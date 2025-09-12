Queen Latifah als Markenbotschafterin benannt: WeightWatchers startet erstes ganzheitliches Menopause-Programm

NEW YORK, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW) („WeightWatchers“ oder das „Unternehmen“), der weltweit führende, wissenschaftlich fundierte Experte für Gewichtsmanagement, gab heute die Einführung von WeightWatchers für die Menopause in Deutschland bekannt – ein bahnbrechendes Programm, das neue Maßstäbe in der Frauengesundheit setzt und Frauen in allen Phasen der Wechseljahre unterstützt, von der Perimenopause bis zur Postmenopause. Zum Start des Programms geht WeightWatchers eine Partnerschaft mit der Grammy- und Emmy-preisgekrönten sowie Oscar-nominierten Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Gesundheitsfürsprecherin Queen Latifah ein, die als erste offizielle Botschafterin fungiert.

„Die Wechseljahre sind für mich eine neue Reise – eine, die verändert hat, wie ich meinen Körper wahrnehme und pflege“, sagte Queen Latifah. „Sie haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass Frauen Unterstützung für diese entscheidende Lebensphase erhalten. Deshalb bin ich stolz, Botschafterin des neuen WeightWatchers Programms zu sein. Seit Jahrzehnten hilft WeightWatchers Frauen, gesünder und selbstbewusster zu leben – und jetzt ebnen sie erneut den Weg mit einem Angebot, das speziell für die Wechseljahre entwickelt wurde.“

Queen Latifah setzt sich leidenschaftlich für Frauengesundheit ein und kennt die Realität der Wechseljahre aus eigener Erfahrung. Mit Offenheit, Empathie und Authentizität macht sie auf eine Lebensphase aufmerksam, die viel zu lange zu wenig Beachtung fand und in der es an verständlicher Aufklärung und umfassender Unterstützung fehlte.

WeightWatchers für die Menopause vereint die Stärken der Marke – verlässliche medizinische Versorgung (nur in den USA erhältlich), wissenschaftlich fundierte Ernährungspläne sowie eine unterstützende Community von Frauen – zu einem ganzheitlichen, leicht zugänglichen Programm für diese Lebensphase. Das Programm wurde von führenden Ärzten, Menopause-Experten sowie Spezialisten für Fitness und Ernährung entwickelt und ist gezielt auf die besonderen gesundheitlichen und ernährungsbezogenen Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren ausgerichtet. Es umfasst individuelle Beratung durch auf diese Lebensphase geschulte Fachkräfte, Zugang zu wissenschaftlich fundierten Behandlungen (derzeit nur in den USA erhältlich), eine maßgeschneiderte Version des Points® Programms, Fitnesspläne für Kraft und Stabilität sowie Workshops mit Coaches, die die Wechseljahre aus erster Hand verstehen. So erhalten Frauen alles, was sie brauchen, um sich informiert, gestärkt und unterstützt zu fühlen.

„Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt sich WeightWatchers mit der Wissenschaft weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Mitglieder gerecht zu werden“, erklärte Tara Comonte, CEO von WeightWatchers. „Mit diesem ersten Menopause-Programm seiner Art bieten wir eine wirklich umfassende Unterstützung in einem einzigen Plan – mit spezialisierter wissenschaftlicher Expertise, bewährten Ernährungs- und Lifestyle-Tools und einer unterstützenden Community. Das Programm setzt einen neuen Standard in der Branche und in der Frauengesundheit und hilft Millionen Frauen, sich gesünder, stärker und selbstbewusster zu fühlen – während der Wechseljahre und darüber hinaus.“

