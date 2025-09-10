Un long entracte avant une finale abrupte

MONTRÉAL, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les températures estivales ont pris fin rapidement dans l’est du pays en 2025. Le temps sera-t-il favorable pour profiter des loisirs d’automne au cours des prochaines semaines, ou l’arrivée des conditions hivernales sera-t-elle hâtive cette année ? MétéoMédia prévoit que l’automne 2025 sera doux et resplendissant.

« L’été 2025 a été marqué par les nombreux feux de forêt, la fumée et la sécheresse au pays. Peu de répit est prévu en automne pour les secteurs durement touchés, alors que des conditions sèches sont attendues en septembre et octobre », note André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Malgré tout, ce sont des conditions optimales pour profiter au maximum des activités automnales préférées des Canadiens », ajoute-t-il.

« L’automne sera doux pour une majorité du pays. Un important changement de régime arrivera toutefois en novembre, tout d’abord pour les provinces de l’Ouest, puis dans l’est du pays à la toute fin de la saison », explique M. Monette. « L’hiver risque donc de faire une entrée remarquée en 2025 », souligne-t-il.

Québec et Ontario

L’automne 2025 s’annonce doux pour le Québec et l’Ontario, particulièrement en septembre et octobre. Le temps sera aussi généralement sec pendant cette période. Par ailleurs, novembre sera plus actif en ce qui concerne les systèmes météo, amenant le bilan des précipitations près des normales à la fin de la saison. L’arrivée des conditions hivernales sera tardive en 2025.

Ailleurs au pays

Scénario similaire à celui du Québec, les Maritimes connaîtront un automne très agréable avec des températures au-dessus des normales saisonnières et des précipitations près des normales. Il faut cependant garder à l'œil la remontée de systèmes tropicaux vers la région qui pourrait apporter de grandes quantités de précipitations et de forts vents.

La première moitié de l’automne sera douce dans l’ouest du pays. Un important changement vers du temps froid et hivernal définira la deuxième moitié de la saison. L’arrivée des conditions hivernales sera donc hâtive pour cette région.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo peut s’avérer très instable. Il est possible de consulter les prévisions, en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l’application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .

MétéoMédia : Aperçu de l’automne 2025 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales, sauf pour l’est de la province qui sera au-dessus des normales Au-dessus des normales, sauf pour l’est de la province qui sera près des normales Alberta Au-dessus des normales Près des normales Saskatchewan Au-dessus des normales Près des normales Manitoba Au-dessus des normales Près des normales Ontario Au-dessus des normales Près des normales Québec Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le centre et le nord de la province qui seront au-dessus des normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Au-dessus des normales Près des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Au-dessus des normales, sauf pour le sud-ouest du Yukon qui sera près des normales Près des normales, sauf pour une partie du Nunavut qui sera au-dessus des normales



Les prévisions automnales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

