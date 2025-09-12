Rogers offrira les nouveaux iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et AirPods Pro 3

TORONTO, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers offrira la dernière génération d’iPhone, les plus récents modèles d'Apple Watch et les AirPods Pro 3. Les quatre modèles iPhone, soit iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, possèdent la caméra avant avec Center Stage pour des selfies toujours bien cadrés, les systèmes de caméra Fusion de 48 Mpx, les puces de dernière génération pour une performance incroyable et une formidable batterie qui dure toute la journée. Les magnifiques nouveaux modèles sont encore plus durables et offrent trois fois plus de résistance aux égratignures grâce à Ceramic Shield 2. Apple Watch Series 11 offre un score de sommeil, une autonomie de batterie pouvant atteindre 24 heures et un écran deux fois plus résistant aux égratignures. Les AirPods Pro 3 présentent une nouvelle conception et une qualité sonore incroyable, la meilleure annulation active du bruit dans les oreilles au monde parmi tous les écouteurs sans fil1, la traduction mains libres en direct, un ajustement et une stabilité exceptionnels dans les oreilles, la détection de la fréquence cardiaque pendant les entraînements et une autonomie prolongée de la batterie.

Les clientes et clients pourront précommander les nouveaux modèles iPhone dès le 12 septembre; les stocks seront disponibles à compter du 19 septembre. La clientèle pourra se procurer les nouveaux modèles d'Apple Watch et les nouveaux AirPods Pro 3 à compter du 19 septembre. Consultez rogers.com pour tout savoir sur les prix et la disponibilité.

« Rogers est ravie d’offrir les plus récents modèles d’iPhone sur le réseau 5G+ le plus fiable à sa clientèle, qui pourra découvrir les meilleures performances jamais offertes sur ces nouveaux designs novateurs, des systèmes de caméra évolués et une autonomie prolongée, a déclaré Anne Martin-Vachon, présidente, Sans-fil. Grâce à des forfaits adaptés aux différents besoins, il est plus facile que jamais pour les ménages de passer à Rogers, ce qui se traduit par plus d’économies et plus de connexions pour toute la famille. »

Faites passer toute votre famille au réseau 5G+ le plus fiable au pays de pair avec un iPhone de la nouvelle gamme. Rogers dessert plus de 2 500 communautés à l’échelle du pays et a été classée première pour la fiabilité de son réseau sans-fil 5G+ au Canada par umlaut. Grâce aux rabais sur les lignes additionnelles de Rogers, les ménages peuvent combiner et apparier les bonnes options pour tout le monde tout en profitant d’avantages exclusifs qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs, comme deux fois plus de remises sur les achats de Rogers avec une carte de crédit Rouge de Rogers et un rabais de 50 % sur Partout chez vous avec notre forfait Suprême 5G.

Grâce à des forfaits mobiles 5G+ qui offrent une excellente valeur, à des avantages inégalés et aux excellents services pour toute la famille, Rogers est le premier choix pour les Canadiens et Canadiennes.

Les plus récents modèles iPhone

iPhone 17 est doté de nombreuses fonctions utiles au quotidien, notamment la caméra avant Center Stage pour des selfies de qualité supérieure, un fantastique système à deux caméras Fusion 48 Mpx, un écran plus grand et plus lumineux avec technologie ProMotion jusqu’à 120 Hz et le nouveau Ceramic Shield 2 avec trois fois plus de résistance aux égratignures. iPhone 17 est offert en cinq magnifiques couleurs : noir, lavande, bleu aube, sauge et blanc.

Le tout nouvel iPhone Air est l’iPhone le plus fin et le plus durable de tous les iPhone précédents. Il offre une performance professionnelle, un époustouflant nouveau système de caméra Fusion 48 Mpx et une formidable batterie qui dure toute la journée. La conception révolutionnaire n’est possible qu’avec les puces Apple. Avec le plus grand nombre de puces conçues par Apple jamais intégrées à un iPhone, soit les puissantes puces A19 Pro, N1 et C1X, iPhone Air est l’iPhone le moins énergivore de sa lignée. iPhone Air est offert en noir infini, blanc nuage, or clair et bleu ciel.

iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont les modèles Pro les plus puissants à ce jour. Dotés d’une toute nouvelle conception époustouflante propulsée par la puce A19 Pro, ces modèles offrent une performance, une autonomie et des caméras inégalées pour un iPhone. Ils sont munis d’un système de trois caméras Fusion 48 Mpx et de fonctions vidéo de qualité professionnelle. Il s’agit des premiers téléphones intelligents à prendre en charge les fonctions ProRes RAW et Genlock, une technique utilisée pour synchroniser avec précision les vidéos entre plusieurs caméras et entrées. Les deux modèles sont offerts en orange cosmique, bleu foncé et argent.

iPhone Air est doté d’une conception exclusivement eSIM, ce qui le rend incroyablement mince et léger tout en offrant une autonomie d'une journée2. Les modèles iPhone 17 Pro sont également seulement compatibles avec les eSIM, offrant un gain d’espace pour accueillir une batterie plus grosse qui permet jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, soit deux heures de plus qu’avant². Grâce à la eSIM, les utilisatrices et utilisateurs peuvent rapidement activer le service, avoir plusieurs forfaits sur un seul téléphone et profiter d’une plus grande flexibilité, commodité et sécurité ainsi que d’une connectivité ininterrompue, en particulier lors de leurs déplacements. Rogers prend en charge le transfert rapide de données eSIM, ce qui facilite le transfert de votre numéro à un nouvel iPhone. De plus, grâce à l’activation de la carte eSIM par le fournisseur, Rogers peut attribuer votre carte eSIM directement à votre iPhone par voie numérique.

