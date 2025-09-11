Au mois de septembre, Aduro Clean Technologies participera à des conférences techniques en Europe et en Amérique du Nord

LONDON, Ontario, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour qu’elle participera à une série de conférences techniques et industrielles en septembre 2025.

Ces événements réunissent des experts mondiaux, des leaders du secteur engagés dans le dialogue politique et des opérateurs en aval à l’origine de la transition vers une économie circulaire et une innovation durable. Pour Aduro, cela représente une occasion de présenter la technologie Hydrochemolytic™, d’échanger avec des parties prenantes issues de multiples secteurs et d’accroître sa visibilité, ce qui vient compléter les efforts plus larges de la Société, notamment l’avancement de son usine pilote Next Generation Process, qui est en passe d’être mise en service.

Pyroliq III 2025 — Pyrolyse et liquéfaction de la biomasse et des déchets

Date : du 7 au 12 septembre 2025

Lieu : Grand Hotel San Michele, Cetraro, Calabre, Italie

Site Internet :https://engconf.us/conferences/chemical-engineering/pyroliq-iii-2025-pyrolysis-and-liquefaction-of-biomass-and-wastes

Birendra Adhikari, directeur de la recherche et du développement, présentera un article sur les avancées de la technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro. Pyroliq III est une conférence internationale de premier plan qui rassemble des experts mondiaux dans le domaine de la pyrolyse et de la liquéfaction de la biomasse, des résidus organiques et des déchets. Le programme comprend des séances plénières et des présentations par affiches sur le développement des réacteurs, l’analyse technico-économique, l’évaluation du cycle de vie et la commercialisation. Il propose ainsi une plateforme unique propice aux échanges scientifiques dans un environnement de retraite.

Forum européen sur le recyclage chimique 2025

Date : du 16 au 17 septembre 2025

Lieu : Van Der Valk Hotel Brussels Airport, Machelen, Bruxelles, Belgique

Site Internet :https://chemicalrecyclingeurope.eu/chemical-recycling-europe-forum-2025-agenda-announced/

Abe Dyck, directeur du développement de l’entreprise, représentera Aduro au forum. Organisé par Chemical Recycling Europe (CRE), cet événement rassemble des leaders du secteur, des régulateurs et des innovateurs afin d’aborder le rôle du recyclage chimique dans la mise en place d’une économie circulaire. CRE est la principale association industrielle européenne qui promeut les politiques, les cadres réglementaires et les normes technologiques en matière de recyclage chimique. Le Forum offre une plateforme de dialogue entre les entreprises et les décideurs politiques, mettant en exergue la manière dont les technologies émergentes telles que la technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro peuvent contribuer à la réalisation des objectifs européens en matière de climat et d’économie circulaire.

IRPC 2025 — Conférence internationale sur le raffinage et la pétrochimie

Date : du 29 septembre au 1er octobre 2025

Lieu : Hyatt Regency Houston West, Houston, Texas, États-Unis

Site Internet : https://hpirpc.com/elementor-6455/

Eric Appelman, directeur des recettes, et Abe Dyck, directeur du développement de l’entreprise, représenteront conjointement Aduro à l’IRPC 2025. Aduro exposera et présentera sa technologie Hydrochemolytic™ à un public international composé de raffineurs, d’entreprises pétrochimiques et de développeurs de technologies. Organisée par Hydrocarbon Processing, l’IRPC est une conférence axée sur les opérateurs qui fournit des informations pratiques sur l’optimisation des processus, les carburants propres, la transformation numérique et l’économie circulaire. Alors que l’industrie s’intéresse de plus en plus à l’intégration du recyclage chimique dans les opérations en aval, Aduro contribuera au dialogue en présentant les avantages de la technologie Hydrochemolytic™ en termes de production de matières premières précieuses à partir de plastiques difficiles à recycler. Aduro revient en tant que présentateur à l’IRPC, fort du succès remporté par la Société lors de sa participation à la conférence de 2024.

« Notre stratégie consiste à nous engager tout au long de la chaîne de valeur en vue de favoriser la transition vers une économie circulaire », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Je suis fier de la manière dont l’équipe Aduro continue de représenter la Société sur la scène internationale et de démontrer la polyvalence de la technologie Hydrochemolytic™. Cela permet de renforcer sa notoriété auprès d’acteurs respectés. En contribuant au dialogue universitaire à l’occasion de Pyroliq III, en participant aux discussions politiques et industrielles du Forum européen sur le recyclage chimique et en nouant des liens avec les opérateurs en aval lors de l’IRPC, Aduro accroît sa visibilité et sa mise en conformité avec les divers acteurs à l’origine de la transformation du recyclage des déchets plastiques et en faveur de l’adoption de solutions innovantes en matière de recyclage chimique. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau pour le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que la transformation en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui permet de convertir des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, directeur du développement d’entreprise/relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/695fcf49-5353-45f9-8d74-6f6097297d5a.