WeightWatchers blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte nachweisbarer Ergebnisse zurück – und dieses neu eingeführte Programm bildet keine Ausnahme. Studien zeigen, dass Frauen in den Wechseljahren, die den WeightWatchers Ernährungsrichtlinien folgen, fast viermal mehr abnehmen als Frauen, die es alleine versuchen. Für Mitglieder in den USA bietet WeightWatchers Clinic zudem erweiterte medizinische Unterstützung durch speziell geschulte Fachkräfte für die Wechseljahre. Diese Mitglieder erhalten umfassende Beratungen, individuelle Behandlungspläne und – falls sinnvoll – verschreibungspflichtige Optionen wie Hormontherapie (HRT), GLP-1 oder andere wissenschaftlich fundierte Therapien, die alle von lizenzierten Fachkräften überwacht werden. Tatsächlich konnten Teilnehmerinnen in den Wechseljahren mit Hilfe von WeightWatchers Clinic in den USA innerhalb eines Jahres durchschnittlich 18,6 % ihres Körpergewichts (rund 18,2 kg) abnehmen. Aktuelle Forschungsergebnisse der Mayo Clinic zeigen zudem, dass postmenopausale Frauen mit einer Kombination aus Hormontherapie und GLP-1 Semaglutid rund 30 % mehr Gewicht abnehmen als jene, die ausschließlich GLP-1 nutzen.

„Für viele Frauen sind die Wechseljahre eine herausfordernde Zeit – besonders die hormonbedingte Gewichtszunahme, die sich oftmals nur schwer mit klassischen Ansätzen zur Gewichtsreduktion bewältigen lässt“, sagte Dr. Kim Boyd, Chief Medical Officer von WeightWatchers. „Viele Frauen fühlen sich in dieser Lebensphase allein gelassen oder nicht verstanden, da Menopause-Versorgung lange Zeit vernachlässigt, schwer erreichbar und von Missverständnissen geprägt war. Mit WeightWatchers für die Menopause setzen wir unsere 60-jährige Erfahrung in der Unterstützung von Frauen ein, um ein spezialisiertes Programm und eine vertrauensvolle Community zu schaffen. Wir sind einzigartig positioniert, um Frauen in dieser Lebensphase die richtigen Werkzeuge und Unterstützung für echte, nachhaltige Ergebnisse zu geben.“

Durch die Kombination aus wissenschaftlich fundierter Ernährung, nachhaltiger Lebensstiländerung, personalisierter medizinischer Betreuung (nur in den USA erhältlich) und einer starken Community bietet WeightWatchers für die Menopause das derzeit umfassendste Programm seiner Art. Es unterstützt Frauen dabei, sich in allen Phasen der Wechseljahre und darüber hinaus gesünder, stärker und selbstbewusster zu fühlen.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: https://menopause.weightwatchers.de/de/de/.

Das Programm wird in den kommenden Wochen auch in Frankreich und Belgien verfügbar sein.

ÜBER WEIGHTWATCHERS

WeightWatchers ist weltweit führender, wissenschaftlich fundierter Experte in allen Bereichen des Gewichtsmanagements, der wissenschaftliche Ansätze und Community-Support vereint. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung bietet WeightWatchers kommerzielle Programme an, die weltweit am umfassendsten erforscht wurden und von US-Ärzten am meisten empfohlen werden. Der ganzheitliche, individuelle Ansatz umfasst in den USA Behandlungen durch Medikamente, während weltweit ein Netzwerk an Coaches und einer Community zur Verfügung steht. Seit 1963 bietet das Unternehmen seinen Mitgliedern die Unterstützung, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen, ganz gleich, wo sie sich auf ihrer Reise befinden. Mitglieder können direkt oder über die Plattform WeightWatchers for Business, die in den USA Arbeitgebern, Krankenkassen und Kostenträger zur Verfügung stehen, auf die Programme zugreifen. In einer Welt voller widersprüchlicher Ratschläge, verstärkter App-Nutzung und Einheitslösungen bietet WeightWatchers einen bewährten und zugleich zugänglichen Ansatz, der darauf ausgelegt ist, jedem Mitglied dabei zu helfen, sich in seinem Körper wohl und gesund zu fühlen. Weitere Informationen finden Sie unter www.weightwatchers.com/de.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66e187d9-3370-4a3a-913b-ecfa9b70bc45/de