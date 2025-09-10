La nueva línea iPhone 17 y iPhone Air ahora en Verizon: Potencia 5G, increíbles ofertas con intercambio y ahorros que te dan más

NEW YORK, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

[Noticia de última hora]

Verizon es tu hogar para los últimos modelos del iPhone , con increíbles opciones, ahorros y flexibilidad en la red 5G más rápida y confiable.

Los nuevos modelos, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone Air, estarán disponibles para preordenar el viernes 12 de septiembre y estarán disponibles a partir del viernes 19 de septiembre.

Experimenta la última y mejor generación del iPhone de Apple en la galardonada y ultra confiable red 5G de Verizon y combínalos con nuestras opciones de planes flexibles myPlan desde tan solo $30 por línea por mes para cuatro líneas en Unlimited Welcome con pago automático (más impuestos y cargos) y una garantía de precio de tres años sobre la tarifa base mensual. Con acceso a descuentos exclusivos en móvil y hogar, una amplia gama de beneficios a través de la aplicación My Verizon y nuestras ofertas de intercambio garantizadas, es la combinación perfecta de un dispositivo excepcional en la red más confiable del país.

"Los clientes de Verizon ya cuentan con la mejor red y con el mayor valor por su dinero", dijo Sowmyanarayan Sampath, director ejecutivo de Verizon Consumer. "Y ahora, con la nueva línea del iPhone, la innovación de Apple se une a la potencia, la confiabilidad y el valor de la red 5G de Verizon. Con nuestras increíbles ofertas de intercambio, planes flexibles y ahorros en beneficios como Apple One, la elección es simple. No importa qué iPhone nuevo elijas, lo tenemos para ti".

[Las mejores ofertas del iPhone 17 de Verizon para clientes nuevos y existentes]

Prepárate para nuestras ofertas más atractivas del año. Ya seas cliente nuevo, o existente, o cliente de Verizon Business, hacemos todo más fácil para que obtengas el nuevo iPhone 17.

Obtén hasta $1,100 de descuento en cualquier iPhone 17: Los clientes nuevos y existentes pueden obtener hasta $1,100 de descuento en el nuevo iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max con el intercambio de teléfonos seleccionados (cualquier condición, garantizado) y un plan ilimitado elegible.

Los clientes nuevos y existentes pueden obtener hasta $1,100 de descuento en el nuevo iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max con el intercambio de teléfonos seleccionados (cualquier condición, garantizado) y un plan ilimitado elegible. Oferta de Verizon Business: Por tiempo limitado, los clientes nuevos y existentes de Verizon Business pueden obtener un iPhone 17 Pro por nuestra cuenta (256 GB) con intercambio elegible y el plan MyBiz con un costo adicional mensual de $20.

Por tiempo limitado, los clientes nuevos y existentes de Verizon Business pueden obtener un iPhone 17 Pro por nuestra cuenta (256 GB) con intercambio elegible y el plan MyBiz con un costo adicional mensual de $20. Combina un Apple Watch y ahorra: Compra cualquier iPhone 17 con myPlan y obtén un Apple Watch SE 3 o un Apple Watch Series 11 por nuestra cuenta, o $500 de descuento en un Apple Watch Ultra 3. Se requiere un plan de servicio para el reloj.

Compra cualquier iPhone 17 con myPlan y obtén un Apple Watch SE 3 o un Apple Watch Series 11 por nuestra cuenta, o $500 de descuento en un Apple Watch Ultra 3. Se requiere un plan de servicio para el reloj. El paquete Apple: Compra un iPhone nuevo y llévate un iPad (A16) y un Apple Watch Series 11 por nuestra cuenta. Se requiere una línea nueva para las tablets y los relojes inteligentes.

Compra un iPhone nuevo y llévate un iPad (A16) y un Apple Watch Series 11 por nuestra cuenta. Se requiere una línea nueva para las tablets y los relojes inteligentes. Actualiza tu Apple Watch: Obtén hasta $400 de descuento en un Apple Watch nuevo al intercambiar un smartwatch elegible en el plan Unlimited Plus para Apple Watches.

Obtén hasta $400 de descuento en un Apple Watch nuevo al intercambiar un smartwatch elegible en el plan Unlimited Plus para Apple Watches. Accesorios para tu iPhone 17: Compra tres o más accesorios y ahorra un 20% en fundas, protectores de pantalla y cargadores.

Compra tres o más accesorios y ahorra un 20% en fundas, protectores de pantalla y cargadores. Apple One en Verizon: Agrega el beneficio de Apple One a tu myPlan y obtén Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ por un precio increíble. Es la manera perfecta de disfrutar de todos tus servicios favoritos de Apple en tu nuevo iPhone 17.





[Presentamos lo más nuevo de Apple]

Verizon ofrecerá la última generación de iPhone, la nueva línea de Apple Watch y los AirPods Pro 3. Los cuatro modelos de iPhone: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max incorporan la cámara frontal Center Stage para selfies de primer nivel, sistemas de cámara Fusion de 48 MP, chips de última generación para un rendimiento increíble y una fantástica batería que dura todo el día. Los nuevos y atractivos diseños son aún más duraderos y ofrecen una resistencia a rayones tres veces superior gracias al Ceramic Shield 2.

El Apple Watch Series 11 ofrece notificaciones de hipertensión y puntuación del sueño, además de hasta 24 horas de duración de la batería y una pantalla dos veces más resistente a los rayones. El Apple Watch SE 3 incluye funciones avanzadas de salud, pantalla Always-On, carga rápida y más, mientras que el Apple Watch Ultra 3 ofrece comunicaciones por satélite, como Emergency SOS vía satélite, Mensajes vía satélite y Find My por satélite, 42 horas de duración de la batería y nuevas y potentes estadísticas de salud. Los AirPods Pro 3 presentan un nuevo diseño y una calidad de sonido increíble, la mejor cancelación activa de ruido del mundo dentro del oído entre los auriculares inalámbricos, Live Translation (traducción en tiempo real) manos libres, un ajuste y estabilidad excepcionales, detección de frecuencia cardíaca durante el entrenamiento y una batería de mayor duración.

Los clientes podrán reservar los últimos modelos de iPhone, la nueva línea de Apple Watch y los AirPods Pro 3 el viernes, 12 de septiembre, y estarán disponibles a partir del viernes, 19 de septiembre.

[Los últimos modelos del iPhone]

El iPhone 17 cuenta con funciones que los usuarios disfrutarán a diario, incluyendo la cámara frontal Center Stage para selfies de primer nivel, un fantástico nuevo sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, una pantalla más grande y brillante con ProMotion de hasta 120 Hz y el nuevo Ceramic Shield 2 con una resistencia a rayones tres veces superior. El iPhone 17 está disponible en cinco hermosos colores: negro, lavanda, azul neblina, salvia y blanco.

El nuevo iPhone Air es el iPhone más delgado jamás fabricado y más duradero que cualquier iPhone anterior, ofreciendo rendimiento profesional, un nuevo y sorprendente sistema de cámara Fusion de 48 MP y una fantástica duración de batería para todo el día. Su diseño innovador solo es posible con el Apple Silicon. Con el mayor número de chips diseñados por Apple en un iPhone (los potentes A19 Pro, N1 y C1X), el iPhone Air es el iPhone más eficiente energéticamente jamás creado. El iPhone Air está disponible en negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max son los modelos Pro más potentes de la historia. Con un nuevo y llamativo diseño impulsado por el chip A19 Pro, ofrecen el mejor rendimiento, la mejor duración de batería y los mejores sistemas de cámara jamás vistos en un iPhone. Esto incluye tres cámaras Fusion de 48 MP y funciones de video de nivel profesional: son los primeros smartphones compatibles con ProRes RAW y genlock, una técnica utilizada para sincronizar videos con precisión entre múltiples cámaras y entradas. Ambos modelos están disponibles en naranja cósmico, azul profundo y plata.

