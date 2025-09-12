LITGRID AB skelbia bendrovės vadovės (-o) atranką

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.
Baigiantis dabartinio vadovo penkerių metų kadencijai, akcinė bendrovė LITGRID skelbia bendrovės vadovės (-o) viešą atranką. Kandidatuoti į šią poziciją galima iki šių metų spalio 27 d. imtinai. Šiuo metu pareigas einančio bendrovės vadovo Roko Masiulio kadencija baigsis 2026 m. vasario 22 dieną.
Laikantis aukščiausių skaidrumo reikalavimų bei gerosios valdymo praktikos, kandidatus „Litgrid“ valdybai padės atrinkti „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai.
Įvykdžius atrankos procedūras ir kandidatų patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus, sprendimą dėl vadovo paskyrimo priims „Litgrid“ valdyba.
