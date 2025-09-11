Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).
Gintaras Bertašius
Generalinis direktorius
Tel. +370 441 55 330
El. paštas: gintaras.bertasius@vilvi.eu
Priedas
