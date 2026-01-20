OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
20 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 January 2026 it had purchased a total of 63,340 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased63,340--
Highest price paid (per ordinary share)637.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)624.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)632.89p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,427,028 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,427,028.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
19-01-202616:15:15GBp446634.50XLONxeaMUs$YX74
19-01-202616:15:15GBp224634.50XLONxeaMUs$YX7I
19-01-202616:15:06GBp541635.50XLONxeaMUs$YX8C
19-01-202616:15:06GBp710635.50XLONxeaMUs$YXBa
19-01-202616:15:06GBp130635.50XLONxeaMUs$YXBc
19-01-202616:15:06GBp250635.50XLONxeaMUs$YXBe
19-01-202616:15:06GBp515635.50XLONxeaMUs$YXBg
19-01-202616:15:06GBp235635.50XLONxeaMUs$YXBi
19-01-202616:15:06GBp738635.00XLONxeaMUs$YXBq
19-01-202616:00:48GBp797635.50XLONxeaMUs$YGUL
19-01-202615:58:51GBp128636.00XLONxeaMUs$YVZN
19-01-202615:58:51GBp332635.50XLONxeaMUs$YVZU
19-01-202615:55:01GBp558636.50XLONxeaMUs$YQLc
19-01-202615:55:01GBp727636.50XLONxeaMUs$YQNn
19-01-202615:55:01GBp157636.50XLONxeaMUs$YQNp
19-01-202615:55:01GBp71636.50XLONxeaMUs$YQNr
19-01-202615:55:01GBp43636.50XLONxeaMUs$YQNt
19-01-202615:55:01GBp185636.50XLONxeaMUs$YQNv
19-01-202615:55:01GBp52636.50XLONxeaMUs$YQNw
19-01-202615:55:01GBp728636.00XLONxeaMUs$YQMu
19-01-202615:54:50GBp321636.50XLONxeaMUs$YQQU
19-01-202615:54:50GBp362636.50XLONxeaMUs$YRbW
19-01-202615:48:10GBp240636.50XLONxeaMUs$Y5Sm
19-01-202615:48:01GBp194637.00XLONxeaMUs$Y2Y3
19-01-202615:48:01GBp258637.00XLONxeaMUs$Y2Y5
19-01-202615:48:01GBp131637.00XLONxeaMUs$Y2Y7
19-01-202615:48:01GBp8637.00XLONxeaMUs$Y2Y9
19-01-202615:28:05GBp334635.00XLONxeaMUs$ZnFH
19-01-202615:28:05GBp1,207635.50XLONxeaMUs$Zn9I
19-01-202615:27:52GBp133636.00XLONxeaMUs$ZnTf
19-01-202615:27:13GBp135636.00XLONxeaMUs$Z@10
19-01-202615:26:34GBp151636.00XLONxeaMUs$Z$sA
19-01-202615:22:29GBp43636.00XLONxeaMUs$ZxK1
19-01-202615:22:29GBp1,409636.00XLONxeaMUs$ZxK3
19-01-202615:22:29GBp493636.00XLONxeaMUs$ZxKI
19-01-202615:22:29GBp566636.00XLONxeaMUs$ZxKK
19-01-202615:22:29GBp268636.00XLONxeaMUs$ZxKM
19-01-202615:22:29GBp171636.00XLONxeaMUs$ZxKO
19-01-202615:22:29GBp53636.00XLONxeaMUs$ZxKQ
19-01-202615:13:02GBp557635.00XLONxeaMUs$Zlf9
19-01-202615:13:02GBp216635.00XLONxeaMUs$ZlfB
19-01-202614:49:45GBp234635.00XLONxeaMUs$ZAHO
19-01-202614:49:45GBp386635.00XLONxeaMUs$ZAGv
19-01-202614:46:35GBp331635.50XLONxeaMUs@SsAi
19-01-202614:46:34GBp649635.50XLONxeaMUs@SsAt
19-01-202614:44:56GBp379635.50XLONxeaMUs@Srbk
19-01-202614:38:06GBp671635.50XLONxeaMUs@SzcO
19-01-202614:37:12GBp179636.00XLONxeaMUs@SwWF
19-01-202614:35:39GBp1,175636.00XLONxeaMUs@SxJ3
19-01-202614:17:13GBp496636.00XLONxeaMUs@SKDJ
19-01-202614:17:12GBp1,134636.50XLONxeaMUs@SKFf
19-01-202614:16:14GBp379637.50XLONxeaMUs@SLCT
19-01-202614:16:13GBp551637.50XLONxeaMUs@SLFz
19-01-202614:16:13GBp535637.50XLONxeaMUs@SLF7
19-01-202614:16:13GBp149637.50XLONxeaMUs@SLFE
19-01-202614:16:13GBp476637.50XLONxeaMUs@SLFU
19-01-202614:16:13GBp39637.50XLONxeaMUs@SLEW
19-01-202614:16:13GBp159637.50XLONxeaMUs@SLEk
19-01-202614:16:13GBp52637.50XLONxeaMUs@SLEm
19-01-202614:16:13GBp58637.50XLONxeaMUs@SLEo
19-01-202614:16:13GBp240637.50XLONxeaMUs@SLE2
19-01-202613:56:55GBp189636.00XLONxeaMUs@S0Nb
19-01-202613:56:17GBp1,280636.00XLONxeaMUs@S1sw
19-01-202613:56:17GBp68636.00XLONxeaMUs@S1sy
19-01-202613:56:17GBp265636.00XLONxeaMUs@S1na
19-01-202613:45:50GBp358634.50XLONxeaMUs@Ttjr
19-01-202613:45:50GBp217634.50XLONxeaMUs@Ttjt
19-01-202613:45:50GBp318634.00XLONxeaMUs@Ttj@
19-01-202613:45:50GBp207634.50XLONxeaMUs@Ttj3
19-01-202613:41:15GBp123634.50XLONxeaMUs@Tp8R
19-01-202613:41:15GBp1,937634.50XLONxeaMUs@TpBk
19-01-202613:25:03GBp123633.00XLONxeaMUs@TW45
19-01-202613:23:06GBp140633.00XLONxeaMUs@TkjC
19-01-202613:21:55GBp130633.00XLONxeaMUs@Tlkc
19-01-202613:21:01GBp216633.00XLONxeaMUs@TlRJ
19-01-202613:18:56GBp160633.00XLONxeaMUs@TgrJ
19-01-202613:17:45GBp125633.00XLONxeaMUs@ThnA
19-01-202613:17:41GBp33633.00XLONxeaMUs@ThyS
19-01-202613:16:26GBp153633.00XLONxeaMUs@Te0J
19-01-202613:16:26GBp18633.00XLONxeaMUs@Te0L
19-01-202613:15:11GBp148633.00XLONxeaMUs@TfVz
19-01-202613:14:05GBp204633.00XLONxeaMUs@TNgr
19-01-202613:13:56GBp205632.50XLONxeaMUs@TNzU
19-01-202613:13:56GBp105632.50XLONxeaMUs@TNyd
19-01-202613:13:56GBp18632.50XLONxeaMUs@TNyf
19-01-202613:03:32GBp583632.00XLONxeaMUs@TQZ4
19-01-202613:01:16GBp1,161632.50XLONxeaMUs@TOsJ
19-01-202612:53:07GBp972632.50XLONxeaMUs@T0ny
19-01-202612:51:50GBp167633.00XLONxeaMUs@T17b
19-01-202612:51:50GBp56633.00XLONxeaMUs@T17d
19-01-202612:51:50GBp28633.00XLONxeaMUs@T17f
19-01-202612:51:50GBp913633.00XLONxeaMUs@T17r
19-01-202612:51:50GBp28633.00XLONxeaMUs@T17t
19-01-202612:51:50GBp117633.00XLONxeaMUs@T17v
19-01-202612:51:50GBp199633.00XLONxeaMUs@T171
19-01-202612:51:50GBp158633.00XLONxeaMUs@T173
19-01-202612:51:48GBp121633.00XLONxeaMUs@T10a
19-01-202612:51:48GBp149633.00XLONxeaMUs@T10W
19-01-202612:51:48GBp27633.00XLONxeaMUs@T10Y
