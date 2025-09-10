Neeiliniame AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
2025 m. rugsėjo 10 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1 Dėl Jauniūnų dujų kompresorių stoties modernizavimo projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutarties sudarymo
1. Pritarti elektrinio dujų kompresoriaus Jauniūnų dujų kompresorinėje stotyje įrengimo rekonstravimo projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutarties (toliau – Sutartis) sudarymui ir patvirtinti šias esmines sutarties sąlygas:
1.1. Sutarties dalykas (objektas) – Elektrinio dujų kompresoriaus Jauniūnų dujų kompresorinėje stotyje įrengimo rekonstravimo projektavimo paslaugos ir rangos darbai
1.2. Sutarties šalys:
• AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 303090687, adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva (toliau -Užsakovas) ir
• UAB „MT Group“ juridinio asmens kodas 302203568, adresas Dariaus ir Girėno g. 34F, LT-02188 Vilnius, Lietuva (toliau - Rangovas)
1.3. Sutarties kaina – 30 924 000,00 EUR be PVM ir 6 494 040,00 EUR PVM. Iš viso su PVM – 37 418 040,00 EUR.
1.4. Atsiskaitymo tvarka:
- 60 (šešiasdešimt) procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos kompresoriaus kainos (su PVM) sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, kai Rangovas suderina su Užsakovu kompresoriaus gamyklinius brėžinius ir pateikia kompresoriaus gamintojui užsakymą jo gamybai, ir iš kompresoriaus gamintojo gauna patvirtinimą, kurį Rangovas privalo pateikti Užsakovui, kad gamintojas užsakymą kompresoriaus gamybai priėmė ir jį pagamins;
- 30 (trisdešimt) procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos kompresoriaus kainos (su PVM) sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, kai Rangovas pristato kompresorių į statybvietę ir Užsakovas jį patikrina bei patvirtina jo tinkamumą (Sutarties šalims pasirašius įvadinės kontrolės aktą) ir Rangovas pastato kompresorių į projekte nurodytą įrengimo vietą;
- 10 (dešimt) procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos kompresoriaus kainos (su PVM) sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, kai gaunamas statybos užbaigimo dokumentas;
- už per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) tinkamai ir faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytą (-us) darbų priėmimo - perdavimo aktą (-us) ir jo (-ų) pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras apmokama per 30 (trisdešimt) dienų.
1.5. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.
1.6. Sutarties kainos keitimo sąlygos:
- pasikeitus PVM tarifui;
- dėl kainų lygio pokyčio (indeksavimas). Sutarties kainos peržiūrai taikomas Inžinerinių tinklų statybos kainų indeksas. Dėl kainų lygio pasikeitimo gali būti atliktas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo galutinio pasiūlymo pateikimo dienos, kai Inžinerinių tinklų statybos kainų indeksas yra didesnis nei 0,05;
- dėl darbų apimties (kiekių) keitimo (didinimo ar mažinimo) Sutarties, įskaitant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatyta tvarka ir sąlygomis. Papildomai įsigyjamo kiekio darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties vertės;
- kompresoriaus kainos likusi dalis, atskaičius avansą (jei jis jau sumokėtas), gali būti perskaičiuojama pagal kainų indekso pokytį. Perskaičiavimas taikomas tik statybos darbams ir kompresoriaus kainos likučiui. Kiti darbai, tokie kaip projektavimas ar kadastro duomenų nustatymas, neperskaičiuojami. Perskaičiuota kaina įsigalioja ir taikoma tik darbams ir medžiagoms (išskyrus kompresorių), kurie buvo atlikti ar pristatyti po perskaičiavimo susitarimo pasirašymo dienos;
4.1.7. Įsipareigojimų įvykdymo terminas – galutinis darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip per 42 (keturiasdešimt du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti keičiamas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis esant šioms aplinkybėms:
1.7.1. Užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 (keturiolika) dienų iš eilės) nepalankios oro sąlygos darbų vykdymo vietoje/vietovėje, dėl kurių neįmanoma vykdyti darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;
1.7.2. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą Rangovui, sutikimo ar kitų darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimą nustatytais terminais kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas;
1.7.3. Pakeičiami projekto, pagal kurį buvo įvykdytas pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti;
1.7.4. Pakeičiama darbų apimtis ar ketinama ją keisti;
1.7.5. Bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą, jei nenustatytas) terminą;
1.7.6. Vykdant darbus paaiškėja aplinkybės, kurių šios Sutarties pasirašymo metu nebuvo galima pagrįstai numatyti, pvz.: trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas; su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas; žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir (ar) šią Sutartį turi būti atliekami darbai (ar bet kokia jų dalis), delsimas ar nesutikimas nustatyti servitutą ir (ar) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ar suteikti kitą teisę vykdyti darbus tokiems savininkams priklausančiuose žemės sklypuose, ir kitos nuo trečiųjų asmenų priklausančios aplinkybės, kurių Rangovas negali pašalinti ėmęsis protingų ir pagrįstų priemonių;
1.7.7. Užsitęsė pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigti darbų per Sutartyje nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; remiantis pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktais duomenimis Rangovas pagrįstai planavo darbus pradėti anksčiau, ir pan.).
1.8. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
- banko garantija;
- Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
1.9. Papildoma Sutarties įsigaliojimo sąlyga:
- yra gautas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos suderinimas/pritarimas projekto „Jauniūnų dujų kompresorių stoties galios optimizavimas“ įgyvendinimui. Jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nesuderins/nepritars projekto įgyvendinimui, Sutartis neįsigalios ir darbai nebus perkami ir atliekami.
2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti):
2.1. Sudaryti Sutartį 1.1 punkte nurodytomis esminėmis Sutarties sąlygomis;
2.2. Be atskiro valdybos sprendimo:
2.2.1. Sutartyje ir/ ar teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka mažinti Sutarties kainą be jokių apribojimų, jei nekeičiamos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių sprendimą priėmė Valdyba;
2.2.2. Sutartyje ir/ ar teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka didinti Sutarties kainą ne daugiau kaip 2 000 000 Eur pagal šiame valdybos sprendime nurodytas kainos keitimo
(peržiūros) sąlygas, jei nekeičiamos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių sprendimą priėmė valdyba pagal šiame valdybos sprendime nurodytas kainos keitimo (peržiūros) sąlygas, jei nekeičiamos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių sprendimą priėmė valdyba.
3. Suderinti kitas (neesmines) Sutarties sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu.
Daugiau informacijos:
Dovilė Binkevičienė, „Amber Grid" komunikacijos projektų vadovė
Tel. +370 646 08174, el. paštas D.Binkeviciene@ambergrid.lt