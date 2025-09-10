Abcourt annonce l’augmentation du financement avec Nebari pour accélérer le développement de la mine Géant Dormant

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une convention de prêt modifié (la « convention de prêt ») avec Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (« Nebari » ou le « prêteur »), en vertu de laquelle un montant supplémentaire de 2 000 000 USD est mis à disposition sous forme de prêt à la Société (le « prêt majoré »).

En vertu du prêt majoré, le montant total emprunté auprès du prêteur est de 10 000 000 USD (le « montant en capital »), en deux tranches : (i) 8 000 000 USD le 3 juillet 2025 (« tranche 1 ») ; et (ii) 2 000 000 USD en date des présentes (« tranche 2 »). Hormis l'ajout de la tranche 2, aucune autre modification importante n'a été apportée à convention de prêt initiale entre la Société et Nebari. Veuillez consulter le communiqué de presse d'Abcourt daté du 3 juillet 2025 pour plus de détails concernant convention de prêt initiale et la tranche 1.

Abcourt prévoit utiliser les fonds du prêt majoré pour accélérer le développement de sa mine Géant Dormant. Dans les mois à venir, cela impliquera l'ajout d'une troisième foreuse au diamant souterraine pour accroître l’expansion des ressources minérales à Géant Dormant et l’accélération de la phase 2 du campement.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d'Abcourt, a commenté : « Le partenariat avec Nebari est excellent. Nous sommes alignés sur la réussite du développement de la mine Géant Dormant et il est important de discuter avec des personnes connaissant le secteur minier qui comprennent les opportunités au sein de notre entreprise. Ils ont immédiatement vu qu'en augmentant le nombre de travailleurs dormant sur place, nous réduirons les coûts de transport et d'hébergement hors site, tout en accélérant le développement souterrain. »

Steven Bowles, directeur du prêteur, a commenté : « Nebari est heureuse d'augmenter notre prêt à Abcourt pour soutenir l'avancement du développement de sa mine Géant Dormant. L'équipe dispose d'un plan de disponibilité opérationnelle qui positionne bien le projet pour atteindre ses objectifs d’accélération dans un environnement de prix de l'or très favorable. »

Dans le cadre de la clôture du prêt majoré, la Société a émis 14 905 298 bons de souscription non transférables (les « bons de souscription ») au prêteur. Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société (une « action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,093 $ par action de bon de souscription jusqu'au 3 juillet 2028, sous réserve d'une réduction proportionnelle si le montant en capital est remboursé en tout ou en partie avant le 3 juillet 2026. Dans ce cas, un nombre proportionnel de bons de souscription verront leur échéance réduite à la plus tardive des dates entre le 3 juillet 2026 et 30 jours à compter de la date de cette réduction ou de ce remboursement du montant en capital, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). Le prêt majoré et l’émission des bons de souscription demeurent assujettis à l’approbation finale de la TSXV.

Les bons de souscription (et les actions de bon de souscription pouvant être émises lors de l’exercice de ceux-ci) sont assujettis à une période de détention règlementaire de quatre mois et un jour en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces titres n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le prêteur n'a aucun lien de dépendance avec la Société.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation du prêt majoré et de l’approbation de la TSXV. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.