Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31/08/2025

AUREA
Société anonyme au capital de 11 264 260,80 €
Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht – 75008 Paris
562 122 226 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre total
d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|31 Aout 2025
|9 386 884
|Droits de vote théoriques (1) : 16 204 361
|Droits de vote réels (2) : 16 169 141
(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.
(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote.
Pièce jointe