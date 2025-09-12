AgriRÉCUP célèbre son 15e anniversaire en publiant un livre blanc sur l’économie circulaire pour l’agriculture canadienne

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 12 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP/Cleanfarms a lancé aujourd’hui son tout premier livre blanc, intitulé : « L’économie circulaire pour l’agriculture canadienne: c’est mieux pour les entreprises, c’est mieux pour le Canada ». Le livre blanc présente des arguments convaincants, fondés sur des preuves, pour que les propriétaires d’entreprises canadiennes du secteur agricole se joignent à une nouvelle conversation audacieuse sur la façon de passer du modèle d’exploitation « prendre, utiliser, jeter » à une approche plus durable et plus circulaire.

Lancé dans le cadre des événements organisés tout au long de l’année pour marquer le 15e anniversaire de l’organisme, ce livre blanc présente les dernières réflexions d’AgriRÉCUP/Cleanfarms sur la manière dont les entreprises canadiennes de ce secteur peuvent tirer pleinement parti de l’innovation. Ce faisant, elles aideront à combler le fossé de la chaîne de valeur de l’économie circulaire concernant les plastiques agricoles.

« L’économie circulaire est à la fois un défi et une opportunité », déclare Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP/Cleanfarms. Il poursuit : « Contenant par contenant, balle par balle, sac par sac, l’avenir du recyclage agricole dépend de la capacité de chacun d’entre-nous d’adopter judicieusement des technologies et des méthodes novatrices pour accroître l’efficience et susciter une nouvelle rentabilité. Ce livre blanc ouvre un débat sur la manière d’y parvenir ensemble, d’une manière qui est bonne pour les entreprises, bonne pour le Canada, bonne pour la planète. »

Barry ajoute : « Ce livre blanc ne se contente de souligner l’importance de la circularité pour notre avenir collectif. Il relate également le cheminement de l’agriculture canadienne au cours des trois dernières décennies concernant la gestion positive de l’environnement. »

Renseignez-vous sur le défi et l’opportunité de la circularité et téléchargez le livre blanc aujourd’hui : https://agrirecup.ca/circularite/.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP/Cleanfarms est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP/Cleanfarms récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Contact pour les médias

Catherine Lecomte

Coordonnatrice des relations avec les médias et des communications numériques | lecomtec@cleanfarms.ca | (236) 202-3580 Ext. 2249

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/804c6b1d-e8ee-435a-83f3-421ceb6b8759/fr