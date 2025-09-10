Bitget Launchpool listará Switchboard (SWTCH) com 5,5 milhões em recompensas em tokens

VICTORIA, Seychelles, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a adição de Switchboard (SWTCH) ao Bitget Launchpool e também sua inclusão para negociação à vista. A negociação do par SWTCH/USDT terá início em 9 de setembro de 2025, às 13h (UTC), com retiradas disponíveis a partir de 10 de setembro de 2025, às 14h (UTC).

A campanha Launchpool oferecerá um total de 5.500.000 SWTCH em recompensas. Usuários elegíveis podem participar bloqueando BGB ou SWTCH durante o evento, que ocorrerá de 9 de setembro de 2025, às 13h, até 11 de setembro de 2025, às 13h (UTC). No pool de bloqueio de BGB, os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, com limites máximos determinados pelo seu nível VIP, para ter a chance de ganhar uma parte dos 5.000.000 SWTCH. No pool de SWTCH, os usuários podem bloquear entre 50 e 5.000.000 SWTCH para receber uma parte de 500.000 SWTCH.

O Switchboard é a rede oráculo mais rápida, mais personalizável e a única verdadeiramente permissionless, construída para quem não abre mão de velocidade ou descentralização. Já protegendo bilhões em ativos em mais de 51 protocolos, ele fornece dados de mercado até três vezes mais rápido do que oráculos concorrentes. Seu design permissionless permite que qualquer pessoa lance instantaneamente feeds de dados para novos ativos, dando aos traders acesso imediato a novas oportunidades. Protegido por Ambientes de Execução Confiáveis, essa combinação de velocidade e acesso aberto impulsiona um ecossistema de negociação onchain mais seguro e eficiente.

A Bitget continua expandindo seus serviços, consolidando-se como uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas. A corretora consolidou sua reputação oferecendo soluções inovadoras que permitem aos usuários explorar criptomoedas dentro de um ecossistema seguro CeDeFi. Com uma ampla seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de expandir para mais de 900 pares, a Bitget conecta usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição do Switchboard ao portfólio da Bitget marca um passo significativo na expansão de seu ecossistema ao adotar uma infraestrutura de oráculo permissionless e de alta velocidade, oferecendo aos usuários acesso mais rápido a dados confiáveis e desbloqueando novas oportunidades em DeFi e negociação onchain.

