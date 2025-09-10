Bitget Wallet 與 Aave 攜手合作，推出長期靈活的 10% 收益產品 Stablecoin Earn Plus

聖薩爾瓦多，薩爾瓦多, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的非託管加密錢包 Bitget Wallet 選擇與最具規模、最值得信賴的去中心化借貸協議 Aave 合作，推出 Stablecoin Earn Plus，提供 10% 的長期基礎年收益率 (APY) ，較其他自託管錢包及主要交易所的現行收益率為高。 此計劃整合 Aave 的鏈上借貸市場與 Bitget Wallet 獨家收益補貼，讓全球用戶都能輕鬆賺取美元收益，並即時動用資金。

該產品將用戶提供的 USDC 引入 Base 網絡上 Aave 的超額抵押借貸池，並由 Bitget Wallet 補貼借款利息，保證最高 10,000 美元存款可獲至少 10% 年收益率。 參與門檻低至 1 美元，收益即時累計，提款秒速到帳。 此舉確保存款流動性，可用於轉帳、交易或付款，與傳統銀行產品相比優勢明顯，後者動輒需要數天才能動用資金，且年利率更低於 2%。

相較交易所及其他自託管錢包的收益產品，Bitget Wallet 的 Stablecoin Earn Plus 回報率接近雙倍，同類以 USDC 為基礎的服務，所提供的年收益率大多數不超過 6%。 Aave 等鏈上借貸市場的收益率往往比中心化平台為高，原因是資金直接配合借款人需求，省卻中介價差及託管的經常性開支。 事實證明，Aave 的穩定幣收益是市場上最具吸引力的風險調整回報，在過去 18 個月內超越國債收益。

Bitget Wallet 與 Aave 直接整合，將存款送到鏈上超額抵押借貸市場，每筆交易均可在區塊鏈上查證得到。 此外，錢包同時設有由 6,500 BTC（比特幣）支持的用戶保障基金（User Protection Fund），現值超過 7 億美元，展現其在去中心化協定安全機制外，對用戶保障的廣泛承諾。

Aave Labs 創辦人 Stani Kulechov 指出：「Bitget Wallet 致力讓全球更多人輕鬆接觸 Aave 的收益機會。 透過連接簡單易用的錢包與可信賴的鏈上市場，如今儲蓄的普羅大眾都能受惠於開放及具透明度的金融服務。」

Bitget Wallet 市場推廣總監 Jamie Elkaleh 補充道：「與 Aave 攜手合作，讓我們得以將機構級收益機會拓展至更廣泛的用戶群。 建立由 Aave 提供技術支援的 Stablecoin Earn Plus，讓 Bitget Wallet 能為用戶帶來更高年收益率、即時累計收益及隨時提取的靈活性——一切盡在用戶原本用於進行跨鏈交易、支付和發掘新機遇的同一錢包內完成。 這是實現本公司願景的務實一步：讓加密貨幣變得簡單易用，融入每人日常生活中的一部分。」

將 Stablecoin Earn Plus 引進市場的過程中，Bitget Wallet 與 Aave 及服務供應商 TokenLogic 聯手合作，確保整合行動符合該協議的長期可持續發展目標。 產品建基於 Aave 的計息 aToken，可即時自動將基本收益帶給用戶。 假以時日，此框架將可擴展至更多資產和網絡，透過全球最具規模的錢包分銷渠道之一，擴闊用戶接觸 Aave 流動性市場的機會。

Bitget Wallet 計劃在未來數月將 Stablecoin Earn Plus 擴展至更多穩定幣、協議及區塊鏈，貫徹更廣泛的 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」）願景，讓數碼資產成為全球儲蓄、支付和投資的實用工具。 為慶祝產品推出，於 9 月 9 日至 9 月 15 日期間參與的用戶將於首週享有高達 18% 獲提升的年收益率。

關於 Aave

Aave 是全球最具規模、最值得信賴的去中心化金融（DeFi）平台，存款接近 700 億美元，活躍貸款則逾 280 億美元。 Aave 全面建基於區塊鏈軟件，由 AAVE 代幣持有者社群管治，作為在全球運作的儲蓄與借貸網絡，用戶可透過存入加密貨幣或穩定幣賺取收益、以加密貨幣作抵押即時借款、自動儲蓄並拓展資產，以及直接在平台上兌換代幣。 一切皆通過具透明度的智能合約運作，無需銀行、無需文件紙張，全球每天 24 小時全天候開放使用。 請瀏覽 Aave.com 網頁

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管式加密錢包，旨在讓每個人都能簡單安全地使用加密貨幣。 此錢包擁有超過 8,000 萬名用戶，提供全套加密貨幣服務，包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 探索和支付解決方案。 Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈和上百萬種代幣，可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行無縫多鏈交易。 此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金，可為用戶資產提供最高級別的安全保障。 其願景是 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」） — 令加密貨幣變得更簡單、更安全，並成為大眾日常生活的一部分。

