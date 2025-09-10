Cegedim Assurances devient le premier prestataire en assurance de personnes à obtenir la labellisation DORA « DORATrust », délivrée par SecuriTrust

Boulogne-Billancourt, le 10 septembre 2025 – Dans le prolongement de l’entrée en vigueur du règlement européen DORA (Digital Operational Resilience Act) le 17 janvier 2025, Cegedim Assurances, acteur de référence des solutions logicielles et services pour l’assurance de personnes, obtient officiellement la labellisation DORATrust.

Cette reconnaissance, attribuée par le cabinet indépendant SecuriTrust, fait de Cegedim Assurances le premier prestataire en assurance de personnes labellisé dans ce cadre.

Déjà engagée depuis plusieurs années dans une démarche rigoureuse de sécurité et de continuité d’activité, via les normes ISO 27001 (sécurité de l’information) et ISO 22301 (continuité d’activité), Cegedim Assurances a choisi d’accompagner les exigences réglementaires de DORA à travers une démarche volontaire de labellisation externe.

Une réglementation structurante pour les acteurs financiers et leurs prestataires TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)

Le règlement DORA vise à renforcer la résilience numérique des entités financières européennes, incluant leurs prestataires de services numériques (TIC). Il impose un cadre harmonisé en matière de cybersécurité, de gestion des risques IT et de continuité d’activité.

Une démarche proactive et volontaire

Dès janvier 2025, Cegedim Assurances a initié une évaluation indépendante de sa conformité DORA avec SecuriTrust, cabinet spécialisé en conformité numérique.

Cette évaluation atteste du haut niveau de préparation de Cegedim Assurances et de sa volonté d’offrir à ses clients un environnement de services sécurisé, fiable et résilient, en phase avec les nouveaux standards européens.

« En tant qu’expert reconnu dans le domaine de la cybersécurité, nous sommes fiers d’accompagner Cegedim Assurances dans sa labellisation DORATrust. Cette première collaboration sur les sujets de résilience reflète une ambition partagée : garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité pour les clients », souligne Jad JOUMBLAT, Directeur de SecuriTrust.

Un engagement de longue date en matière de conformité, de sécurité et de continuité d’activité

Prestataire TIC et acteur de l’assurance, Cegedim Assurances avait anticipé dès l’annonce du règlement, en janvier 2023, un plan de mise en conformité s’appuyant sur son système de management intégré. Celui-ci repose notamment sur les normes ISO 27001 et ISO 22301 (voir le Communiqué du 18 septembre 2024), déployées sur le périmètre d’infogérance des solutions applicatives de l’entreprise.

La norme ISO 22301 vient particulièrement renforcer la résilience des dispositifs de gestion de crise, en garantissant la capacité de l’entreprise à prévenir, se préparer et réagir face aux situations d’urgence. Ce socle normatif robuste positionne Cegedim Assurances comme un acteur mature et fiable dans le nouvel écosystème réglementaire européen.

À propos de Cegedim Assurances :

Cegedim Assurances est la Business Unit du Groupe Cegedim au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers gestionnaires en France.

Pour ce faire, Cegedim Assurances propose à la fois des solutions SaaS (logiciels, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux, délégation de gestion) et des services experts (analytics) en santé et prévoyance. Tous les collaborateurs se mobilisent au quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et le développement personnel et professionnel.

Pour en savoir plus : www.cegedim-assurances.com

Suivez Cegedim Assurances sur LinkedIn









À propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias



Tél. :+33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe