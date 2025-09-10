Avis aux médias : MADD Canada ajoute deux nouveaux noms au monument commémoratif de la Nouvelle-Écosse

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les victimes innocentes de collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues seront honorées ce samedi lors de la cérémonie commémorative annuelle de MADD Canada à Dartmouth. La cérémonie est également l'occasion de soutenir les personnes touchées et de réaffirmer l'importance de la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies.

Sur le monument commémoratif, situé dans les jardins commémoratifs de Dartmouth, sont gravés les noms de 133 victimes, dont deux ont été ajoutés cette année, Talia Forrest et Jesse Robinson.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie du monument commémoratif de la Nouvelle-Écosse.

Date et heure : Samedi 13 septembre 2025 à 13 h Lieu : Dartmouth Memorial Gardens, 767 Main St., Dartmouth, Nouvelle-Écosse Orateurs invités : Vice-première ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Barbara Adams Présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt Chef adjoint de la police régionale d'Halifax, Dean Simmonds Surintendant en chef du détachement régional de la GRC à Halifax, John Duff

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

Pour confirmer votre présence à la cérémonie, veuillez contacter :

Meghann Wetmore, responsable des services aux victimes (région de l'Atlantique), MADD Canada, 506-262-8933, ou mwetmore@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca