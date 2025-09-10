Bitget Launchpool 将上线 Switchboard (SWTCH)，并提供 550 万枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布将 Switchboard (SWTCH) 纳入 Bitget Launchpool，并开放现货交易。 SWTCH/USDT 交易对将于 2025 年 9 月 9 日 13:00 (UTC) 正式开盘，提现功能则于 2025 年 9 月 10 日 14:00 (UTC) 启用。

本次 Launchpool 活动将发放总计 550 万枚 SWTCH 作为奖励。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 或 SWTCH 代币参与，活动时间为 2025 年 9 月 9 日 13:00 至 9 月 11 日 13:00 (UTC)。 在 BGB 锁定池中，用户可锁定 5 至 5 万枚 BGB（最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定），并有机会瓜分 500 万枚 SWTCH 代币。 在 SWITCH 池中，用户可锁定 50 至 500 万枚 SWITCH，以瓜分总计 50 万枚 SWTCH。

Switchboard 是目前速度最快、可定制度最高、唯一真正无需许可的预言机网络，专为那些在速度或去中心化上毫不妥协的用户打造。 目前，Switchboard 已通过超过 51 个协议守护数十亿美元资产，其市场数据传输速度比竞争对手的预言机快三倍。 得益于其无需许可的设计，任何人都可即时创建新资产的数据源，让交易者第一时间把握投资良机。 在可信执行环境的保护下，此网络能够兼顾速度与开放式访问权限，为打造更安全、更高效的链上交易生态系统提供动力。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。 目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。 Switchboard 加入 Bitget 产品组合，标志着公司在扩展生态系统方面迈出重要一步。借助高速、无需许可的预言机基础设施，用户能够更快获取可靠数据，并在去中心化金融和链上交易中把握更多新机会。

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

