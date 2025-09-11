Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 08 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 AOUT 2025
Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|Nombre d’actions composant le capital social
|236 664 445
|Nombre de droits de vote théoriques
|270 011 349
|Nombre de droits de vote exerçables
|266 590 580
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 AUGUST 2025
|Total number of shares
|236,664,445
|Theoretical number of voting rights
|270,011,349
|Number of exercisable voting rights
|266,590,580
This disclosure is on Elis web site www.elis.com
Contacts
Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com
Attachment
