
|xeaMUY8kjCF
|21-01-2026
|08:28:55
|GBp
|153
|627.50
|XLON
|xeaMUY8kjCH
|21-01-2026
|08:28:52
|GBp
|2,624
|628.50
|XLON
|xeaMUY8kjAf
|21-01-2026
|08:28:52
|GBp
|250
|628.50
|XLON
|xeaMUY8kjAh
|21-01-2026
|08:28:52
|GBp
|203
|628.50
|XLON
|xeaMUY8kjAj
|21-01-2026
|08:28:52
|GBp
|30
|628.50
|XLON
|xeaMUY8kjAl
|21-01-2026
|08:28:52
|GBp
|363
|628.00
|XLON
|xeaMUY8kjAv
|21-01-2026
|08:23:56
|GBp
|35
|627.00
|XLON
|xeaMUY8kLZH
|21-01-2026
|08:20:19
|GBp
|363
|627.00
|XLON
|xeaMUY8kUwQ
|21-01-2026
|08:12:04
|GBp
|363
|626.00
|XLON
|xeaMUY8k4uc
|21-01-2026
|08:01:35
|GBp
|177
|627.00
|XLON
|xeaMUY8kA5C
|21-01-2026
|08:01:34
|GBp
|294
|627.50
|XLON
|xeaMUY8kA4m
|21-01-2026
|08:01:34
|GBp
|245
|628.00
|XLON
|xeaMUY8kA4o