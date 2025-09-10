Plus de 20 millions d’observations dans iNaturalist.ca

OTTAWA, Ontario, 10 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) a le plaisir d’annoncer qu’iNaturalist Canada a franchi une étape monumentale dans le suivi de la biodiversité : on y compte maintenant plus de 20 millions d’observations d’espèces sauvages pour l’ensemble du Canada.

« Chaque observation téléversée sur la plateforme gratuite iNaturalist.ca contribue à une compréhension globale de la distribution des espèces, de la phénologie (calendrier des événements du cycle de vie) et même des conséquences des changements climatiques », a déclaré James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité à la FCF. « Toutes les photos que vous partagez et toutes les observations d’espèces que vous consignez contribuent à un effort collectif visant à comprendre, à apprécier et à conserver la faune du Canada. »

Au cours des 10 années qui ont suivi le lancement de la plateforme iNaturalist.ca, les Canadiens et Canadiennes ont adopté l’application pour contribuer à une base de données active sur la biodiversité au Canada. Près de 400 000 observations d’espèces en péril ont ainsi été consignées, parmi lesquelles des espèces particulièrement insaisissables comme la couleuvre à queue fine, le gomphe riverain et le bruant de Henslow.

« Le Canada est le deuxième pays au monde en ce qui a trait au nombre d’observations consignées, a précisé James Pagé. Parallèlement, le nombre de publications scientifiques exploitant ces données a également décuplé, ce qui démontre la valeur que l’augmentation des observations effectuées sur iNaturalist apporte aux études scientifiques rigoureuses. »

La FCF invite tous les Canadiens et Canadiennes à participer au prochain grand événement de suivi de la biodiversité, le deuxième Grand bioblitz canadien annuel de la FCF. L’événement se déroulera du 21 au 28 septembre et il suffit pour y participer de prendre une photo à l’aide de l’application iNaturalist. Les scientifiques espèrent que cette campagne mènera à davantage de découvertes d’espèces sous-représentées.

« Nous comptons actuellement plus de 20 millions d’observations d’environ 43 000 espèces dans iNaturalist, et celles-ci doublent presque chaque année. Mais le Canada couvre un vaste territoire et les experts ne disposent encore de données suffisantes que pour évaluer la santé d’environ un tiers de nos espèces, a ajouté James Pagé. On pense même qu’il existe des espèces qui n’ont pas encore été découvertes au Canada. » Les Canadiens et Canadiennes peuvent contribuer au suivi de la biodiversité en publiant des photos et des enregistrements sonores de plantes, d’animaux et de champignons sauvages sur iNaturalist, peu importe où ils se trouvent au Canada.

Selon James Pagé, les espèces sauvages sont encore très actives à cette période de l’année, et le Grand bioblitz canadien représente une excellente occasion de découvrir davantage le monde naturel qui nous entoure. Il est certain que de nombreux participants du Grand bioblitz canadien de la FCF consigneront des espèces en voie de disparition, des espèces envahissantes ou des espèces entièrement nouvelles dans leur région.

Pour en savoir plus et vous impliquer, visitez le GrandBioblitzCanadien.org.

