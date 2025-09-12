Abcourt annonce une première coulée d’or à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse d'annoncer la réussite de notre première coulée d'or à la mine Géant Dormant, marquant ainsi une étape importante dans les opérations de la Société et son engagement envers une production d'or durable.

L'événement a eu lieu le 11 septembre 2025 sur le site de Géant Dormant, situé dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec. Cette réalisation est l'aboutissement des efforts considérables de l'équipe d'Abcourt, qui a travaillé avec diligence pour mener la mine à cette étape importante.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d'Abcourt, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer la première coulée d'or à la mine Géant Dormant, un témoignage de notre travail acharné et de notre dévouement. Cette étape importante démontre notre capacité à opérer efficacement avec une première coulée deux mois après le début du développement du projet. Cette coulée d'or réussie n'est que le début de ce qui promet d'être un chapitre passionnant pour Abcourt et ses actionnaires. »

Mining Forum Americas 2025

La Société participera au Mining Forum Americas 2025, du 14 au 17 septembre 2025 au Broadmoor Hotel & Resort, à Colorado Springs, aux États-Unis, pour présenter nos réalisations au monde de l'investissement minier.

Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com



Mise en garde à propos des informations prospectives

