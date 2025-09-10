OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.9.2025 KLO 13.25 MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT



S&P Global Ratings vahvisti Oma Säästöpankki Oyj:n luottoluokituksen ja päivitti näkymän negatiiviseksi

S&P Global Ratings (S&P) on 10.9.2025 vahvistanut, että Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus säilyy ennallaan ja on tasolla BBB/A-2. Samalla S&P on päivittänyt OmaSp:n luottoluokituksen näkymän vakaasta negatiiviseksi.

S&P:n mukaan muutoksen syynä on erityisesti järjestämättömien luottojen (NPL) määrän kasvu. S&P arvioi, että luottokannan laatu paranee vaiheittain, mutta hitaasti.

