Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 11 septembre 2025 à 8h

CATANA GROUP

Ouverture du Cannes Yachting Festival, premier acte de la nouvelle saison 2025/2026

Marché immédiat complexe et en attente de visibilité

Nombreuses nouveautés marquant une ambition long terme engagée

Le Cannes Yachting Festival, 1er salon nautique d’Europe à flot, vient de s’ouvrir jusqu’au 14 septembre prochain.

Cet événement majeur et essentiel du secteur nautique marque le début de cette nouvelle saison 2025/2026.

Si les conditions de marché sont tout aussi incertaines qu’au cours des derniers mois, en raison d’un climat géopolitique et économique marqué par de grandes incertitudes, CATANA GROUP n’en reste pas moins actif et poursuit son projet stratégique dans l’ensemble des segments du catamaran.

Dans ce contexte, l’actualité du Groupe 2025/2026 sera riche en nouveautés produits et dans différents compartiments du marché :

La gamme BALI sera tout d’abord complétée par le nouveau BALI 5.2 , conçu dans la lignée du BALI 5.8. Ce modèle est actuellement pour la première fois à Cannes et dispose déjà d’un carnet de commandes conséquent .





La gamme CATANA présentera dans ce même salon, le nouveau millésime du OCEAN CLASS 50 avec un design totalement repensé qui a manifestement déjà séduit « sur plan », comme en témoigne la forte hausse des commandes sur ce modèle depuis l'annonce de sa sortie.





Le Groupe proposera aussi une nouvelle alternative dans son offre produits avec le lancement de la nouvelle marque SEATY. Avec cette nouvelle marque, le Groupe s'attaque à un segment prometteur, celui de l'habitant flottant. Cet habitat est positionné sur une base de catamarans (2 flotteurs) et permet de s'attaquer à l'hôtellerie de plein air sur des plans d'eau calmes (rivières, lac, eaux intérieures, baies protégées). SEATY peut se déplacer lentement mais s'adresse surtout à une clientèle désireuse de profiter de l'eau ou de la mer sans forcément naviguer. Le premier modèle qui sera dévoilé au Grand Pavois de La Rochelle en septembre prochain, occupe une taille de 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Deux versions seront proposées, une version habitation, avec deux chambres, séjour cuisine, 2 terrasses et rooftop, et une version bureau, avec plateau, 2 bureaux fermés, blocs sanitaires, 2 terrasses et rooftop.





Enfin, en 2026, le Groupe complètera sa gamme de produits motonautiques avec la sortie du nouveau YOT 53, premier « inboard cruiser » de la marque après la sortie de deux modèles hors-bord. Il s'agit là du second volet du développement du Groupe sur le segment motonautique avec un bateau, cette fois-ci, centré sur la navigation côtière et hauturière avec des espaces de vie uniques et totalement décloisonnés. S'inspirant à la fois des codes des motor-yachts habitables et des recettes innovantes apportées par le concept BALI dans la voile (dont l'unique porte oscillo basculante), le Groupe apporte avec ce modèle une proposition disruptive à ce marché, fidèle à sa ligne stratégique





Ce dernier modèle viendra compléter la nouvelle gamme motonautique « YOT » après les sorties des versions hors-bord YOT 36 et YOT 41. Cet accroissement de gamme intervient alors que le Groupe dispose désormais de sa toute nouvelle usine d’Aveiro au Portugal. Cette usine de 25 000 m² permettra de répondre à la demande sur le segment des bateaux à moteur, dans un environnement industriel moderne, totalement conçu autour des besoins spécifiques de cette activité et respectueux de l’environnement.

Tandis que le secteur évolue dans un cycle bas depuis de nombreux mois, nécessitant de l’agilité et de la vigilance sur l’exercice en cours, le Groupe démontre cependant par ces nouveautés un volontarisme et une confiance intacte sur sa trajectoire long terme.

Concernant cette trajectoire, Aurélien PONCIN, Président Directeur Général de CATANA GROUP et actionnaire de référence, dévoilera dans le détail son plan stratégique 2030 à l’occasion d’une communication qui sera faite le 26 septembre prochain au Grand Pavois de La Rochelle