19-01-202612:51:48GBp144633.00XLONxeaMUs@T11U
19-01-202612:51:20GBp627632.50XLONxeaMUs@T1S2
19-01-202612:37:45GBp132632.50XLONxeaMUs@UreR
19-01-202612:37:14GBp139632.50XLONxeaMUs@Ur7I
19-01-202612:37:14GBp117632.50XLONxeaMUs@Ur7O
19-01-202612:36:27GBp18632.50XLONxeaMUs@UojJ
19-01-202612:36:27GBp56632.50XLONxeaMUs@UojO
19-01-202612:36:27GBp156632.50XLONxeaMUs@UojQ
19-01-202612:36:27GBp96632.50XLONxeaMUs@Uoim
19-01-202612:36:27GBp43632.50XLONxeaMUs@Uoio
19-01-202612:36:27GBp156632.50XLONxeaMUs@Uoiq
19-01-202612:36:27GBp123632.50XLONxeaMUs@Uoi4
19-01-202612:36:27GBp82632.50XLONxeaMUs@Uoi6
19-01-202612:30:58GBp123632.00XLONxeaMUs@U@rq
19-01-202612:29:24GBp123632.00XLONxeaMUs@U$$9
19-01-202612:28:20GBp123632.00XLONxeaMUs@UyiX
19-01-202612:28:20GBp520632.00XLONxeaMUs@Uyif
19-01-202612:16:22GBp155631.50XLONxeaMUs@Ua9l
19-01-202612:16:22GBp236631.50XLONxeaMUs@Ua9n
19-01-202612:09:02GBp7631.00XLONxeaMUs@UX0T
19-01-202612:09:02GBp141631.00XLONxeaMUs@UX0U
19-01-202612:02:22GBp523630.50XLONxeaMUs@Ugzb
19-01-202612:02:22GBp511631.00XLONxeaMUs@Ugzd
19-01-202612:02:22GBp4,012631.00XLONxeaMUs@UgyB
19-01-202612:02:22GBp323631.00XLONxeaMUs@UgyC
19-01-202612:02:22GBp202631.00XLONxeaMUs@Ug$b
19-01-202612:02:22GBp11631.00XLONxeaMUs@Ug$d
19-01-202612:02:22GBp18631.00XLONxeaMUs@Ug$f
19-01-202612:02:22GBp19631.00XLONxeaMUs@Ug$h
19-01-202611:39:27GBp1629.00XLONxeaMUs@USJt
19-01-202611:39:27GBp12629.00XLONxeaMUs@USJv
19-01-202611:23:26GBp84629.50XLONxeaMUs@U2mk
19-01-202611:23:26GBp92629.50XLONxeaMUs@U2mm
19-01-202611:23:26GBp12629.50XLONxeaMUs@U2mo
19-01-202611:23:26GBp343629.50XLONxeaMUs@U2mq
19-01-202611:20:02GBp1,420630.00XLONxeaMUs@U0AQ
19-01-202611:00:11GBp13629.00XLONxeaMUs@Voxh
19-01-202611:00:11GBp461629.00XLONxeaMUs@Vox2
19-01-202610:57:36GBp586629.50XLONxeaMUs@Vm2f
19-01-202610:49:08GBp98629.00XLONxeaMUs@VxFp
19-01-202610:47:11GBp99629.00XLONxeaMUs@VuS5
19-01-202610:47:11GBp19629.00XLONxeaMUs@VuS7
19-01-202610:47:11GBp121629.00XLONxeaMUs@VuS9
19-01-202610:47:11GBp730628.50XLONxeaMUs@VuSC
19-01-202610:46:46GBp230629.00XLONxeaMUs@VvlH
19-01-202610:42:29GBp13629.50XLONxeaMUs@Vae4
19-01-202610:42:29GBp140629.50XLONxeaMUs@Vae6
19-01-202610:42:29GBp489629.00XLONxeaMUs@VaeH
19-01-202610:38:57GBp5630.50XLONxeaMUs@VZYc
19-01-202610:38:57GBp97630.50XLONxeaMUs@VZYW
19-01-202610:38:57GBp105630.50XLONxeaMUs@VZYY
19-01-202610:31:23GBp599630.00XLONxeaMUs@Vil1
19-01-202610:26:04GBp224630.00XLONxeaMUs@VeuD
19-01-202610:25:38GBp159630.50XLONxeaMUs@VeNP
19-01-202610:25:38GBp120630.50XLONxeaMUs@VeNR
19-01-202610:25:38GBp49630.50XLONxeaMUs@VeNV
19-01-202610:25:38GBp11630.50XLONxeaMUs@VeMo
