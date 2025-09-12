Admirals teatab oma Jordaania tütarühingu müügist

Admiral Markets AS on sõlminud lepingu oma täielikult omanduses oleva tütarettevõtte Admiral Markets AS (Jordan) Ltd, mis on litsentseeritud investeerimisühing, müügiks. See samm on osa kontserni strateegiast täpsustada oma geograafilist haaret ja viia tegevus kooskõlla pikaajaliste prioriteetidega.

Tehing, mis vastab tavapärastele tingimustele, jõuab lõpule eeldatavalt 2025. aasta neljandas kvartalis. Ühing prognoosib, et müük avaldab positiivset mõju puhaskasumile, lihtsustades samal ajal kontserni struktuuri ja tugevdades strateegilist fookust.

See samm kinnitab ühingu pühendumust väärtuse loomisele, võimaldades suunata ressursse turgudele, millel on parimad kasvuperspektiivid ja efektiivseimad tegevusvõimalused.

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admiral Markets AS-i nõukogu esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/