Le système d’exploitation iOS 26 rehausse l’expérience iPhone grâce à sa magnifique nouvelle conception, à ses puissantes fonctions Apple Intelligence3 et aux importantes améliorations apportées aux applis de tous les jours.

Nouvelle gamme Apple Watch

Apple Watch Series 11 est le compagnon idéal pour une bonne santé et une bonne forme physique. Elle procure de nouveaux renseignements sur la qualité du sommeil avec un score de sommeil, en plus de la gamme complète de fonctions liées à la santé comprises dans l’appareil. Sa batterie possède jusqu’à 24 heures d’autonomie et le verre Ion-X est deux fois plus résistant aux égratignures, le tout dans sa conception la plus mince et confortable.

Apple Watch Ultra 3, la plus évoluée des Apple Watch, est un parfait mélange entre une montre de sport et une montre intelligente élégante, ainsi que le partenaire santé par excellence. Conçue pour renforcer la connexion et la protection de partout grâce aux communications par satellite intégrées, elle permet d’envoyer des textos aux services d’urgence et aux proches, ainsi que de partager l'emplacement même hors réseau. Elle est dotée du GPS le plus précis qu’une montre de sport peut avoir et d’une batterie ayant une autonomie allant jusqu’à 42 heures (jusqu’à 72 heures en mode d’économie d’énergie).

Apple Watch Series 11 est offerte en aluminium, notamment en gris cosmique, en noir de jais, en or rose et en argent, ainsi qu’en titane poli naturel, or et ardoise. Apple Watch Ultra 3 est maintenant offerte en titane naturel et noir.

AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 offrent un son d’une qualité incroyable et la meilleure annulation active du bruit dans les oreilles au monde parmi tous les écouteurs, réduisant le bruit jusqu’à deux fois plus que la génération précédente d’AirPods Pro et jusqu’à quatre fois plus que les AirPods Pro d’origine. La nouvelle conception permet aux AirPods Pro 3 de s’adapter encore mieux et d’offrir une plus grande stabilité dans l’oreille pendant des activités comme la course, le HIIT, le yoga et plus encore. Pour la première fois, on peut se servir des AirPods Pro 3 pour mesurer la fréquence cardiaque4 et faire le suivi de plus de 50 types d’entraînement grâce à la nouvelle expérience de l’appli En forme sur iPhone. La traduction en direct est aussi offerte sur les AirPods, ce qui facilite les conversations en personne en permettant d’interagir avec son interlocuteur même sans connaître la langue5.

Consultez rogers.com pour en savoir plus sur les prix et les forfaits de données offerts.

Pour en apprendre davantage sur les produits Apple, visitez le www.apple.com.

1 Essais effectués par Apple en juillet 2025 à l’aide d’AirPods Pro 3 jumelés à iPhone 16 avec les préversions du micrologiciel AirPods et d’iOS 26. La réduction du bruit a été testée conformément à la norme IEC 60268-24. La comparaison a été faite avec les écouteurs sans fil intra-auriculaires les plus vendus qui étaient offerts sur le marché au moment de l’essai. Le rendement dépend des paramètres de l’appareil, de l’environnement et de nombreux autres facteurs.

2 L’utilisation d’une carte eSIM nécessite un fournisseur qui prend en charge les cartes eSIM et un forfait de service sans-fil. Consultez votre fournisseur pour obtenir de plus amples renseignements. Consultez apple.com/esim pour en savoir plus.

3 Apple Intelligence est offert en format bêta avec soutien pour les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien, portugais (Brésil), espagnol, chinois (simplifié), japonais et coréen. D’autres langues seront offertes d’ici la fin de l’année : danois, néerlandais, norvégien, portugais (Portugal), suédois, turcs, chinois (traditionnel) et vietnamien. Certaines fonctions pourraient ne pas être offertes dans toutes les langues ni dans tous les pays. Pour connaître les langues et les fonctions offertes ainsi que la configuration requise, consultez support.apple.com/en-us/121115 (en anglais seulement).

4 Le capteur de fréquence cardiaque avec les écouteurs AirPods Pro 3 et Powerbeats Pro 2 pendant les entraînements est offert dans l’appli En Forme sur iPhone avec iOS 26, iPad avec iPadOS 26 et Apple TV avec tvOS 26 lorsque l’appareil est également jumelé à un iPhone ou à une Apple Watch. Un abonnement est requis pour Apple Fitness+.