19-01-202610:25:38GBp112630.50XLONxeaMUs@VeMq
19-01-202610:23:45GBp188629.50XLONxeaMUs@VMvv
19-01-202610:23:45GBp138629.50XLONxeaMUs@VMvx
19-01-202610:23:45GBp913629.50XLONxeaMUs@VMvE
19-01-202610:23:45GBp123629.50XLONxeaMUs@VMvG
19-01-202610:22:45GBp2629.00XLONxeaMUs@VNlm
19-01-202610:17:43GBp311629.00XLONxeaMUs@VJiy
19-01-202610:17:15GBp233629.50XLONxeaMUs@VJ5M
19-01-202610:17:11GBp1,059630.00XLONxeaMUs@VJ6K
19-01-202610:17:09GBp152630.00XLONxeaMUs@VJ0z
19-01-202610:17:09GBp154630.00XLONxeaMUs@VJ04
19-01-202610:17:09GBp153630.00XLONxeaMUs@VJ0N
19-01-202610:17:09GBp243630.00XLONxeaMUs@VJ3k
19-01-202610:17:09GBp79630.00XLONxeaMUs@VJ30
19-01-202610:17:09GBp74630.00XLONxeaMUs@VJ32
19-01-202609:59:21GBp115628.50XLONxeaMUs@V2Bg
19-01-202609:57:30GBp359629.00XLONxeaMUs@V0f6
19-01-202609:51:59GBp52629.00XLONxeaMUs@VCDk
19-01-202609:41:14GBp88628.50XLONxeaMUs@Orba
19-01-202609:41:14GBp261628.50XLONxeaMUs@OqQS
19-01-202609:41:14GBp29628.50XLONxeaMUs@OqQU
19-01-202609:29:30GBp294627.50XLONxeaMUs@Owj2
19-01-202609:29:22GBp47628.50XLONxeaMUs@Owqr
19-01-202609:29:22GBp197628.50XLONxeaMUs@Owqt
19-01-202609:29:22GBp89628.50XLONxeaMUs@Owqx
19-01-202609:27:04GBp95628.50XLONxeaMUs@Ou0c
19-01-202609:27:04GBp300628.50XLONxeaMUs@Ou0e
19-01-202609:27:04GBp1,032628.50XLONxeaMUs@Ou0q
19-01-202609:27:04GBp32628.50XLONxeaMUs@Ou0s
19-01-202609:27:04GBp257628.50XLONxeaMUs@Ou3v
19-01-202609:23:31GBp150628.00XLONxeaMUs@Odw4
19-01-202609:23:31GBp71628.00XLONxeaMUs@Odw6
19-01-202609:23:29GBp320628.50XLONxeaMUs@Od7p
19-01-202609:23:29GBp292629.00XLONxeaMUs@Od71
19-01-202609:04:03GBp369629.50XLONxeaMUs@ONpB
19-01-202609:04:03GBp203629.50XLONxeaMUs@ONpV
19-01-202609:04:03GBp292630.00XLONxeaMUs@ONoX
19-01-202608:46:02GBp292630.50XLONxeaMUs@OO3o
19-01-202608:46:02GBp203630.00XLONxeaMUs@OO3q
19-01-202608:30:25GBp559630.50XLONxeaMUs@ODdl
19-01-202608:28:42GBp123631.50XLONxeaMUs@OA$u
19-01-202608:28:39GBp1,102631.50XLONxeaMUs@OAuu
19-01-202608:28:39GBp93631.50XLONxeaMUs@OAuw
19-01-202608:28:39GBp138631.50XLONxeaMUs@OAuH
19-01-202608:28:39GBp19631.50XLONxeaMUs@OAuL
19-01-202608:28:39GBp28631.50XLONxeaMUs@OAxv
19-01-202608:28:39GBp250631.50XLONxeaMUs@OAxx
19-01-202608:28:39GBp47631.50XLONxeaMUs@OAxz
19-01-202608:28:39GBp292631.00XLONxeaMUs@OAx6
19-01-202608:23:53GBp228631.50XLONxeaMUs@Ps$C
19-01-202608:13:50GBp339629.50XLONxeaMUs@P$sG
19-01-202608:02:24GBp169624.50XLONxeaMUs@PZG3
19-01-202608:01:31GBp124626.00XLONxeaMUs@PXiL
19-01-202608:01:31GBp49626.50XLONxeaMUs@PXiR
19-01-202608:01:31GBp158626.50XLONxeaMUs@PXiT
19-01-202608:01:31GBp160627.00XLONxeaMUs@PXiU
19-01-202608:01:31GBp313627.00XLONxeaMUs@PXlW



