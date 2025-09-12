Précisions de BYD suite aux déclarations du directeur général de Stellantis, Antonio Filosa

MILAN, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

En réponse aux propos tenus hier par le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, qui a déclaré publiquement que « en Allemagne, Leapmotor a vendu plus que BYD », la société souhaite apporter les précisions suivantes concernant les chiffres de ventes sur le marché allemand de janvier à août 2025:

- Avec 8 610 immatriculations au cours des huit premiers mois de l’année, BYD se place nettement devant Leapmotor, qui n’a enregistré que 3 536 unités.

- Dans les segments BEV et PHEV sur la même période, BYD a immatriculé 5 852 BEV et 2 757 PHEV, dépassant les 3 088 BEV et 448 PHEV de Leapmotor.

Dans un contexte de marché plus large sur la même période, BYD en Allemagne a également:

- Dépassé Alfa Romeo, qui n’a immatriculé que 5 226 unités (dont seulement 140 BEV et 34 PHEV).

-Surclassé Jeep, aussi bien dans le segment BEV (où la marque américaine n’a enregistré que 350 unités) que dans le segment PHEV (avec seulement 569 unités). BYD se rapproche également rapidement de Jeep en termes de volumes globaux, avec un écart restant de seulement 278 unités.

