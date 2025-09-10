Switchboard (SWTCH) 於 Bitget Launchpool 上市，獎勵高達 550 萬枚代幣

維多利亞，塞舌爾, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈 Switchboard (SWTCH) 正式進駐 Bitget Launchpool 平台，並開放現貨交易。 SWTCH/USDT 交易對將於 2025 年 9 月 9 日 13:00（世界協調時間）開始，提現功能則於 2025 年 9 月 10 日 14:00（世界協調時間）啟用。

Launchpool 活動將提供總計 5,500,000 枚 SWTCH 的獎勵。 2025 年 9 月 9 日 13:00 至 9 月 11 日13:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB 或 SWTCH 代幣即可參與。 在 BGB 質押池中，用戶可質押 5 至 50,000 枚 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），以爭取機會瓜分 5,000,000 枚 SWTCH 代幣的獎勵。 在 SWTCH 池中，用戶可質押 50 至 5,000,000 枚 SWTCH，以分享 500,000 枚 SWTCH 獎勵中的一部分。

Switchboard 是速度最快、可高度自訂且唯一真正無需許可的預言機網絡，專為堅持速度與去中心化並重的用戶而設。 目前已在超過 51 個協定中保障數以十億計資產，其傳輸市場數據的速度比競爭對手快達三倍。 無需許可的設計架構，讓任何用戶都能即時創建新資產數據流，為交易者馬上開創全新機遇。 在可信執行環境（Trusted Execution Environments）的保護下，速度與開放性兼具的完美結合，締造出更安全、更具效率的鏈上交易生態系統。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態體系中探索加密領域。 現時平台已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態系統。 Switchboard 強勢加入 Bitget 的產品組合，標誌著其透過採用高速而無需許可的預言機基礎設施，為擴展生態系統踏出了重大的一步，讓用戶更快取得可靠數據，並發掘 DeFi（去中心化金融）及鏈上交易的嶄新機遇。

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

