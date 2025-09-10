Bitget Wallet 与 Aave 合作，推出收益率 10% 的长期灵活理财产品 Stablecoin Earn Plus

圣萨尔瓦多，萨尔瓦多, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的非托管加密货币钱包 Bitget Wallet 与全球最大、最受信赖的去中心化借贷协议 Aave 携手推出 Stablecoin Earn Plus，提供 10% 的长期基础年化收益率 (APY)，超越当前其他自托管钱包及主流交易所的收益水平。 此次合作将 Aave 的链上借贷市场与 Bitget Wallet 的专属收益补贴相结合，使全球用户能够赚取美元计价收益，并可随时即时存取资金。

该产品将用户存入的 USDC 投入 Aave 在 Base 网络上的超额抵押借贷资金池，借款利息由 Bitget Wallet 提供补足，确保单笔存款最高 10,000 美元可获得至少 10% 的年化收益率。 参与门槛低至 1 美元，收益实时累积，提现可在数秒内到账。 该产品确保存款始终保持流动性，可用于转账、交易或支付——这与传统银行产品形成鲜明对比，后者通常需要数天才能提取资金，且年化利率不足 2%。

与交易所及其他自托管钱包的收益产品相比，Bitget Wallet 的 Stablecoin Earn Plus 提供约两倍的回报，而大多数同类 USDC 产品的年化收益率不超过 6%。 像 Aave 这样的链上借贷市场通常能提供比中心化平台更高的收益，因为资金可直接匹配借款人需求，无需支付中介利差或托管成本。 Aave 的稳定币收益已被证明是市场上经风险调整后最具吸引力的回报率，在过去 18 个月中高于国债收益。

Bitget Wallet 直接与 Aave 集成，将用户存款发送至链上的超额抵押借贷市场，每笔交易均可在区块链上验证。 该钱包还设有由 6,500 枚 BTC 支撑的用户保护基金，当前市值超过 7 亿美元，体现了其在去中心化协议保障之外，对用户安全的更广泛承诺。

Aave Labs 创始人 Stani Kulechov 表示：“Bitget Wallet 正在让全球更多用户更轻松地享受 Aave 的收益。 通过将易用的钱包与受信任的链上市场相连接，普通储户如今也能从这一开放透明的金融体系中受益。”

Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 补充道：“与 Aave 的合作，让我们能够将机构级收益机会带给更广泛的用户群体。 通过打造由 Aave 提供支持的 Stablecoin Earn Plus，Bitget Wallet 能够为用户提供更高的年化收益率，支持实时收益累积和随时提现——且所有功能均整合在用户已用于跨链交易、支付及探索新机会的钱包中。 这是我们迈向愿景的务实一步——让加密货币足够简单，以融入每个人的日常生活。”

在推出 Stablecoin Earn Plus 的过程中，Bitget Wallet 与 Aave 及服务提供商 TokenLogic 合作，确保此次集成符合协议的长期可持续发展目标。 该产品基于 Aave 的生息代币 aTokens 构建，可将底层收益实时自动传递给用户。 未来，该框架有望扩展至更多资产和网络，并通过全球最大的钱包分发渠道之一，进一步拓宽用户对 Aave 流动性市场的接入。

Bitget Wallet 计划在未来数月内，将 Stablecoin Earn Plus 扩展至更多稳定币、协议和区块链，秉持其“人人享有加密货币”的宏观愿景，使数字资产成为全球储蓄、支付和投资的可行工具。 作为上线推广活动的一部分，凡在 9 月 9 日至 9 月 15 日期间参与的用户，首周将享受 18% 的强化年化收益率。

关于 Aave

Aave 是全球规模最大、最受信赖的去中心化金融 (DeFi) 平台，拥有近 700 亿美元的存款和超过 280 亿美元的活跃贷款。 Aave 完全基于区块链软件构建，并由 AAVE 代币持有者社区治理，作为全球储蓄与借贷网络，用户可通过存入加密资产或稳定币赚取收益、使用加密资产作为抵押即时借款、自动管理和增值资产，以及直接在平台上兑换代币。 所有操作均通过透明智能合约执行，无需银行或纸质文件，并可实现全球全天候访问。 访问官网 Aave.com

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密钱包，旨在让每个人都能简单安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 8 千万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 探索和支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链和上百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）——让加密货币变得更简单、更安全，并成为十亿人日常生活的一部分。

