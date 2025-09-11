在 ETH 屢創新高之際，Bitget 期貨強勢躍居全球前三，每月報告重點解構

維多利亞，塞舌爾, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發佈了 2025 年 8 月透明度報告，顯示其在數碼資產業界乃一大創新穩健的企業，市場地位日益鞏固。 報告揭示又一個月的產品突破、創紀錄的交易活動，以及持續拓展 Bitget 全球影響力的社群推動計劃。

8 月期間，Bitget 推出業內首個現實世界資產 (RWA) 指數永續合約，標誌著連接傳統金融與去中心化市場的關鍵一步。 此產品讓用戶能採用單一工具，交易一籃子動態調整的代幣化股票及指數，當中具備靈活的重新平衡功能及透明的定價機制。 與此同時，Bitget 每月衍生工具交易額達到 7,500 億美元的里程碑，累計總額高達 11.5 萬億美元，並因在全球 ETH 和 SOL 流動性方面獨佔鰲頭而深受 CoinDesk 市場數據深度報告的認可。

根據 The Block 及 Coinglass 的數據，Bitget 在 8 月期間保持其在衍生工具交易的領導地位，在比特幣和以太坊期貨未平倉合約方面均位居全球交易所前三名。 Bitget 的比特幣期貨交易額逾 100 億美元，以太坊期貨則穩定維持在 50 至 70 億美元之間，而在月底時 ETH 未平倉合約量趨勢更攀升至 60 億美元以上。

與 Mastercard 合作，在拉丁美洲推出美元錢包卡（Wallet Card）後，區域增長亦隨之加快。 藉此計劃，阿根廷、墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯及危地馬拉的用戶得以在全球逾 1.5 億間商戶使用穩定幣交易。 即時 Visa 與 Mastercard 存款服務的推出，進一步簡化法幣入金流程，並為使用 140 種貨幣的用戶拓展加密貨幣的使用渠道。

8 月亦帶來了重大的文化效應。 不論是於羅馬尼亞 UNTOLD 音樂節合作創造身歷其境的 Web3 體驗，還是在 Blockchain Rio、GM Vietnam 及 Coinfest Asia 強化當地的生態系統，Bitget 都進一步鞏固其作為完美融合科技與文化的品牌聲譽。 這些活動與 AI 智能交易助手 GetAgent 的推出，以及 KCGI 2025 交易大賽破紀錄的圓滿落幕同步上演，該交易大賽吸引了來自 80 個國家超過 12 萬人參與。

Bitget 的生態代幣 BGB 在 8 月亦表現亮麗，透過銷毀 6,000 萬枚代幣及整合新應用場景，令價格上漲 3%，並進一步鞏固其在平台核心的關鍵角色。 交易所的儲備金證明比率保持強勁，遠高於 1:1，當中比特幣儲備率逼近 200%，在市場波動時期持續彰顯 Bitget 作為具透明度及安全交易場所的優勢。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「我們在 8 月實現的每個里程碑，皆反映本公司的核心信念：加密貨幣不僅建立市場，更能塑造聯繫人群、思想與機遇的體驗。 從開創現實世界資產永續合約（RWA perpetuals）以至將 Web3 帶到音樂節及教室，我們在引證金融、文化及科技可以攜手並進。 我們的願景始終明確清晰：成就一個真正的全球社群，並且建立最可靠的門戶，通往數碼資產的未來。」

踏入 2025 年最後一個季度，Bitget 交易所將持續擴大生態系統、鞏固全球合作夥伴關係，並為世界各地用戶開創更多按照個人需要參與加密貨幣的嶄新方式。

欲查閱完整的 8 月份透明度報告，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是一款領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該錢包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接存取 20,000 多個 DApp，將先進兌換功能與市場洞察工具整合到單一平台中。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