El iPhone Air cuenta con un diseño exclusivo para eSIM que lo hace increíblemente delgado y ligero, a la vez que ofrece una batería que dura todo el día. Los modelos iPhone 17 Pro ahora también son exclusivos para eSIM, lo que permite una batería más grande y hasta 39 horas de reproducción de video, dos horas más que antes. Con eSIM, los usuarios pueden activar el servicio rápidamente, almacenar múltiples planes en un solo dispositivo y disfrutar de mayor flexibilidad, conveniencia, seguridad y conectividad fluida, especialmente al viajar. Verizon admite eSIM Quick Transfer, lo que facilita transferir tu número a un nuevo iPhone, y con la Activación de Operador de eSIM, Verizon puede asignar digitalmente tu eSIM directamente a tu iPhone. iOS 26 eleva la experiencia del iPhone con un nuevo y atractivo diseño, potentes funciones de Apple Intelligence y mejoras significativas en las aplicaciones que los usuarios usan a diario.

[La nueva línea de Apple Watch]

El Apple Watch Series 11 es el compañero ideal para la salud y el fitness. Ofrece notificaciones sobre signos de hipertensión crónica, además de información sobre la calidad del sueño con puntuación, lo que se suma a la robusta gama de funciones de salud incluidas en el dispositivo. Ofrece hasta 24 horas de duración de batería, cristal Ion-X dos veces más resistente a rayones y compatibilidad con redes 5G, todo en un diseño más fino y cómodo.

El Apple Watch SE 3 ofrece funciones excepcionales de salud, fitness, conectividad y seguridad, además de las potentes capacidades del chip S10, a un precio increíble. Incluye funciones de salud avanzadas como la puntuación del sueño, estimaciones retrospectivas de ovulación, notificaciones de apnea del sueño y sensor de temperatura en la muñeca para obtener datos más completos de la aplicación Signos Vitales. El chip S10 impulsa una pantalla siempre activa gestos intuitivos, como el doble toque y el giro de muñeca, Siri en el dispositivo y carga rápida. También ofrece compatibilidad con redes 5G y una cubierta de cristal más resistente que nunca.

El Apple Watch Ultra 3, el Apple Watch más avanzado, se transforma con fluidez en un potente reloj deportivo, un elegante smartwatch y un compañero de salud. Diseñado para mantener a los usuarios más conectados y seguros dondequiera que estén gracias a las comunicaciones por satélite integradas, permite a los usuarios enviar mensajes a servicios de emergencia, a amigos y familiares, y compartir su ubicación, todo ello mientras están fuera de la red. Cuenta con el GPS más preciso en un reloj deportivo y hasta 42 horas de batería, con hasta 72 horas en modo de bajo consumo.

El Apple Watch Series 11 está disponible en aluminio, incluyendo un nuevo gris espacial, además de negro azabache, oro rosa y plata, y también en titanio pulido en tonos natural, dorado y pizarra. El Apple Watch SE 3 está disponible con cajas de aluminio en tonos medianoche y luz de estrella, y el Apple Watch Ultra 3 está disponible en titanio natural o negro.

[AirPods Pro 3]

Los AirPods Pro 3 ofrecen una calidad de sonido increíble y la mejor cancelación activa de ruido (ANC) dentro del oído del mundo entre los auriculares inalámbricos, eliminando hasta el doble de ruido que los AirPods Pro de la generación anterior y cuatro veces más que los AirPods Pro originales. El diseño actualizado permite un ajuste aún mejor de los AirPods Pro 3 y proporciona mayor estabilidad intraaural durante actividades como correr, HIIT, yoga y más. Por primera vez, los usuarios pueden usar los AirPods Pro 3 para medir la frecuencia cardíaca y monitorizar más de 50 tipos de entrenamiento con la nueva experiencia en la aplicación Fitness del iPhone. La traducción en vivo también llega a los AirPods, facilitando las conversaciones en persona para ayudar a los usuarios a comunicarse incluso si no hablan el mismo idioma.

[Compra tu iPhone 17 en Verizon]

Visita verizon.com , la aplicación My Verizon o tu tienda Verizon más cercana para apartar la nueva línea de iPhone 17 a partir del viernes, 12 de septiembre. Los clientes de Verizon Business pueden visitar el sitio web de Verizon Business o contactar a su gerente de cuenta para realizar su pedido.

Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestras increíbles ofertas.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el año 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia global, Verizon generó ingresos de 134,000 millones de dólares en 2023. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, vídeo y voz en sus galardonadas redes y plataformas, satisfaciendo así las demandas de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad de sus clientes.

Contacto de medios:

George Koroneos

george.koroneos@verizon.com

Redes: @GLKcreative