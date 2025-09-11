HPQ obtient jusqu’à 3 M$ en financement du gouvernement fédérales pour accélérer la commercialisation de matériaux de batteries à base de silicium

MONTRÉAL, 11 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique québécoise spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, est heureuse d’annoncer l’obtention d’un financement pouvant atteindre 3 millions de dollars du gouvernement du Canada. Cet investissement découle de l’appel de propositions pour l’accélération de la filière batterie, dans le cadre du Programme d’innovation énergétique administré par Ressources naturelles Canada.

Ce financement contribuera à couvrir les coûts en capital et à accélérer la mise en place du premier système de production continue de 50 tonnes par an de HPQ, destiné à la fabrication de matériaux à base de silicium pour batteries lithium-ion. Développé en collaboration avec son partenaire technologique Novacium [1], ce matériau constitue la composante essentielle des cellules commerciales HPQ ENDURA+ 18650 (4 000 mAh) et 21700 (6 000 mAh).

« Cet investissement stratégique représente une reconnaissance claire de notre technologie et du potentiel commercial des matériaux à base de silicium développés par HPQ — soutenant non seulement notre gamme de batteries HPQ ENDURA+, mais aussi un large éventail d’applications en forte croissance, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Ce soutien nous permet d’accélérer notre progression vers la commercialisation et de renforcer notre intégration verticale, un élément clé pour demeurer compétitifs, créer de la valeur pour nos actionnaires et positionner HPQ comme un chef de file canadien dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des matériaux pour batteries et dans le secteur des matériaux avancés. »

« Des projets comme celui de HPQ Silicium renforcent la capacité du Canada à fabriquer des composants pour des batteries haute performance et contribuent à créer un écosystème de batteries de calibre mondial. En ajoutant de la valeur à nos minéraux critiques et en soutenant les talents locaux, le Canada façonne l’avenir de l’innovation dans le domaine des batteries et construit une économie forte et sécurisée. » – L’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada agit pour bâtir une nation prête à libérer la force, le potentiel et l’innovation de nos travailleurs, de nos entreprises et de nos ressources. Le travail accompli par HPQ Silicium constitue un élément clé de cet objectif. » – Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

Accélérer la mise à l’échelle commerciale

Ce soutien fédéral marque une étape déterminante dans la transition de HPQ, passant de la recherche et développement à la commercialisation. Notre projet (« Méthode innovante de production continue de matériaux à base de silicium pour batteries ») a été l’un des projets sélectionnés pour recevoir un financement. Le projet, sélectionné dans le cadre d’un processus hautement concurrentiel, recevra ce financement fédéral qui permettra à HPQ d’augmenter la production de son système exclusif de fabrication de matériaux à base de silicium en continu. Ainsi, nous accélérons la voie vers un déploiement commercial axé sur le Canada.

Puisque le matériel à base de silicium constitue la base du matériel d’anode avancé des cellules lithium-ion HPQ ENDURA+, cet investissement fédéral soutient une percée en ingénierie des matériaux. Contrairement aux méthodes discontinues conventionnelles, l’approche de HPQ permet une fabrication évolutive, écoénergétique et rentable de matériaux de haute pureté à base de silicium — un composant fondamental dans la chimie des batteries de nouvelle génération.

« Alors que les marchés mondiaux s’empressent d’assurer leur approvisionnement en matériaux avancés pour la transition énergétique et l’économie numérique, cette installation place le Canada dans une position de leadership, » a ajouté M. Tourillon.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Novacium, une start-up de technologies vertes basée à Lyon, en France, réunit trois docteurs ingénieurs français – Dr Jed Kraiem (COO), Dr Oleksiy Nichiporuk (CTO) et Dr Julien Degoulange (CIO) – soutenu par HPQ Silicium Inc. Leur objectif est de créer des technologies à haute valeur ajoutée dans le domaine des Énergies, en associant leur expertise scientifique à une vision industrielle.



À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant le développement, par HPQ Silicium et Novacium, de technologies de batteries à anode de silicium. La direction s’attend à des progrès en matière de fabrication, de tests de prototypes, de commercialisation, de financement et de positionnement sur les marchés financiers. Ces énoncés reposent sur des hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques, mais demeurent assujettis à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, l’évolution des prix, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux technologies batteries d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com