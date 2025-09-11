Technip Energies acquiert l’activité Advanced Materials & Catalysts d’Ecovyst

Technip Energies (PARIS : TE) annonce avoir signé un accord définitif en vue d’acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts auprès d’Ecovyst Inc. (NYSE : ECVT), un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix d’acquisition de 556 millions de dollars américains, soit un multiple d’EBITDA1 d’environ 9.8.

Cette transaction :

Renforce les capacités de Technip Energies dans le domaine des catalyseurs et élargit son portefeuille technologique

Accroît les revenus récurrents de son segment Technologie, produits et services (TPS)

Est immédiatement relutive en termes de résultat et flux de trésorerie

Cette opération stratégique renforce le portefeuille de Technip Energies en élargissant ses capacités dans les catalyseurs et les technologies de procédés. Les catalyseurs, matériaux qui accélèrent les réactions chimiques et améliorent l’efficacité des procédés, sont au cœur de nombreuses technologies industrielles, avec des applications dans des marchés traditionnels tels que le polyéthylène ou l’hydrocraquage, ainsi que dans des marchés en croissance tels que la production de carburants durables.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance disciplinée de Technip Energies de son segment Technologie, produits et services (TPS) et crée de la valeur à long terme. En intégrant Advanced Materials & Catalysts, Technip Energies bénéficiera de revenus récurrents supplémentaires liés aux dépenses d’exploitation de ses clients et d’une meilleure visibilité sur ses revenus à long terme. Sur une base pro forma pour 2024, Advanced Materials & Catalysts augmente la contribution de TPS à l’EBITDA des segments de 39 % à environ 45%.

Selon les termes de l’accord, Technip Energies acquiert l’ensemble des activités Advanced Materials & Catalysts, comprenant :

Advanced Silicas, fabricant et fournisseur de matériaux avancés et de catalyseurs à base de silice pour les marchés des plastiques, de la chimie et des applications industrielles ;

fabricant et fournisseur de matériaux avancés et de catalyseurs à base de silice pour les marchés des plastiques, de la chimie et des applications industrielles ; Zeolyst International, une coentreprise détenue à 50:50 avec Shell Catalysts & Technologies, fournisseur de premier plan de matériaux et de catalyseurs à base de zéolites utilisés dans l’hydrocraquage, les carburants durables et d’autres usages nécessitant des catalyseurs, tels que le recyclage des plastiques.



Advanced Materials & Catalysts, avec un chiffre d’affaires de 223 millions de dollars américains et une marge d’EBITDA d’environ 25% en 2024, apporte plus de 40 ans d’expertise dans le secteur de la chimie et le secteur aval. L’entreprise dispose de trois sites de production aux États-Unis et en Europe, et emploie 330 personnes.

La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture.

Les technologies complémentaires d’Advanced Materials & Catalysts permettront à Technip Energies de développer des solutions intégrées associant procédés et catalyseurs, tant sur les marchés établis que sur les marchés en forte croissance tels que la chimie circulaire, le captage du carbone et les carburants durables.

Pour Technip Energies, les bénéfices de cette opération sont multiples :

Capacités étendues dans la chaîne de valeur des catalyseurs : mise en place d’une plateforme de catalyseurs basés sur les silices et zéolites, venant soutenir le développement des technologies de procédés de Technip Energies.

mise en place d’une plateforme de catalyseurs basés sur les silices et zéolites, venant soutenir le développement des technologies de procédés de Technip Energies. Présence renforcée sur des marchés en croissance : consolidation de positions de premier plan sur des marchés offrant une visibilité de long terme (par exemple le polyéthylène et l’hydrocraquage), tout en permettant de nouvelles perspectives de croissance pour le portefeuille de matériaux et de catalyseurs d’Advanced Materials & Catalysts sur des marchés émergents tels que les carburants d’aviation durables (SAF), la biocatalyse et le recyclage avancé.

consolidation de positions de premier plan sur des marchés offrant une visibilité de long terme (par exemple le polyéthylène et l’hydrocraquage), tout en permettant de nouvelles perspectives de croissance pour le portefeuille de matériaux et de catalyseurs d’Advanced Materials & Catalysts sur des marchés émergents tels que les carburants d’aviation durables (SAF), la biocatalyse et le recyclage avancé. Augmentation des capacités de R&D : apport d’une expertise de tout premier plan en conception de catalyseurs et en science des matériaux, complémentaire des laboratoires de technologies de procédés de Technip Energies.

apport d’une expertise de tout premier plan en conception de catalyseurs et en science des matériaux, complémentaire des laboratoires de technologies de procédés de Technip Energies. Offre élargie et proposition de valeur pour les clients : portefeuille de solutions intégrées couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs, permettant d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance environnementale des procédés pour une base de clients élargie.

portefeuille de solutions intégrées couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs, permettant d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance environnementale des procédés pour une base de clients élargie. Amélioration du profil financier de Technip Energies avec des leviers de création de valeur identifiés : contribution relutive en termes de résultat et flux de trésorerie, amélioration de la qualité des revenus et opportunités claires de synergies.





Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « L’acquisition d’Advanced Materials & Catalysts est créatrice de valeur pour Technip Energies et s’inscrit dans notre stratégie disciplinée d’allocation du capital afin de générer une croissance durable. Cette acquisition apporte des compétences différenciées dans les technologies de catalyseurs et les matériaux avancés, renforçant notre capacité à fournir à nos clients des solutions essentielles, performantes et fiables. Elle renforce également notre plateforme technologique, apportant une nouvelle dimension à notre activité dans le domaine des catalyseurs et ouvrant de nouvelles perspectives de marché et de développement de produits. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’Advanced Materials & Catalysts au sein de Technip Energies, alors que nous poursuivons le développement d’un portefeuille toujours plus intégré et axé sur la technologie. »

Kurt Bitting, Directeur général d’Ecovyst, a déclaré : « Nous sommes fiers de ce qu’Advanced Materials & Catalysts a accompli au sein d’Ecovyst. Technip Energies est l’entreprise idéale sur le long terme pour libérer davantage le potentiel d’innovation d’Advanced Materials & Catalysts et assurer la continuité tant pour ses clients que pour ses collaborateurs. Nous sommes convaincus qu’Advanced Materials & Catalysts continuera de prospérer avec Technip Energies. »

Paul Whittleston, Président d’Advanced Materials & Catalysts, a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante pour Advanced Materials & Catalysts. Au fil des années, nous avons bâti une entreprise fondée sur la rigueur technique, des relations de confiance avec nos clients et un impact reconnu dans des usages industriels stratégiques. Rejoindre Technip Energies ouvre de nouvelles opportunités majeures pour développer nos technologies, accélérer l’innovation et créer davantage de valeur pour nos clients. Nous sommes ravis d’intégrer un acteur mondial qui partage notre vision et notre engagement en faveur d’un avenir plus durable. »

Evercore est intervenu en tant que conseiller financier, Gibson Dunn en tant que conseiller juridique et EY-Parthenon en tant que conseiller financier et fiscal de Technip Energies dans le cadre de cette transaction.

1 EBITDA du segment AM&C de 57 millions de dollars américains pour 2024, ajusté pour des coûts opératoires propres et les rémunérations en actions.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com





À propos d’Ecovyst

Ecovyst Inc. et ses filiales sont l'un des principaux fournisseurs mondiaux intégrés et innovants de matériaux avancés, de catalyseurs spécialisés, d'acide sulfurique vierge et de services de régénération d'acide sulfurique. Nous accompagnons nos clients à l'échelle mondiale grâce à notre réseau stratégique d'usines de fabrication. Nous sommes convaincus que nos produits et services contribuent à améliorer la durabilité de l'environnement.

Nous disposons de deux activités spécialisées occupant une position unique : Ecoservices fournit des services de recyclage d'acide sulfurique à l'industrie de raffinage nord-américaine pour la production d'alkylate et fournit de l'acide sulfurique vierge de haute qualité et haute résistance pour des applications industrielles et minières. Ecoservices fournit également des services de traitement et de gestion des déchets chimiques, ainsi que des services d'activation de catalyseurs ex situ pour l'industrie du raffinage et de la pétrochimie. Advanced Materials & Catalysts, par l'intermédiaire de son activité Advanced Silicas, fournit des catalyseurs à base de silice finis, des supports de catalyseurs et des silices fonctionnalisées nécessaires à la production de plastiques haute performance et à la mise en œuvre d'une chimie durable. Par l'intermédiaire de sa coentreprise Zeolyst, elle innove et fournit des zéolites spécialisées utilisées dans les catalyseurs qui soutiennent la production de carburants durables, éliminent les oxydes d'azote des émissions des moteurs diesel et sont largement utilisées dans les processus de raffinage et de pétrochimie. Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse https://www.ecovyst.com.

