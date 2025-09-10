DISPONIBILITÉ POUR LES MÉDIAS : Des agents de la Police du CN en uniforme seront disponibles pour donner des entrevues pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire 2025

MONTRÉAL, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des agents du service de Police du CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) seront à la disposition des médias pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire, du 15 au 19 septembre 2025. Cette campagne annuelle de sensibilisation du public souligne l’importance des comportements sécuritaires à proximité des passages à niveau et les dangers liés aux intrusions sur la propriété ferroviaire.

Des agents de la Police du CN en uniforme seront disponibles pour des entrevues partout au Canada et participeront à des événements communautaires tout au long de la semaine. Les médias peuvent communiquer avec les représentants régionaux du CN pour planifier des entrevues téléphoniques, virtuelles ou en personne (si possible). L’équipe Relations avec les médias du CN peut également fournir des éléments visuels pour appuyer la couverture médiatique, imprimée et en ligne.

Pourquoi la sécurité ferroviaire est-elle importante ?

Chaque année, des accidents évitables se produisent aux passages à niveau et le long des propriétés ferroviaires. Le message du CN est simple : La sécurité est une responsabilité partagée. En travaillant en collaboration avec les écoles, les collectivités et les partenaires médiatiques, le CN vise à réduire les incidents et à sauver des vies.

Activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire

Le CN est fier de s’associer à Opération Gareautrain et aux autorités locales de toute l’Amérique du Nord pour offrir une gamme d’activités en ligne et en personne pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire. Ces initiatives favorisent des pratiques sécuritaires, sensibilisent à la sécurité à proximité des passages à niveau et mettent en évidence les risques liés aux intrusions sur la propriété ferroviaire. Le CN continue d’investir dans la sécurité ferroviaire et invite toutes les collectivités le long de son réseau à participer aux activités de la Semaine de la sécurité ferroviaire.

À propos de la Police du CN

Chaque année, le service de Police du CN (SPCN) réalise des centaines d’interventions dans les huit provinces canadiennes et les 16 États américains qu’englobe le réseau du CN. En plus de protéger la propriété du CN, les agents du SPCN font des présentations sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage le public à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’engage à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

Pour plus d’informations ou pour planifier une entrevue avec un agent de la Police du CN, veuillez envoyer un courriel à :

Alberta

Atlantique

Colombie-Britannique

Manitoba

Ontario

Québec

Saskatchewan

Canada