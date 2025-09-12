Wowza et SVTA lancent un programme conjoint de certification sur les fondamentaux du streaming multimédia à l’IBC 2025

DENVER et FREMONT, Californie, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de l’IBC 2025, Wowza, leader de la technologie de streaming vidéo, et la Streaming Video Technology Alliance (SVTA), l’association technique internationale qui contribue à l’avancement de la diffusion de vidéos en streaming, dévoileront le premier programme de certification en Streaming Media Fundamentals du secteur, une formation en 11 parties conçue pour doter les professionnels des compétences fondamentales nécessaires à une carrière réussie dans le streaming multimédia. Ce programme de certification est disponible via le site SVTA University.

Le programme propose un parcours d’apprentissage structuré couvrant à la fois les aspects techniques et non techniques du streaming multimédia :

Concepts de base : différences entre le streaming en direct et à la demande, le streaming et le téléchargement, et les protocoles clés comme RTMP, HLS et MPEG-DASH.

: différences entre le streaming en direct et à la demande, le streaming et le téléchargement, et les protocoles clés comme RTMP, HLS et MPEG-DASH. Compétences techniques essentielles : encodage, compression et gestion de la latence.

: encodage, compression et gestion de la latence. Tendances émergentes : optimisation de la qualité de l’expérience, nouveaux lecteurs et formats vidéo et flux de travail améliorés par l’IA.



Comme l’a déclaré Krish Kumar, PDG de Wowza : « Ce programme répond à ce que nous constatons chaque jour dans tous les secteurs : la vidéo est indispensable, mais les compétences nécessaires pour la rendre fiable et évolutive n’existent tout simplement pas. Les applications d’entreprise génèrent désormais quatre fois plus de données vidéo qu’il y a seulement 18 mois, avec un nombre de flux en croissance de plus de 20 % d’une année sur l’autre. Sans formation structurée, les organisations ont du mal à suivre le rythme. C’est la lacune que nous cherchons à combler à l’aide de cette certification. »

La vidéo étant désormais intégrée aux processus critiques dans les domaines de la surveillance, des soins de santé, des transports et du divertissement, le manque d’ingénieurs vidéo officiellement formés est devenu un obstacle important à la croissance. La plupart des professionnels sont autodidactes, ce qui laisse les entreprises à la merci de solutions improvisées dans le cadre de protocoles complexes et d’exigences de conformité.

La première formation du programme, Streaming Media Fundamentals, est désormais disponible gratuitement sur SVTA University. Les formations suivantes seront lancées dans les prochains mois, chacune nécessite d’atteindre un certain score à l’examen final pour passer à la formation suivante. Wowza et la SVTA étudient actuellement la possibilité d’organiser un examen final en personne pour clôturer le programme de certification. Les détails seront annoncés ultérieurement.

« Le streaming n’est plus facultatif : il est essentiel aussi bien aux médias, que pour les entreprises et le divertissement », a ajouté Jason Thibeault, PDG de la SVTA. « En combinant le leadership en matière de normes de la SVTA avec l’expertise en ingénierie de Wowza, cette certification offre aux professionnels un parcours reconnu, et donne aux entreprises la confiance que leurs équipes peuvent fournir des résultats. »

Cette initiative marque la première d’une série de certifications prévues par Wowza et la SVTA, dans le but de faire progresser les normes professionnelles et l’expertise technique dans l’ensemble de l’écosystème du streaming.

Pour tout complément d’information et vous inscrire, rendez-vous ici.

Pour plus d’informations sur la présence de Wowza à l’IBC 2025, rendez-vous sur wowza.com/ibc2025. Pour organiser une rencontre avec l’équipe pendant le salon, cliquez ici.

À propos de Wowza

Wowza fournit des solutions d’infrastructure vidéo flexibles qui alimentent des expériences en direct et à la demande dans les domaines de la surveillance, des événements, du divertissement et bien plus encore. Reconnue par les développeurs et les équipes techniques du monde entier, Wowza se distingue par son contrôle en matière de déploiement, sa fiabilité et son extensibilité inégalés. Qu’il s’agisse de diffusion à partir de réseaux isolés ou d’un cloud hyperscale, les clients comptent sur Wowza pour intégrer des vidéos évolutives dans les environnements les plus exigeants sans compromettre la personnalisation ou le contrôle. Grâce à des outils spécialement conçus, à une prise en charge approfondie des protocoles et à une assistance technique experte, Wowza aide les équipes à créer des processus vidéo qui fonctionnent, partout où la vidéo doit être envoyée.

À propos de la Streaming Video Technology Alliance (SVTA)

La SVTA est une association technique internationale ayant pour objectif de relever les défis critiques liés à la diffusion de vidéos en streaming de haute qualité à grande échelle. L’Alliance offre un forum neutre de collaboration au sein de l’écosystème vidéo, et crée des spécifications techniques, des meilleures pratiques, des programmes éducatifs et du code logiciel librement accessibles à tous.

À propos de la SVTA University

La SVTA University est la branche éducative de la SVTA. Ouverte à tous, et pas seulement aux membres de la SVTA, l’université rassemble du contenu éducatif, tel que des comptes-rendus de conférences et des webinaires, des formations (à la fois en libre-service et dirigés par un instructeur) et d’autres ressources utiles. Vous pouvez accéder à la SVTA University sur https://university.svta.org.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Clare Plaisted

PRComs

clare@prcoms.com