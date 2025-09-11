Bitget COO인 Vugar Usi Zade, 마닐라 TEDx에서 블록체인 교육의 중요성 강조

빅토리아, 세이셸, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget은 최고운영책임자(COO) Vugar Usi Zade가 9월 8일 마닐라 보니파시오 글로벌 시티 내 보니파시오 하이스트리트 시네마에서 열린 TEDx Forbes Park에서 “다음 10억의 마음들: 블록체인 자체보다 블록체인 교육이 더 중요한 이유(The Next Billion Minds: Why Blockchain Education Matters More Than Blockchain Itself)”라는 주제로 강연을 진행했다고 밝혔다. 이번 세션은 글로벌 AI 위원회(Global AI Council)가 기획한 2025년 연사 프로그램의 일환으로 마련됐다.

Zade COO는 Bitget의 교육 이니셔티브에서 얻은 실제 사례를 바탕으로, 가격 차트나 프로토콜보다 앞서 문해력과 접근성이 자율성을 어떻게 열어주는지에 초점을 맞췄다. 이번 행사에는 Zade COO는 외에도 Shekhar Natarajan, Dr. Jacqueline M. Tolentino, Ben Nadareski, Dr. Bryce Appelbaum, 그리고 배우 겸 기업가 Marvin Agustin 등이 연사로 참여해, TEDx Forbes Park가 추구하는 시스템·비전·문화에 대한 폭넓은 시각을 반영했다.

행사 무대에서 발표하고 있는 Bitget의 Vugar Usi Zade COO

Bitget의 Vugar Usi Zade COO는 “마닐라 TEDx 무대에 올라 돈과 교육, 그리고 그것이 어떻게 진정한 자유를 열어주는지에 대해 이야기하게 되었다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “우리는 블록체인을 그 자체를 위해 만드는 것이 아니다. 질문하고, 설계하고, 실행하는 사고하는 사람들을 만들기 위해 여기에 있는 것이다. 우리는 ‘다음 10억의 마음(The Next Billion Minds)’을 만들기 위해 이 곳에 존재한다.”고 강조했다.

행사 무대에서 발표하고 있는 Bitget의 Vugar Usi Zade COO

Bitget은 9월 7일 창립 7주년 기념을 맞아 활기찬 Builder’s Night을 개최하며, 자데의 TEDx 강연을 앞두고 열정적인 분위기를 조성했다. 이 커뮤니티 모임은 크리에이터 AMA, 짧고 집중적인 워크숍, 친선 경쟁, Builders·VIP·주요 오피니언 리더(KOL)를 위한 소셜 중심 활동 등 다양한 프로그램을 선보이며 Bitget이 역동적인 커뮤니티를 육성하는 데 헌신하고 있음을 잘 보여줬다.

Bitget 필리핀 지사장인 Jose Mendoza는 “2024년 이후 필리핀에서 Builder 커뮤니티가 성장해온 모습은, 재능 있는 사람들에게 리더십을 발휘할 공간과 학습할 도구를 제공했을 때 어떤 일이 일어나는지를 보여준다. Builder+는 강력한 프로그램이 열정을 측정 가능한 도달력과 실질적인 추진력으로 바꿀 수 있다는 증거이며, 우리는 이제 막 시작한 단계”라고 설명했다.

Zade COO의 “Next Billion Minds” 메시지는 교육을 호기심에서 독립, 그리고 혁신으로 이어지는 경로로 제시했다. 다양한 연사들과 함께한 그의 무대는 TEDx가 실질적 영향력을 지닌 아이디어 플랫폼임을 강조했으며, 이는 Bitget이 Blockchain4Youth와 같은 이니셔티브를 통해 금융 문해력과 Web3 기술을 일상적인 학습의 일부로 만드는 노선과도 정확히 맞닿아 있다. Bitget은 앞으로도 Blockchain4Youth, Blockchain4Her 프로그램과 파트너십, 툴을 통해 차세대가 비판적으로 사고하고, 자신감을 가지고 구축하며, Web3 경제에 의미 있게 참여할 수 있도록 지원할 계획이다.

