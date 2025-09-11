Correction: FORVIA AMÉLIORE SON PROFIL DE DETTE EN REMBOURSANT 700M D’EUROS D’OBLIGATIONS 2027 AVEC LES 600M D’EUROS DE SA NOUVELLE ÉMISSION 2031 ET DES LIQUIDITÉS DISPONIBLES

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

NANTERRE (FRANCE)

11 SEPTEMBRE 2025

FORVIA AMÉLIORE SON PROFIL DE DETTE EN REMBOURSANT 700M D’EUROS D’OBLIGATIONS 2027 AVEC LES 600M D’EUROS DE SA NOUVELLE ÉMISSION 2031 ET DES LIQUIDITÉS DISPONIBLES

Au vu du succès des offres de rachat en numéraire des obligations 2027 liées au développement durable et des obligations senior 2027 en circulation, et en utilisant des liquidités disponibles, FORVIA a décidé d'augmenter de 600 millions d’euro à 700 millions d'euros en valeur nominale totale le montant maximum des Obligations Liées au Développement Durable 2027 et des Obligations Senior 2027 acceptées dans le cadre des Offres de Rachat.

Ces Offres de Rachat réduisent l'encours des Obligations Liées au Développement Durable 2027 à 700 millions d'euros, contre 900 millions d'euros en circulation, et celui des Obligations Senior 2027 à 390 millions euros, contre 890 millions d'euros en circulation.

La date de règlement des Offres de Rachat devrait être le 15 septembre 2025, ou dès que cela sera raisonnablement possible après cette date.



